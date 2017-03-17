НХЛ. Прогноз на матч Лос-Анджелес — Баффало 17.03.17

Наши эксперты уже не первый сезон следят за баталиями регулярного чемпионата НХЛ. Сейчас, когда сезон прошел начальную стадию, уже можно говорить о том, какие команды будут претендовать на попадание в плей-офф. В чемпионате уже наметились свои лидеры и свои аутсайдеры, но еще очень много клубов, о которых пока ничего нельзя сказать однозначно, так как они находятся в середине турнирной таблице, и, видимо, их судьба относительно попадания в плей-офф будет решаться в концовке регулярного чемпионата. Исходя из этого, сейчас таким клубам, как команда Лос-Анджелес и команда Баффало, которые встретятся между собой в ближайшем матче, необходимо позаботиться о том, чтобы занять место в турнирной таблице повыше, чтобы в концовке регулярного чемпионата не пришлось сражаться за попадание в плей-офф. По своему потенциалу оба клуба вполне готовы играть в плей-офф, однако в последних матчах команды немного подсели, видимо, сказываются травмы основных хоккеистов. Но, все же, у руля команд стоят опытные менеджеры, которые знают, как преодолеть кризис и умеют выходить из самых непростых ситуаций. В очных противостояниях этих хоккейных клубов всегда много борьбы, поэтому матчи между этими командами проходят напряженного. Болельщикам нравится интрига, поэтому мы рекомендуем матч команды Лос-Анджелес и команды Баффало к просмотру, так как надеемся, что хоккеисты смогут удивить любителей этого вида спорта.

Хоккей сегодня имеет огромную популярность среди любителей спортивных ставок. Чаще всего, бетторы выбирают для ставок наиболее интересные чемпионаты, так как полагают, что делая ставки под просмотр интересного матча – убивают двух зайцев: наслаждают отличной игрой в исполнении профессионалов и могут заработать неплохие деньги, в случае, если сделанная ставка окажется выигрышной. Как правило, такие ставки обречены на неудачу, а беттор не получает ни прибыли, ни удовольствия от просмотра хоккейного матча. Наши эксперты берутся это исправить. В самый разгар регулярного сезона НХЛ, мы выбираем наиболее интересные, на наш взгляд, противостояния, и стараемся предложить как можно больше прогнозов, чтобы каждый беттор смог выбрать для себя наиболее интересную ставку. Сегодня мы рассматриваем противостояние команды Лос-Анджелес и команды Баффало. Оба клуба сейчас набрали неплохой ход, что дает им возможность находиться в числе претендентов на попадание в плей-офф. Поэтому в этом матче победа важна обеим командам, следовательно, независимо от счета на табло, борьба в этом матче будет длиться с первой и до последней секунды. Судя по результатам очных встреч этих хоккейных клубов, наши эксперты склонны предполагать, что результативный хоккей болельщики смогут увидеть уже с первых минут матча, так как команда Лос-Анджелес и команда Баффало играют очень агрессивно в атаке.

Эксперты нашего ресурса после тщательного анализа матча НХЛ, в котором встретятся команда Лос-Анджелес и команда Баффало, определили, что фаворитом этого матча должны быть хозяева площадки. Команда Лос-Анджелес сейчас находится на подъеме и демонстрирует отличный хоккей. В составе клуба не будет серьезных кадровых изменений, поэтому, ожидается, что команда Лос-Анджелес с первых минут начнет матч сильнейшим составом. Болельщики всегда активно поддерживают своих кумиров, поэтому, наши эксперты полагают, что в этом матче необходимо делать ставки на победу команды Лос-Анджелес. Несмотря на то, что гости сейчас тоже показывают классный хоккей, однако выездные матчи пока даются им с трудом, особенно против соперников, которые ничем не уступают им в игровом плане. Сейчас обеим командам нужно набирать очки, чтобы укреплять свои турнирные позиции в чемпионате НХЛ. Поэтому, команда Лос-Анджелес имеет неплохие шансы для победы в родных стенах. Общий тотал заброшенных шайб наши эксперты считают на больше. Оба клуба сейчас на подъеме, по последним матчам, которые они сыграли в регулярном чемпионате, можно увидеть, что они великолепно действуют в атаке. Таким образом, сегодня велики шансы на то, что в матче будет заброшено много шайб. Между собой эти команды играют не грубо, стараясь больше внимания уделять активным действиям на пяточке соперника, так что, общий тотал штрафных минут в матче мы рекомендуем играть на меньше.

В игре выиграет Лос-Анджелес — 1.85, в основное время игры будет ничья — 3.5, в игре выиграет Баффало — 4.4.

Болельщики давно ждали хоккейного матча, в котором на ледовой площадке команды Лос-Анджелес сойдутся известные клубы и лучшие хоккеисты. Напомним, что в нынешнем чемпионате НХЛ эти команды показывают очень хороший хоккей, благодаря чему занимают высокие места в турнирной таблице. Победа в этой матче позволит каждой из команд укрепить свое турнирное положение, поэтому наши эксперты ждут, что матч пройдет в обоюдной борьбе. Глядя на заявки команд на этот матч, мы сделали вывод, что кадровых потерь у обеих команд нет, так что, матч ожидается зрелищным. Кроме этого, между собой эти клубы всегда играют результативно, что подходит под стиль игры обеих команд в нынешнем сезоне. Скорее всего, и в сегодняшнем матче защитного хоккея не будет, и обе команды со стартовых минут будут атаковать ворота друг друга. Эксперты нашего ресурса приготовили несколько интересных прогнозов на этот матч, надеемся, что они позволят бетторам не только насладиться хоккеем, но и выиграть кругленькую сумму на ставках в букмекерских конторах.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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