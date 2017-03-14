Монако — Манчестер Сити смотреть онлайн (15.03.17) прямую трансляцию матча

Поклонники игры миллионов 15-го марта смогут насладиться настоящим футбольным праздником, ведь на поле встретятся такие команды, как Монако и Манчестер Сити. По московскому времени начало игры в 22:45. Хотя это непримиримые соперники, в последние три года командам не суждено было сойтись в очных противостояниях. Если же взять всю статистику личных встреч, то больше побед имеет футбольный клуб Монако.

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Уже более двух месяцев футбольный клуб Монако не может подняться с последнего места турнирной таблицы. За это время нетерпеливый президент клуба уже дважды увольнял главного тренера, но в итоге все закончилось тем, что команду принял наставник, с которым она начинала данный сезон. Пока после его возращения было сыграно только два матча, которые завершились с ничейным результатом. Хорошо, что хозяева не проиграли, но если аутсайдер продолжит набирать по одному очку за игру, то все равно не сможет покинуть зону вылета, так что футбольному клубу Монако нужно побеждать. Из-за повреждений на данный матч у хозяев не выйдут атакующий полузащитник и левый вингер, так что ожидать креатива в нападении не стоит.

В межсезонье именно футбольный клуб Манчестер Сити был самым активным на европейском трансферном рынке. Гости на усиление состава потратили почти сто пятьдесят миллионов евро, так что в команду пришли действительно опытные и талантливые игроки, которые уже успели сделать себе имя в европейском футболе. Главной покупкой стал левый вингер, который сразу же влился в основу команды и на его счету уже семь забитых голов. Остальные новички также помогают команде, благодаря чему Манчестер Сити постоянно находится среди тройки лидеров и еще имеет хорошие шансы на чемпионский титул. С выездными матчами у команды нет проблем, а пропустят игры только два футболиста – правый защитник и опорник.

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