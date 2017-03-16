Томь — Амкар: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат России 18.03.17

В футболе бывает все. Ежегодно это высказывание находит свое подтверждение в различных чемпионатах и лигах. Современный футбол помолодел. Сейчас все больше футболистов заявляет о себе в юном возрасте. Серьезно взлетели суммы трансферов, так как топ-клубы стараются приобретать молодых футболистов на перспективу, в надежде, что огромные деньги, выложенные за футболисты, смогут привязать его к команде, сделать настоящей звездой, которая будет на протяжении многих сезонов вести за собой клуб к победам в чемпионате и других турнирах. В современном футболе есть множество прецедентов. В составах команды Томь и команды Амкар, которые скоро выйдут на футбольное поле, тоже достаточно молодых футболистов. Однако бюджеты команд не позволяют приглашать дорогостоящих футболистов. Клубы стараются брать игроков, которым просто нравится играть в футбол, ведь никакие деньги не заставят футболиста действовать на футбольном поле на пределе своих возможностей, если он сам этого не хочет. Обе команды пока показывают отличные результаты в чемпионате, они вполне могут побороться за высокие места, тем более, что имеют широкие скамейки запасных, что дает им возможность участвовать в нескольких турнирах одновременно. Глядя на эти команды, можно сказать, что тренеры строят игру клубов на перспективу, заручаясь поддержкой молодых футболистов, из которых в будущем вырастут крепкие игроки, которые будут поражать болельщиков своей техникой и мастерством. Да и почему в будущем, они это делают уже сейчас.

Футбол – один из наиболее популярных и зрелищных видов спорта, который имеет многомиллионную армию фанатов во всем мире. Команды, которые сыграют между собой в матче – команда Томь и команда Амкар, пользуются любовью и уважением болельщиков, так как за плечами этих команд огромное количество побед в различных турнирах. В чемпионате эти футбольные клубы всегда соперничают между собой. Их соперничество сложилось исторически и лишь подогревается футбольными распрями. В составах обеих команд достаточно известных футболистов, которые умеют не только отлично сыграть в командную игру, но и могут взять решение игрового эпизода на себя. Звездные футболисты – настоящие лидеры своих команд, так как от успешности их действий на футбольном поле зависит успех всей команды. Так что, матч команды Томь и команды Амкар – это не просто противостояние старых знакомых, которые постоянно соперничают между собой, но и противостояние лидеров этих команд, которые пытаются доказать друг другу, кто же из них лучший игрок современности. Матч ожидается очень интересными, так обе команды могут предложить друг другу интересные комбинации и неожиданные тактические действия, разработанные наставниками специально к этому противостоянию. Советуем не пропустить эту игру!

Наши эксперты не согласны с тем, кого букмекеры видят фаворитом в противостоянии команды Томь и команды Амкар. Судя по коэффициентам, которые букмекеры выставили на этот матч, они видят фаворитом игры команду Амкар. Однако наши эксперты полагают, что в этом противостоянии фаворитом должны быть хозяева поля. Команда Томь сейчас вышла на пик формы, клуб мощно играет в родных стенах, а форварды команды отмечаются забитыми мячами в каждом матче. Фактор родных трибун тоже будет играть не последнюю роль в этой игре, так как все болельщики будут неистово поддерживать хозяев поля. Да, команда Амкар тоже выступает довольно мощно в последних матчах, но ее соперниками были команды из второй половины турнирной таблицы, тогда как хозяева поля противостояли клубам из середины турнирной таблицы. Проблем с составами нет ни у одной из команд, а при равной игре наши эксперты отдают предпочтение хозяева поля, на победу которых мы и рекомендуем делать ставки. Общий тотал матча видится на больше, так как в последних матчах оба футбольных клуба продемонстрировали атакующий футбол, а также забили довольно много голов. Личные встречи между этими командами тоже подчеркивают целесообразность этой ставки, так как между собой эти команды обычно играют крупно. Наши эксперты полагают, что матч не будет грубым, так как сейчас командам крайне важно набрать очки, а не выяснять отношения, так что, общий тотал желтых карточек стоит попробовать сыграть на меньше.

Ничья в игре — 3.4, победит в игре Томь — 2, победит в игре Амкар — 3.87.

Команда Томь и команда Амкар в нынешнем сезоне показывают хороший уровень игры. Между собой эти соперники уже встречались неоднократно, однако однозначно сказать о том, кто ведет в многолетнем противостоянии нельзя. Отметим, что перед стартом сезона со стороны одной и другой команды было много высказываний о том, что клубы обязательно соберут все трофеи турниров и чемпионатов, в которых принимают участие. Учитывая специфику современного футбола, где на первом плане стоит техника и атака, а не оборона и фолы, наши эксперты сильно сомневаются в том, что эти высказывания будут иметь продолжение. Возможно, что в одном турнире командам и улыбнется удача, однако лидировать во всех у них не получится, так как для этого придется слишком много затратить ресурсов, в том числе и требовать от своих футболистов невозможного. Мы думаем, что команды вполне могут сосредоточиться на чемпионате, хотя, если лидеры будут находиться в прекрасной форме, то они вполне могут замахнуться и на большее. Но, сейчас все взгляды прикованы к будущему противостоянию этих клубов, так что, будем наслаждаться игрой.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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