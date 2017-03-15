НХЛ. Прогноз на матч Лос-Анджелес — Аризона 15.03.17

Быстрота действий, молниеносность принятия решений, огромное количество бросков и множество заброшенных шайб – вот настоящее лицо заокеанского чемпионата НХЛ. Еще сюда можно добавить страсти, которые кипят не только на трибунах, но и на льду. Все это составляет тот неповторимый коктейль, который так нравится истинным ценителям хоккея. Матч, который предлагают к просмотру эксперты нашего ресурса – это противостояние команды Лос-Анджелес и команды Аризона. Оба клуба имеют богатую историю, между собой они сыграли немало матчей, поэтому ежегодно противостояние этих команд является одним из украшений чемпионата НХЛ. Сейчас, судя по результатам в чемпионате, оба клуба находятся на подъеме, а это означает, что интересный хоккей болельщика гарантирован. У руля команд стоят опытные менеджеры, которые умеют максимально эффективно использовать лучшие качества своих хоккеистов, заставляя их действовать единым механизмом на площадке, что обеспечивает командам успех в регулярных матчах НХЛ. В принципе, в заокеанском хоккее принцип своей и чужой площадке не имеет большого значения. Все хоккеисты, которые выступают в составе одной и другой команды – профессионалы, они умеют справляться со своими эмоциями и, в первую очередь, выходя играть в хоккей. Поэтому, хозяевам площадки не стоит недооценивать соперников – опытный клуб с богатой историей, который в любой момент игры может почувствовать слабость своих оппонентов и взять игру в свои руки.

Не всегда матчи регулярного сезона НХЛ получаются мирными. Есть такие противостояния, которые изобилуют огромным количеством стычек, откровенными грубостями и провокациями со стороны хоккеистов одной и другой команды. Обычно, это принципиальные матчи, в которых клубы решают судьбу путевки в плей-офф или матчи, участие в которых принимают заклятые соперники, которые исторически вынуждены ненавидеть друг друга. Матч команды Лос-Анджелес и команды Аризона не относится к подобным противостояниям, однако, это не означает, что в этой игре не будет борьбы. Сейчас командам необходимо набирать очки, что позволит им закрепиться в турнирной таблице и опередить конкурентов за право попадания в плей-офф. Поэтому, чисто с точки зрения турнирной таблицы, и для команды Лос-Анджелес, и для команды Аризона предстоящая игра будет иметь важное значение. Это отлично понимают менеджеры обеих клубов, которые заверили, что со стартовых минут на площадке будут действовать основные составы команд. Из этого следует, что сегодня болельщики увидят интересный хоккей в исполнении лучших хоккеистов современности. Наши эксперты тщательно изучили очные противостояния команды Лос-Анджелес и команды Аризона. Это позволило нам обратить внимание на несколько интересных ставок, более детально которые изучить можно ниже. Всем зрелищного хоккея и удачных ставок!

Для экспертов нашего ресурса матч между командой Лос-Анджелес и командой Аризона с самого начала не вызывал сомнений относительно того, кто победит в этой игре. Хозяева площадки сейчас демонстрируют просто сумасшедшую игру в регулярном чемпионате НХЛ, которая приносит им успех в каждом матче. На родной площадке клуб вообще играет великолепно, не оставляя от соперников камня на камне при поддержке родных трибун. Гости что-то в нынешнем чемпионате пока не могут найти свою игру. Команда Аризона, несмотря на щедрые похвалы авансом на старте чемпионата, пока не оправдывает надежд. Возможно, это связано с тем, что у гостей довольно много хоккеистов основы находится в лазарете. Да и выездная серия клуба несколько затянулось, поэтому хоккеисты могли устать. В общем, наши эксперты в сегодняшнем матче уверены в победе хозяев площадки, и предлагают делать ставку не только на победу команды Лос-Анджелес в этом матче, но и на то, что клуб сможет пробить фору, предложенную букмекерами. Относительно количества шайб в этой игре, наши эксперты полагают, что лучше делать ставки на индивидуальный тотал хозяев площадки на больше, так как команда Лос-Анджелес атакует на протяжении трех периодов, независимо от того, какой счет на табло. Еще можно сыграть индивидуальный тотал штрафных минут команды Аризона на больше. Скорее всего, гости будут останавливать быстрые атаки хоккеистов команды Лос-Анджелес грубыми приемами, за которые будут получать удаления.

Встреча завершиться победой Лос-Анджелес — 1.9, встреча завершиться победой Аризона — 4.2, победитель определиться в овертайме или по буллитам — 3.6.

Наши эксперты давно ждали противостояния команды Лос-Анджелес и команды Аризона, так как в последних матчах эти хоккейные клубы показывают отличный хоккей, следовательно, мы предполагаем, что игра будет насыщенной и интересной. Вообще, все матчи чемпионата НХЛ – это зрелищные противостояния с непредсказуемым исходом. В составах команд выступают отличные хоккеисты, которые способны в одиночку решить исход игры в пользу своего клуба. Однако мы думаем, что в этом матче будет интересно наблюдать за командными действиями соперников, так как тренеры обеих команд прямо заявляли о том, что именно от слаженности командных действий на площадке будет зависеть исход встречи. В любом случае, хоккеисты обеих команд не должны разочаровать болельщиков, которые замерли в предвкушении этого противостояния. Наши эксперты тоже не сидели без дела, и приготовили несколько отличных прогнозов на этот матч, которые позволят усилить эмоции от просмотра игры, а также принесут прибыль на ставках в букмекерских конторах.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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