Прогнозы и ставки специалистов на матч Анахайм — Сент-Луис 16.03.17

Команда Анахайм и команда Сент-Луис, которые сыграют между собой в рамках регулярного чемпионата НХЛ, являются известными хоккейными командами. В разные периоды истории клубов в их составах выступали известные всему миру хоккеисты. Сейчас в командах тоже достаточно известных игроков, которые ведут клубы к успеху в нынешнем сезоне, есть среди них и молодые таланты, которые еще только предстоит стать знаменитыми и взять на себя роль лидеров. Оба клуба в нынешнем сезоне показывают классный хоккей, что позволяет им добиваться отличных результатов в регулярном чемпионате НХЛ. Эксперты заокеанского хоккея уже рассматривают команду Анахайм и команду Сент-Луис в качестве основных претендентов не только на выход в плей-офф, но и на попадание в финал Кубка Стэнли. Эксперты нашего ресурса пока не готовы делать так далеко идущие прогнозы, пока мы лишь предполагаем, что противостояние команды Анахайм и команды Сент-Луис должно получиться непредсказуемым и результативным. Поэтому мы советуем всем любителям этого вида спорта не пропустить матч, в котором можно будет понаблюдать за игрой известных мастеров клюшки и шайбы, выступающих под руководством не менее знаменитых менеджеров, чьи тактически и стратегические схемы позволяют клубам, вчистую обыгрывать своих соперников. Матч обещает быть захватывающим, поэтому мы еще предлагаем и прогнозы на это противостояние, которые позволят многократно усилить азарт от просмотра игры.

Сегодня в мире есть только одна хоккейная ига, где играют настоящие профессионалы, а удовольствие от просмотра можно получать от каждого матча. Это чемпионат НХЛ. Здесь действительно выступают настоящие звезды современного хоккея, которые за свое мастерство получают огромные гонорары, но, глядя на то, что эти парни делают на площадке, напрочь забываешь обо всем, полностью сосредотачиваясь только на игре. Команда Анахайм и команда Сент-Луис, которые будут противостоять друг другу в рамках регулярного чемпионата НХЛ, тоже могут похвастаться тем, что за них выступают известные хоккеисты. Однако мало иметь в команде звезд, необходимо, чтобы хоккеисты играли в командный хоккей, добивались результатов и могли демонстрировать такую игру стабильно – на протяжении всего сезона. А для этого необходим толковый и опытный менеджер, который сможет донести свои идеи до хоккеистов, а также заставит их выполнять его требования, сделав единой командой. Все это сейчас есть у команд-соперников, именно поэтому их результаты в регулярном чемпионате НХЛ впечатляют, а сами команды имеют отличные шансы на попадание в плей-офф и борьбу за Кубок Стэнли. Однако об этом говорить пока рано, сейчас важен матч команды Анахайм и команды Сент-Луис, прогнозы на который уже предложили наши эксперты. Так что, будем болеть за зрелищный хоккей и стараться выигрывать у букмекеров!

Для наших экспертов – настоящее удовольствие анализировать матчи регулярного сезона НХЛ. Напомним, что здесь выступают только самые сильные хоккейные клубы, в составах которых играют мировые знаменитости – хоккеисты, которых знают и ценят во всем мире. В матче команды Анахайм и команды Сент-Луис на ледовой площадке сойдутся настоящие легенды хоккея. Оба клуба достойны того чтобы быть фаворитами в любом матче. Однако сейчас придется выбирать фаворита в очном противостоянии этих команд. После тщательного изучения всех факторов, эксперты нашего ресурса пришли к мнению, что основное время матча между командой Анахайм и командой Сент-Луис вполне может завершиться вничью. Оба клуба показывают практически равные результаты, составы команд – сбалансированные, без видимых недостатков. Между собой эти команды довольно часто определяют победителя в овертайме или посредством буллитов, так что, вполне логично предположить, что основное время матча не выявит победителя. Кстати, в букмекерских конторах на это событие предлагается довольно высокий коэффициент. Общий тотал заброшенных шайб в этом матче наши эксперты считают на меньше. Скорее всего, в этом противостоянии на первый план выйдет борьба между хоккеистами, поэтому шайб со стороны одной и другой команд будет заброшено немного. А вот общий тотал штрафных минут мы бы рекомендовали рассматривать на больше, так как за грубые приемы хоккеисты будут получать штрафы, которых в этом матче будет немало.

В игре выиграет Анахайм — 2, в основное время игры будет ничья — 3.4, в игре выиграет Сент-Луис — 3.87.

В игре команды Анахайм и команды Сент-Луис ожидается аншлаг. Между собой будут играть две известные команды НХЛ, которые имеют богатую историю противостояний, а также в составе этих команд выступают известные хоккеисты. Сегодняшний матч будет особенным, так как оба клуба ведут борьбу за путевку в плей-офф, поэтому страсти на ледовой площадке будут кипеть нешуточные. Ожидается, что все известные хоккеисты примут участие в этом матче. По крайней мере, такое заявление сделали наставники клубов. Наши эксперты из альтернативных источников узнали, что сегодня оба клуба будут играть в атакующем стиле, так как победа позволит каждой команде существенно улучшить свои позиции в турнирной таблице. Помимо этого, в матчах между собой команды всегда играют в быстрый атакующий хоккей, наносят много бросков по воротам соперника и стараются забить как можно больше шайб. Таким образом, мы считаем, что матч будет очень интересным, поэтому советуем любителям хоккея не пропустить эту игру.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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