Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
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170
|Лукаш Росол
|15.03 21:45 по МСК.
|Томас Беллуччи
Пару сезонов назад Лукаш Росол выигрывал титул ATP в Ирвинге. Сможет ли чех сделать ремейк?
|Атлетико М
|15.03 22:45 по МСК.
|Леверкузен
В Испанию Байер везет новый тренер. Как смена наставника повлияет на игру немецкого клуба?
|Бешикташ
|16.03 21:00 по МСК.
|Пирей
На предыдущем этапе Лиги Европы Олимпиакос уже обыгрывал турецкий клуб. Смогут ли греки справиться теперь с Бешикташем?
|Ман Ю
|16.03 23:05 по МСК.
|Ростов
Для Ростова наступает время решающей битва в еврокубках
|Лас Палмас
|17.03 22:45 по МСК.
|Вильяреал
Какая стихия возьмет верх - атакующая Лас-Пальмаса или оборонительная Вильярреала?
|Вольфсбург
|18.03 17:30 по МСК.
|Дармштадт
Рекомендуем поторопится со ставкой на предложенный вариант. Коэффициент наверняка просядет к началу встречи
|Кристал
|18.03 18:00 по МСК.
|Уотфорд
Чемпионат Англии. Лондонское дерби между Кристал Пэлас и Уотфорд может принести вам хорошие дивиденды
Две известные футбольные команды в ближайшее время проведут очный матч. Команда Шахтер Донецк и команда Олимпик, которые встретятся между собой в рамках футбольного чемпионата, пока ведут борьбу за место среди лучших клубов по итогам сезона. В составе обеих команд достаточно классных футболистов, которые показывают хорошие командные взаимодействия. Помимо этого, необходимо упомянуть об индивидуальном мастерстве отдельных игроков, которые не боятся брать на себя игру в ответственные моменты матча. Все это прекрасно отражается на результатах команд, поэтому наши эксперты полагают, что игра будет очень интересной и напряженной. Оба футбольных клуба будут играть между собой не в первый раз, обычно, матчи этих соперников полны красивого комбинационного футбола, команды не засиживаются в обороне, стараясь чаще атаковать, и угрожать воротам друг друга. Такой футбол, безусловно, нравится болельщикам, так что, на трибунах сегодня ожидается аншлаг, да и у экранов телевизоров болельщиков будет не меньше. Исходя из этого, наши эксперты предложили интересные прогнозы на матч команды Шахтер Донецк и команды Олимпик, надеемся, что они позволят сделать игру еще более интересной для просмотра, а также позволят выиграть деньги на ставках.
Для наших экспертов нет матчей, которые невозможно было бы проанализировать. Мы твердо верим в том, что в футболе многое повторяет, главное – уметь читать между строк. Для этого мы пользуемся статистикой выступлений команд в нынешнем сезоне и статистикой выступлений команд между собой. К примеру, если команда Шахтер Донецк и команда Олимпик, которые встретятся между собой в ближайшем матче, в очных противостояниях получали много желтых карточек, это свидетельствует о том, что у команд сложные взаимоотношения, и на футбольном поле они играют по бою, следовательно, и в этой игре необходимо делать ставки на тотал больше желтых карточек. В принципе, со статистикой все просто. Но вот исходы и тотал голов прогнозировать гораздо сложнее. Дело в том, что в каждом сезоне команды выступают по-разному, особенно на выступления команд влияет смена тренеров, смена поколений, травмы ведущих футболистов. В общем, все изменения, которые касаются команды, определенным образом отражаются на стиле ее игры. Это необходимо учитывать. К примеру, если команда Шахтер Донецк в прошлом сезоне играла в оборонительный футбол, то в нынешнем сезоне, с приходом нового тренера, клуб стал играть в атакующий футбол. Поэтому, сейчас лучше играть матчи с участием команды Шахтер Донецк на больше. Некоторые букмекеры не учитывают определенные статистические факторы, за это наши эксперты их наказывают своими ставками.
Команда Шахтер Донецк и команда Олимпик в матчах между собой всегда демонстрируют отличный футбол. Причем, команды радуют болельщиков не только прекрасными комбинациями, но и забивают много мячей, и это несмотря на то, что у обеих команд довольно насыщенная оборона, которая в матчах с остальными соперниками зарекомендовала себя крепким орешком. Исходя из этого, основной ставкой на матч команды Шахтер Донецк и команды Олимпик является ставка на общий тотал забитых голов на больше. Причем, наши эксперты полагают, что в этой игре обеим командам под силу пробить индивидуальный тотал голов, предлагаемый букмекерами. Так что, в этой игре мы видим результативный футбол в исполнении обеих команд. Наш фаворит противостояния – гости. Можно много говорить о надежной обороне команды Шахтер Донецк, о том, что этот клуб великолепно играет в родных стенах, о поддержке болельщиков. Но, у гостей есть один козырь – это лучшее нападение, которое способно поставить в тупик любую оборону и пробить любого голкипера. Многие команды на своем опыте убеждались в актуальности этого нападения, которое стабильно забивает, благодаря чему, команда Шахтер Донецк борется за самые высокие места во всех турнирах, в которых принимает участие. Поэтому, в противостоянии команды Шахтер Донецк и команды Олимпик наш фаворит – гости, и мы рекомендуем делать ставки на победу команды Олимпик в этой игре.
В игре выиграет Шахтер Донецк — 1.8, ничья в игре — 3.8, в игре выиграет Олимпик — 4.3.
Еще несколько лет назад в футболе не было никакой возможности громко завить о себе. Практически все места в топ-чемпионатах были заранее поделены. Если в клубе было достаточно денег для того чтобы приобрести одного или нескольких известных футболистов, то он вполне могу претендовать на попадание в еврокубки по итогам сезона, так как остальным командам было тяжело конкурировать с грандами, которые могли позволить себе известных футболистов. Сейчас ситуация кардинально изменилась. Современный футбол делает ставку на молодых, еще никому не известных футболистов. Скауты известных клубов ездят по всему миру в поисках молодых талантов, из которых потом в академии готовят будущих звезд мирового футбола. Сейчас модно не покупать готовую звезду, а выращивать ее самостоятельно, так как так гораздо дешевле. Благодаря омоложению современного футбола, серьезно изменился и стиль игры команд, став более открытым, что, несомненно, приносит радость болельщикам.
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