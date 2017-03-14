Атлетико — Байер (15.03.17) смотреть онлайн трансляцию

Футболисты клуба Атлетико уже приступили к усиленным тренировкам, ведь 15-го марта им предстоит на своем поле принимать очень сильного соперника ФК Байер. В последних трех личных встречах выигрывали именно гости, так что хозяевам дело чести не проиграть и этот матч. Его начало по московскому времени должно произойти в 22:45.

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Футбольный клуб Атлетико сейчас выступает ослабленным составом, ведь в межсезонье были проданы сразу основной нападающий и два ключевых полузащитника. Руководство дало деньги на трансферы, но из всех новичков только один сумел влиться в основной состав, так что не все позиции на футбольном поле закрыты. Особенно слабо выглядит правый фланг, где вообще нет опытных футболистов. В последних десяти турах хозяева проиграли половину матчей, а выигранных матчей было только два. Команда сейчас находится на десятом месте, но с такими результатами у хозяев нет шансов подняться выше по турнирной таблице. У хозяев на матч не выйдут центральный полузащитник и два крайних защитника.

В прошлом сезоне футбольный клуб Байер из обычного середняка превратился в мощный коллектив, не раз обыгрывая лидеров чемпионата. Но, в этом году произошел существенный спад, а причиной тому поведение плеймекера. Лидер гостей отказывается выходить на поле и требует выставить его на трансфер. Это не только портит атмосферу в команде, но и гостям сложно выступать без своего главного связующего звена. Руководству нужно как можно скорее избавиться от данного футболиста и найти ему адекватную замену. На выезде Байер теряет очки в половине матчей, что и привело к тому, что команда находится в нижней части турнирной таблицы, хоть и не претендует на вылет. Кроме плеймекера игру пропустят два защитника.

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