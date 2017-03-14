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|Аль-Вахда
|14.03 18:15 по МСК.
|Аль-Хилал
В азиатском футболе набирает обороты групповой раунд Лиги чемпионов. Представляем одну из самых реальных ставок дня в этом турнире
|Локомотив К
|14.03 20:00 по МСК.
|Уникаха
Сотворив настоящую сенсацию в своем предыдущем матче с «Баварией», «Уникаха» теперь попробует добиться удачного результата и в поединке с «Локомотивом». Правда, в прошлом сезоне испанцы проиграли обе очные встречи «железнодорожникам». Сумеют ли они что-то противопоставить «Локо» в этот раз?
|Уолсолл
|14.03 22:45 по МСК.
|Флитвуд
Футбол в Англии не прекращается ни на один день. Если не играет Премьер-лига, Чемпионшип или кубковые соревнования, то их место занимает League One
|Аккрингтон
|14.03 22:45 по МСК.
|Лейтон Ориент
"Лейтон Ориент" является одним из главных претендентов на вылет, сумеет ли он сегодня что-то противопоставить "Аккрингтону"?
|Лестер
|14.03 22:45 по МСК.
|Севилья
В Испании Лестер играл под руководством Клаудио Раньери, теперь будет принимать Севилью уже с другим наставником...
|Нортгемптон
|14.03 22:45 по МСК.
|Порт Вэйл
В очередном матче 38-го тура английской Первой лиши "Нортхэмптон" примет "Порт Вэйл". Мы предлагаем лучшую ставку на матч с высоким коэффициентом, вероятность прохода достаточно велика.
|Кова Пиедад
|15.03 18:00 по МСК.
|Униао
Высокий коэффициент, страховка от непредвиденного результата и подробное пояснение - прогноз на матч португальской Segunda Liga имеет все шансы стать победным
|Жил Висенте
|15.03 18:00 по МСК.
|Пенафиел
Аргументы экспертов Betfaq наверняка подтолкнут каждого желающего заработать к выбранной ставке
|Атлетико М
|15.03 22:45 по МСК.
|Леверкузен
В Испанию Байер везет новый тренер. Как смена наставника повлияет на игру немецкого клуба?
|Бешикташ
|16.03 21:00 по МСК.
|Пирей
На предыдущем этапе Лиги Европы Олимпиакос уже обыгрывал турецкий клуб. Смогут ли греки справиться теперь с Бешикташем?
|Ман Ю
|16.03 23:05 по МСК.
|Ростов
Для Ростова наступает время решающей битва в еврокубках
Команда Гамба Осака (Япо) и команда Цзянсу Сайнти (Кит), которые сыграют между собой в рамках чемпионата – известные футбольные клубы, которые всегда ведут борьбу только за самые высокие места в тех турнирах, где принимают участие. Бюджет обеих команд позволяет им приглашать высококлассных футболистов, благодаря чему игра команды приобретает особый оттенок. Обычно, оба клуба стараются играть в атакующий футбол, который очень нравится болельщикам. Вообще, если рассматривать современный футбол, то можно отметить, что сегодня все больше команд тяготеет к атакующему стилю игры. Дело в том, что закрытый комбинационный футбол, когда футбольные клубы довольствовались одни забитым мячом для победы – начинает потихоньку отмирать. Огромное количество турниров и чемпионатов, существенно сказывается на физических кондициях футболистов, поэтому сейчас модно действовать на футбольном поле открыто. Игра идет по принципу: вы забивайте сколько сможете, а мы – сколько захотим. Естественно, такая философия применима к тем противостояниям, когда встречаются между собой слабый и сильный клуб, а когда на поле встречаются две равные команды, то здесь очень тяжело предсказать итоговый результат. Но, чем труднее это сделать, тем больший интерес вызывают такие матчи у болельщиков, и задача наших экспертов – подогреть этот интерес хорошими прогнозами.
Игра, в которой команда Гамба Осака (Япо) и команда Цзянсу Сайнти (Кит) будут противостоять друг другу, обещает быть очень интересной. Обе команды показывают хорошие результаты в чемпионате, что позволяет им претендовать на высокое место в турнирной таблице. Сейчас команда Гамба Осака (Япо) и команда Цзянсу Сайнти (Кит) сыграют несколько последних матчей перед каникулами, поэтому командам важно набрать максимум очков, чтобы после перерыва продолжить решать свои задачи в чемпионате. Ожидается, что обе команды будут играть сильнейшими составами. Это означает, что болельщики с первых минут матча будут наблюдать за атакующей игрой в исполнении двух команд. Напомним, что в нынешнем сезоне оба клуба играют в острый атакующий футбол, много атакуют и много забивают. Если от этого отталкиваться, то сегодняшний матч тоже должен принести много голов. Напомним, что лидеры обеих команд ведут борьбу в гонке лучших бомбардиров, поэтому они точно захотят отметиться забитыми мячами в этой игре. Наши эксперты полагают, что тренеры не должны выбирать защитную тактику на этот матч, так как в их распоряжении достаточно футболистов, чтобы можно было сыграть в атакующий футбол. Тем более, что сейчас важно набрать как можно больше очков. Мы думаем, что болельщики поддержат футболистов, чтобы они показали лучший футбол.
Команда Гамба Осака (Япо) и команда Цзянсу Сайнти (Кит), которые сыграют между собой в ближайшем матче, являются одними из лидеров чемпионата. Оба клуба сейчас находятся в прекрасной форме, о чем свидетельствуют результаты последних игр чемпионата. Кроме этого, в составах команд нет существенных потерь перед этим матчем. Так что, болельщики могут справедливо ожидать интересный футбол в исполнении обеих команд. Наши эксперты полагают, что фаворитом игры являются хозяева поля. Команда набрала хороший ход, одержав несколько побед подряд, причем, клуб в родных стенах крайне мало пропускает от своих соперников, а этот факторов в игре может иметь ключевое значение. Да и вообще, команда Гамба Осака (Япо) выглядит более симпатично в последних матчах по сравнению со своими соперниками, которым победы даются с трудом. Гости поднялись на высокое место в турнирной таблице благодаря необычайному везению. То судьи поставят пенальти в ворота соперников команды Цзянсу Сайнти (Кит), то удалят игрока, то добавят более пяти минут. В общем, на таких вот мелких погрешностях арбитров и строится успех команды Цзянсу Сайнти (Кит). Все более-менее серьезные матчи клуб в этом сезоне провалил. Так что, фаворитом наших экспертов здесь является команда Гамба Осака (Япо), и за такой коэффициент победу этого клуба однозначно стоит играть. Общий тотал забитых голов в игре мы видим на меньше. У хозяев поля слишком насыщенная оборона, чтобы ее можно было взять с наскока, да и сами хозяева поля не тот клуб, который готов бежать вперед все 90-то минут матча. А вот нарушений правил и желтых карточек в игре ожидается много, так как команды не самые корректные, да и между собой играют грубо.
Триумфатором матча будет Гамба Осака (Япо) — 1.85, триумфатором матча будет Цзянсу Сайнти (Кит) — 4.4, победителей нет — 3.5.
Еще несколько сезонов назад никто и подумать не могу, что современный футбол захлестнет настоящая революция. Сегодня игра в защитный футбол является пережитком прошлого. Современные футбольные клубы стараются играть в атакующий футбол. Такая игра не требует от футболистов серьезных затрат физических сил. Всем известно, что гораздо труднее играть без мяча, просто бегая по полю все 90-то минут игры, чем с мячом, когда ты комбинируешь, отдаешь передачи и наносишь удары по воротам. Динамичная игра очень нравится болельщикам, так как благодаря этому, футболисты забивают много голов. Кроме этого, за просмотром такого матча время летит незаметно, так что, именно атакующий футбол сегодня является основной манерой игры многих футбольных клубов. Наши эксперты понимают, что сейчас все больше команд старается использовать атакующий стиль игры, поэтому мы тоже стараемся отражать это в своих прогнозах. Надеемся, что наши прогнозы на матч между командой Гамба Осака (Япо) и командой Цзянсу Сайнти (Кит) будут интересными, а сама игра получится динамичной и результативной.
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