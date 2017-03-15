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Прогноз на матч Монако — Манчестер Сити 15.03.17

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США Хоккей: США – НХЛ
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# Оттава 15.03 02:30 по МСК. Тампа #
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# Жил Висенте 15.03 18:00 по МСК. Пенафиел #
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Португалия футбол: Португалия – Лига Орангина
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# Кова Пиедад 15.03 18:00 по МСК. Униао #
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Лига Чемпионов УЕФА футбол: Лига Чемпионов УЕФА
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Прогноз на матч Монако — Манчестер Сити 15.03.17

Эксперты нашего ресурса пристально следят за футбольными противостояниями. Для прогнозирования мы выбираем наиболее интересные матчи, в которых встречаются футбольные команды, играющие в яркий футбол, создающие большое количество голевых моментов. Именно такой футбол по вкусу современному болельщику, так как от игр, в которых соперники лениво перекатывают мяч у своей штрафной площади или весь матч возятся в центре поля – мало толку, от него только клонит в сон. И даже ставки не помогают усилить интерес к просмотру такого матча. Другое дело, когда матч динамичный, мяч двигается от одной штрафной площади к другой, за полетом мяча просто не успеваешь следить, а то, как был забит очередной мяч – понимаешь, только несколько раз посмотрев повтор. Вот такие матчи по душе современным болельщикам, такие матчи вызывают желание делать ставки в букмекерских конторах, так как понимаешь, что скучными или неинтересными такие матчи просто не могут быть. Именно такие матчи прогнозируют наши эксперты. И в ближайшее время состоится подобный матч: команда Монако встретится с командой Манчестер Сити. Оба футбольных клуба в нынешнем сезоне показывают яркий атакующий футбол, играя практически без обороны. Между собой эти команды немало забивают и, что интересно, динамичная игра преобладает все 90 минут матча. Такой матч точно придется по вкусу настоящим любителям футбол.

Футбол – один из наиболее популярных и зрелищных видов спорта, который имеет многомиллионную армию фанатов во всем мире. Команды, которые сыграют между собой в матче – команда Монако и команда Манчестер Сити, пользуются любовью и уважением болельщиков, так как за плечами этих команд огромное количество побед в различных турнирах. В чемпионате эти футбольные клубы всегда соперничают между собой. Их соперничество сложилось исторически и лишь подогревается футбольными распрями. В составах обеих команд достаточно известных футболистов, которые умеют не только отлично сыграть в командную игру, но и могут взять решение игрового эпизода на себя. Звездные футболисты – настоящие лидеры своих команд, так как от успешности их действий на футбольном поле зависит успех всей команды. Так что, матч команды Монако и команды Манчестер Сити – это не просто противостояние старых знакомых, которые постоянно соперничают между собой, но и противостояние лидеров этих команд, которые пытаются доказать друг другу, кто же из них лучший игрок современности. Матч ожидается очень интересными, так обе команды могут предложить друг другу интересные комбинации и неожиданные тактические действия, разработанные наставниками специально к этому противостоянию. Советуем не пропустить эту игру!

Наши эксперты, после тщательно анализа матча между командой Монако и командой Манчестер Сити, пришли к мнению, что хозяева поля являются фаворитами в этой встрече. Сейчас команда Монако находятся в отличной форме, а в родных стенах клуб еще ни разу не проигрывал в нынешнем сезоне. Судя по информации из официального источника, команда будет с первых минут играть сильнейшим составом, так что, первым номером в матче явно будут действовать хозяева. Гости пока не нашли свою игру, в родных стенах клуб играет еще более-менее, а вот выездные матчи у команды явно не получаются. Вдобавок к этому, перед матчем с командой Монако гости понесли серьезные кадровые потери, поэтому вряд ли они смогут достойно сопротивляться атакам хозяев поля. Исходя из этого, наши эксперты полагают, что ставка на победу команды Монако – отличная ставка в этом матче. Так как хозяева поля имеют сильное нападение, а в родных стенах не уходят с поля без забитых голов, мы думаем, что прекрасной ставкой на этот матч будет ставка на индивидуальный тотал хозяев поля на больше. В команде есть кому забивать, да и оборона соперника не представляет собой крепкий орешек, пропуская практически в каждом матче. Желтых карточек в игре не должно быть много, так как обе команды не относятся к грубиянам чемпионата. Поэтому этот тотал можно заигрывать на меньше.

Ничейный счет в матче — 3.45, победа достанется Монако — 1.95, победа достанется Манчестер Сити — 4.1.

Футбол – это непредсказуемый вид спорта, в котором успех не всегда зависит от бюджета команды и известности футболистов, которые в ней выступают. Никому не известные парни, которые еще сезон или два назад выступали в низшей футбольной лиге, очень быстро могут развенчать миф о непобедимости или крутости топ-клуба. Обычно, команды, которые ведут борьбу за высокие места в чемпионате, имеют привычку недооценивать своих соперников, особенно, если те являются вчерашними представителями низших лиг. В футболе масса примеров того, какое наказание несут такие команды за свою неосмотрительность. Так что, в матче команды Монако и команды Манчестер Сити соперники должны серьезно подойти к оценке друг друга, так как, судя по результатам нынешнего чемпионата, болельщиков ждем очень непростое и интересное противостояние. Наши эксперты постараются сделать его еще более интересным, предложив качественные прогнозы на этот матч.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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