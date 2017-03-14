Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
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|Аль-Вахда
|14.03 18:15 по МСК.
|Аль-Хилал
В азиатском футболе набирает обороты групповой раунд Лиги чемпионов. Представляем одну из самых реальных ставок дня в этом турнире
|Локомотив К
|14.03 20:00 по МСК.
|Уникаха
Сотворив настоящую сенсацию в своем предыдущем матче с «Баварией», «Уникаха» теперь попробует добиться удачного результата и в поединке с «Локомотивом». Правда, в прошлом сезоне испанцы проиграли обе очные встречи «железнодорожникам». Сумеют ли они что-то противопоставить «Локо» в этот раз?
|Уолсолл
|14.03 22:45 по МСК.
|Флитвуд
Футбол в Англии не прекращается ни на один день. Если не играет Премьер-лига, Чемпионшип или кубковые соревнования, то их место занимает League One
|Аккрингтон
|14.03 22:45 по МСК.
|Лейтон Ориент
"Лейтон Ориент" является одним из главных претендентов на вылет, сумеет ли он сегодня что-то противопоставить "Аккрингтону"?
|Лестер
|14.03 22:45 по МСК.
|Севилья
В Испании Лестер играл под руководством Клаудио Раньери, теперь будет принимать Севилью уже с другим наставником...
|Нортгемптон
|14.03 22:45 по МСК.
|Порт Вэйл
В очередном матче 38-го тура английской Первой лиши "Нортхэмптон" примет "Порт Вэйл". Мы предлагаем лучшую ставку на матч с высоким коэффициентом, вероятность прохода достаточно велика.
|Кова Пиедад
|15.03 18:00 по МСК.
|Униао
Высокий коэффициент, страховка от непредвиденного результата и подробное пояснение - прогноз на матч португальской Segunda Liga имеет все шансы стать победным
|Жил Висенте
|15.03 18:00 по МСК.
|Пенафиел
Аргументы экспертов Betfaq наверняка подтолкнут каждого желающего заработать к выбранной ставке
|Атлетико М
|15.03 22:45 по МСК.
|Леверкузен
В Испанию Байер везет новый тренер. Как смена наставника повлияет на игру немецкого клуба?
|Бешикташ
|16.03 21:00 по МСК.
|Пирей
На предыдущем этапе Лиги Европы Олимпиакос уже обыгрывал турецкий клуб. Смогут ли греки справиться теперь с Бешикташем?
|Ман Ю
|16.03 23:05 по МСК.
|Ростов
Для Ростова наступает время решающей битва в еврокубках
Между командой Аделаида Юнайтед (Авс) и командой Чеджу Юнайтед (Кор), которые встретятся в очном противостоянии, соперничество зародилось еще в те далекие времена, когда чемпионат только-только начинался. Причем, это соперничество зародилось не на почве того, какая из команд лучше играла в футбол. Причины вражды кроются в истории, которая только наложила свой отпечаток на взаимоотношения команд на футбольном поле. В мире нет более яростного противостояния, чем матчи команды Аделаида Юнайтед (Авс) и команды Чеджу Юнайтед (Кор). Независимо от турниров и чемпионатов, где эти команды пересекаются в очных противостояниях, каждый их матч – настоящий вулкан, в котором страсти кипят с первой минуты матча и до финального свистка. В составах команд выступает достаточно известных футболистов, многие из которых имеют различные престижные награды за достижения в мире футбола. Возможно, что в некоторых матчах – особенно против слабых соперников, эти команды действуют не в полную силу. Но, точно можно сказать, что когда судьба сводит лицом к лицу этих соперников, все футболисты забывают о своих травмах и усталости, стремясь побыстрее выйти на футбольное поле, и забить как можно больше мячей в ворота своих оппонентов. Наши эксперты давно ждали этого противостояния, так как мы знаем, что оно вызовет огромный интерес среди болельщиков, поэтому мы и предлагаем только качественные прогнозы на самое известное футбольное противостояние, где сойдутся команда Аделаида Юнайтед (Авс) и команда Чеджу Юнайтед (Кор).
Эксперты нашего ресурса выбрали матч, в котором команда Аделаида Юнайтед (Авс) будет противостоять команде Чеджу Юнайтед (Кор) – не зря. Сейчас оба клуба показывают отличную игру. По словам наставников команд, они специально выводили свои клубы на пик формы к этому игровому отрезку. Не секрет, что играть матчи экватора чемпионата очень тяжело. Впереди заманчивые перспективы отдыха, поэтому футболисты должны мотивировать себя проводить матчи на высоком уровне. А лучшей мотивацией является возможность завершить чемпионат в числе лидеров, чтобы уже после перерыва начать новую компанию по финишированию на высоком месте. Тренеры обеих команд – опытные специалисты, они прекрасно понимают, что сейчас, когда футболисты других команд мысленно пребывают в отпуске – самое время для укреплений своих позиций в турнирной таблице. Поэтому, наши эксперты полагают, что противостояние команды Аделаида Юнайтед (Авс) и команды Чеджу Юнайтед (Кор) будет очень боевым, так как перед обеими командами стоит задача – закончить сезон на высоком месте в турнирной таблице. В лазарете клубов нет травмированных футболистов основного состава, поэтому, мы думаем, что обе команды начнут матч лучшими силами, а уже по ходу игры тренеры будут вносить корректировки. Игра должна понравиться болельщикам, так как на футбольном поле ожидается много борьбы.
Еще несколько лет назад нельзя было себе представить, что команда Аделаида Юнайтед (Авс) и команда Чеджу Юнайтед (Кор) будут бороться за высокие места в чемпионате. Однако сегодня это уже больше, чем реальность, оба клуба занимают места в первой половине турнирной таблице, и в очном противостоянии попробуют продвинуться еще на несколько строчек вверх. Наши эксперты и букмекеры полагают, что больше шансов на победу в этом матче имеют футболисты команды Аделаида Юнайтед (Авс). Хозяева поля отлично выступают в этом чемпионате, а львиная доля побед клуба приходится на домашние матчи. В родных стенах, при поддержке своих болельщиков, команда Аделаида Юнайтед (Авс) играет просо великолепно, легко расправляясь даже с самыми свирепыми, на первый взгляд, соперниками. Команда Чеджу Юнайтед (Кор) тоже неплохо выступает в нынешнем сезоне, однако выездные матчи – не самая сильная сторона клуба. Тем более, что из стана команд звучат неутешительные вести о том, что несколько футболистов пропустят игру в связи с травмами. В общем, мы думаем, что у команды Аделаида Юнайтед (Авс) не возникнет проблем со своими соперниками, и клубу легко удастся победить. Поэтому советуем делать ставки на победу команды Аделаида Юнайтед (Авс). Оба клуба играют в атакующий футбол. Они много забивают в ворота своих соперников, при этом сами пропускают немало. Исходя из этого, наши эксперты полагают, что игра должна получиться результативной, и оба соперника смогут отметиться в воротах друг друга.
Ничья в игре — 3.5, победит в игре Аделаида Юнайтед (Авс) — 1.85, победит в игре Чеджу Юнайтед (Кор) — 4.4.
Еще несколько лет назад в футболе не было никакой возможности громко завить о себе. Практически все места в топ-чемпионатах были заранее поделены. Если в клубе было достаточно денег для того чтобы приобрести одного или нескольких известных футболистов, то он вполне могу претендовать на попадание в еврокубки по итогам сезона, так как остальным командам было тяжело конкурировать с грандами, которые могли позволить себе известных футболистов. Сейчас ситуация кардинально изменилась. Современный футбол делает ставку на молодых, еще никому не известных футболистов. Скауты известных клубов ездят по всему миру в поисках молодых талантов, из которых потом в академии готовят будущих звезд мирового футбола. Сейчас модно не покупать готовую звезду, а выращивать ее самостоятельно, так как так гораздо дешевле. Благодаря омоложению современного футбола, серьезно изменился и стиль игры команд, став более открытым, что, несомненно, приносит радость болельщикам.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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