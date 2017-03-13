Ставки на матч Барселона Гуаякиль – Атлетико Насьона, прогноз на футбол от 15.03.17

Эксперты нашего ресурса пристально следят за футбольными противостояниями. Для прогнозирования мы выбираем наиболее интересные матчи, в которых встречаются футбольные команды, играющие в яркий футбол, создающие большое количество голевых моментов. Именно такой футбол по вкусу современному болельщику, так как от игр, в которых соперники лениво перекатывают мяч у своей штрафной площади или весь матч возятся в центре поля – мало толку, от него только клонит в сон. И даже ставки не помогают усилить интерес к просмотру такого матча. Другое дело, когда матч динамичный, мяч двигается от одной штрафной площади к другой, за полетом мяча просто не успеваешь следить, а то, как был забит очередной мяч – понимаешь, только несколько раз посмотрев повтор. Вот такие матчи по душе современным болельщикам, такие матчи вызывают желание делать ставки в букмекерских конторах, так как понимаешь, что скучными или неинтересными такие матчи просто не могут быть. Именно такие матчи прогнозируют наши эксперты. И в ближайшее время состоится подобный матч: команда Барселона Гуаякиль встретится с командой Атлетико Насьона. Оба футбольных клуба в нынешнем сезоне показывают яркий атакующий футбол, играя практически без обороны. Между собой эти команды немало забивают и, что интересно, динамичная игра преобладает все 90 минут матча. Такой матч точно придется по вкусу настоящим любителям футбол.

Прогнозирование футбольных матчей всегда сопряжено с тщательным анализом статистических данных. Помимо этого, эксперты нашего ресурса просматривают матчи соперников, чтобы определить их текущую форму, а также понять о роли каждого футболиста в команде. Судя по тому, что мы увидели во время анализа матчей команд, которые примут участие в предстоящем матче, команда Барселона Гуаякиль и команда Атлетико Насьона подходят к очному противостоянию в хорошей форме с равными шансами на успех. Не всегда фактор родного поля имеет ключевое значение для победы команды. В чемпионате есть команды, которые гораздо лучше выступают в выездных матчах, а есть и такие клубы, которые могут показывать отличные результаты и на своем поле и на поле соперников. Сейчас необходимо отталкиваться от текущей формы команд, а глядя на соперников, мы обратили внимание на слаженные действия защиты и нападения, между которыми практически нет разрывов. Это означает, что команды отлично сыграны и действуют, как единое целое. Помимо этого, нельзя сбрасывать со счетом индивидуальное мастерство отдельных футболистов, которые в одиночку могут решить любой игровой эпизод. В общем, из того, что нам удалось узнать, мы сделали выводы о том, что игра предстоит очень интересная, с хорошими шансами на победу для одной и другой команды

В букмекерских конторах выставили очень интересный коэффициент на победу команды Барселона Гуаякиль. Наши эксперты полагают, что букмекеры слегка занизили коэффициенты на победу хозяев поля, поэтому, в матче команды Барселона Гуаякиль и команды Атлетико Насьона мы предлагаем сделать ставки на то, что гости не проиграют. Казалось бы, что может помешать команде Барселона Гуаякиль победить в этом матче. За хозяев клуба будет все, начиная от стадиона и заканчивая травмами и потерями у гостей. Но, наши эксперты смогли отыскать довольно интересный аргумент, который говорит в пользу нашего выбора. Гости отлично играют выездные поединки, причем, на выезде команда действует более стабильно, чем в родных стенах. Согласитесь, в современном футболе такое встретишь нечасто. Однако это факт. И мы решили воспользоваться этим фактом в матче команды Барселона Гуаякиль и команды Атлетико Насьона. Глядя на результаты очных противостояний, где у гостей неоспоримое преимущество, мы полагаем, что и в сегодняшнем матче у гостей есть все шансы на то, чтобы увезти очки. Так что, рекомендуем делать ставки на то, что гости в этой игре, как минимум, не проиграют. Относительно тотала, мы думаем, что голов в матче будет немного, так как обе команды предпочитают играть в защитный футбол, больше думаю о том, как разрушить атаки соперника, чем о том, как создать что-то у ворот соперника. В связи с этим, мы думаем, что фолов и желтых карточек в игре будет много, следовательно, эти тоталы советуем играть на больше.

В матче победа достанется Барселона Гуаякиль — 1.8, в матче победа достанется Атлетико Насьона — 4.3, ничья в противостоянии — 3.8.

Футбол не зря пользуется огромной популярностью. Эта игра уже объединила миллионы болельщиков во всем мире и способна пойти еще дальше. Многочисленные чемпионаты и турниры способствуют развитию этого вида спорта. В футбол играют люди всех возрастов, а потом вместе собираются на стадионах или у экранов телевизоров, чтобы насладиться игрой своих кумиров. Наши эксперты тоже следят за развитием событий в мире футбола. Мы стараемся выбрать наиболее интересные матчи, на которые предлагаем прогнозы. Сегодня букмекерские конторы предлагают делать ставки не только на основные исходы, но и на статистику. Появление большого количества букмекерских контор способствует тому, что букмекеры предлагают некоторые события по более высоким коэффициентам. Так что, мы всегда готовы найти интересную ставку, и предложить ее футбольным болельщикам. Мы думаем, что в противостоянии команды Барселона Гуаякиль и команды Атлетико Насьона нас ждет интересный футбол, надеемся, что все наши прогнозы окажутся верными и принесут прибыль!

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