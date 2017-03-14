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Ставки на матч Шанхай СИПГ (Кит) – Урава (Япо), прогноз на футбол от 15.03.17

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Прогнозы на сегодня:
Лига Чемпионов АФК футбол: Лига Чемпионов АФК
до начала:
# Аль-Вахда 14.03 18:15 по МСК. Аль-Хилал #
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В азиатском футболе набирает обороты групповой раунд Лиги чемпионов. Представляем одну из самых реальных ставок дня в этом турнире 
Еврокубок Баскетбол: Еврокубок
до начала:
# Локомотив К 14.03 20:00 по МСК. Уникаха #
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Сотворив настоящую сенсацию в своем предыдущем матче с «Баварией», «Уникаха» теперь попробует добиться удачного результата и в поединке с «Локомотивом». Правда, в прошлом сезоне испанцы проиграли обе очные встречи «железнодорожникам». Сумеют ли они что-то противопоставить «Локо» в этот раз?
Англия футбол: Англия Amateur – Первая Лига
до начала:
# Уолсолл 14.03 22:45 по МСК. Флитвуд #
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Футбол в Англии не прекращается ни на один день. Если не играет Премьер-лига, Чемпионшип или кубковые соревнования, то их место занимает League One
Англия футбол: Англия Amateur – Вторая Лига
до начала:
# Аккрингтон 14.03 22:45 по МСК. Лейтон Ориент #
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"Лейтон Ориент" является одним из главных претендентов на вылет, сумеет ли он сегодня что-то противопоставить "Аккрингтону"? 
Лига Чемпионов УЕФА футбол: Лига Чемпионов УЕФА
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# Лестер 14.03 22:45 по МСК. Севилья #
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В Испании Лестер играл под руководством Клаудио Раньери, теперь будет принимать Севилью уже с другим наставником...
Англия футбол: Англия Amateur – Первая Лига
до начала:
# Нортгемптон 14.03 22:45 по МСК. Порт Вэйл #
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В очередном матче 38-го тура английской Первой лиши "Нортхэмптон" примет "Порт Вэйл". Мы предлагаем лучшую ставку на матч с высоким коэффициентом, вероятность прохода достаточно велика.
Португалия футбол: Португалия – Лига Орангина
до начала:
# Кова Пиедад 15.03 18:00 по МСК. Униао #
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Высокий коэффициент, страховка от непредвиденного результата и подробное пояснение - прогноз на матч португальской Segunda Liga имеет все шансы стать победным 
Португалия футбол: Португалия – Лига Орангина
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# Жил Висенте 15.03 18:00 по МСК. Пенафиел #
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Аргументы экспертов Betfaq наверняка подтолкнут каждого желающего заработать к выбранной ставке
Лига Чемпионов УЕФА футбол: Лига Чемпионов УЕФА
до начала:
# Атлетико М 15.03 22:45 по МСК. Леверкузен #
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Лига Европы УЕФА футбол: Лига Европы УЕФА
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# Бешикташ 16.03 21:00 по МСК. Пирей #
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Лига Европы УЕФА футбол: Лига Европы УЕФА
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Для Ростова наступает время решающей битва в еврокубках
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Прогноз от наших экспертов
Ставки на матч Шанхай СИПГ (Кит) – Урава (Япо), прогноз на футбол от 15.03.17

Футбольные чемпионаты приближаются к середине пути. Поэтому сейчас самое время подвести некоторые итоги в отношении выступлений команд в нынешнем сезоне. Нельзя сказать, что сезон складывается полностью удачно для футболистов команды Шанхай СИПГ (Кит) и футболистов команды Урава (Япо). За спиной обеих команд осталось достаточно матчей, в которых были хорошие результаты и не очень, но, главное, что сейчас команды находятся в верхней части турнирной таблицы и ведут борьбу за высокие места. Это говорит о том, что клубы сумели преодолеть все трудности, и сейчас перед ними только уверенность в том, что они смогут выполнить поставленную вначале сезона задачу. Обычно, команда Шанхай СИПГ (Кит) и команда Урава (Япо) ведут борьбу между собой только за самые высокие места. Бюджет клубов позволяет им приглашать известных футболистов, которые отличаются отличными командными действиями, а также в определенные моменты игры могут потянуть одеяло на себя, в одиночку решив игровой эпизод. Такая игра, несомненно, приносит командам успех, так как нередко соперники настраиваются на игру против всей команды, а не против отдельно взятых футболистов. Между собой эти футбольные клубы тоже будут встречаться не в первый раз. За свою долгую историю они сыграли огромное количество матчей, в каждом из которых была борьба, азарт и воля к победе. Сегодняшняя игра не должна стать исключением, поэтому наши эксперты ждут от команд хорошего футбола с большим количеством голов.

Команда Шанхай СИПГ (Кит) и команда Урава (Япо) – старые соперники, которые в чемпионате провели огромное количество матчей между собой. Эти футбольные клубы всегда претендуют на высокие места в турнирной таблице, поэтому и являются вечными соперниками. Матчи этих команды всегда собирают целые стадионы преданных фанатов, а команды всегда проводят очные противостояния на пределе возможностей. Кроме того, что за игрой команд наблюдают фанаты на стадионе, многомиллионная армия болельщиков смотрит за противостоянием этих клубов у экранов телевизоров. Все надеются на то, что команды покажут настоящую игру чемпионов, благодаря которой победит только сильнейший. Сами футболисты неоднократно говорили о роли таких матчей в карьере, они подчеркивают, что победа над принципиальным соперником существенно поднимает боевой дух, способствует тому, что следующих соперников просто не замечаешь на футбольном поле, так как ты еще находишься под действием тех эмоций, которые захлестнули тебя в предыдущем матче. Из этого можно сделать вывод, что настрой у футболистов на этот матч будет самым боевым, так как у команд есть отличная возможность обыграть главного конкурента и единолично возглавить турнирную таблицу. А для футболистов лучшего мотиватора и придумать сложно. В общем, наши эксперты полагают, что сегодня болельщики станут свидетелями отличного матча, который подарят футболисты одной и другой команды, остается только наблюдать за этой игрой, в которой победит сильнейший.

Игра, в которой встретятся команда Шанхай СИПГ (Кит) и команда Урава (Япо), по мнению экспертов нашего ресурса, должна получиться результативной. Обе команды играют в атакующий футбол, стараясь забить в ворота соперника как можно больше голов. При этом, на такую мелочь, как пропущенные мячи, они практически не обращают внимания, играя по принципу: вы нам забейте, сколько сможете, зато мы вам забьем — сколько захотим. Поэтому, мы полагаем, что букмекеры слегка занизили общий тотал этого матча, следовательно, этим надо пользоваться, поэтому мы и советуем ставить тотал забитых мячей в этой игре на больше. Относительно фаворита матча, мы полагаем, что больше шансов победить в игре имеют хозяев поля. В первую очередь, фактор родных трибун имеет очень важное значение для команды, которая перед родными болельщиками действует еще более активно, поэтому стоит ожидать просто лавину атак на ворота футболистов команды гостей. Помимо этого, нападение команды Шанхай СИПГ (Кит) сейчас находятся в великолепной форме, штампуя голы пачками. Гости тоже показывают не самый плохой футбол, однако, мы думаем, что им вряд ли что-то удастся противопоставить слаженной игре хозяев поля. Таким образом, мы советуем делать ставки на то, что команда Шанхай СИПГ (Кит) победит в матче своих соперников, тем более, что букмекеры предлагают на это событие весьма высокий коэффициент.

Выиграет встречу Шанхай СИПГ (Кит) — 1.8, выиграет встречу Урава (Япо) — 4.3, нет выигравших — 3.8.

В современном футболе огромное количество интересных матчей, которые играются ежедневно. Задача наших экспертов – найти действительно достойные внимания игры и сделать на них прогнозы. В принципе, в этом нет ничего сложного. Но, мало кто понимает, что прогнозирование футбольных матчей – это трудный процесс, который сопряжен со сбором и анализом огромного количества информации. Поэтому, все наши прогнозы основаны на тщательном анализе. Команда Шанхай СИПГ (Кит) и команда Урава (Япо), которые встретятся в ближайшем матче, должны сыграть в отличный футбол, так как команды фактически выходили на пик формы именно к этой игре. Мы думаем, что болельщики, которые будут наблюдать за этим противостоянием, не будут разочарованы, а благодаря нашим прогнозам на этот матч, смогут неплохо заработать на ставках. Надеемся, что команды не подведут и покажут действительно зрелищный, комбинационный футбол и с большим количеством забитых мячей.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

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Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
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основатель проекта Betfaq

 