Регистрация

Эйбар — Эспаньол прогноз и ставки от профессионала 18.03.17

Сколько зарабатывают владельцы vip подписки

*Ставка, руб

Количество дней:

1 100 34

за 34 дня подписки вы могли бы заработать:

44199 руб.

* фиксированная ставка на каждый прогноз
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период

**Количество прогнозов:

170

начать зарабатывать сейчас
Прогнозы на сегодня:
Россия Хоккей: Россия – КХЛ
до начала:
# СКА 16.03 19:30 по МСК. Динамо Мск #
Открыть доступ

Завершит ли СКА серию против московского "Динамо уже сегодня?
Лига Европы УЕФА футбол: Лига Европы УЕФА
до начала:
# Бешикташ 16.03 21:00 по МСК. Пирей #
Открыть доступ

На предыдущем этапе Лиги Европы Олимпиакос уже обыгрывал турецкий клуб. Смогут ли греки справиться теперь с Бешикташем? 
Евролига Баскетбол: Евролига
до начала:
# Армани Милан 16.03 22:45 по МСК. ЦЗ Телеком #
Открыть доступ

За пять туров до финиша основной части Евролиги, борьба за место в плей-офф еще больше обострилась. По сути, на данный момент выход в следующий раунд обеспечила себе только первая четверка команд, тогда как все остальные вполне могут оказаться за бортом. Сделает ли «Црвена Звезда» очередной шаг для достижения цели?
Лига Европы УЕФА футбол: Лига Европы УЕФА
до начала:
# Ман Ю 16.03 23:05 по МСК. Ростов #
Открыть доступ

Для Ростова наступает время решающей битва в еврокубках
Челленджер теннис: Челленджер – Одиночные – Ирвинг, США
до начала:
# Томас Беллуччи 16.03 23:40 по МСК. Альяс Бедене #
Открыть доступ

После трёх поражений к ряду Беллуччи наконец-то одержал трудовую победу. Сможет ли бразилец пройти очередного соперника в Ирвинге?
Испания футбол: Испания – Примера Испания
до начала:
# Лас Палмас 17.03 22:45 по МСК. Вильяреал #
Открыть доступ

Какая стихия возьмет верх - атакующая Лас-Пальмаса или оборонительная Вильярреала?
Германия футбол: Германия Amateur – Бундеслига
до начала:
# Вольфсбург 18.03 17:30 по МСК. Дармштадт #
Открыть доступ

Рекомендуем поторопится со ставкой на предложенный вариант. Коэффициент наверняка просядет к началу встречи
Англия футбол: Англия Amateur – Премьер-лига
до начала:
# Кристал 18.03 18:00 по МСК. Уотфорд #
Открыть доступ

Чемпионат Англии. Лондонское дерби между Кристал Пэлас и Уотфорд может принести вам хорошие дивиденды
Франция футбол: Франция – Лига 1
до начала:
# Нанси 18.03 22:00 по МСК. Лорьян #
Открыть доступ

Чемпионат Франции. Нанси принимает Лорьян. Фактически решается, кто из команд сохранит прописку в элитном дивизионе
Франция футбол: Франция – Лига 1
до начала:
# Каен 19.03 17:00 по МСК. Монако #
Открыть доступ

Успеет ли Монако восстановиться после тяжелого матча Лиги чемпионов с Манчестер Сити?
Испания футбол: Испания – Примера Испания
до начала:
# Атлетико М 19.03 18:15 по МСК. Севилья #
Открыть доступ

Болельщики Испании и всей Европы в воскресенье будет наслаждаться поединком Атлетико и Севильи. Просмотр матча можно сделать не только интересным, но и прибыльным. Как это сделать - подскажет прогноз!
Получить доступ ко всем прогнозам
Прогноз от наших экспертов
Эйбар — Эспаньол прогноз и ставки от профессионала 18.03.17

Команда Эйбар и команда Эспаньол, которые сыграют между собой в рамках чемпионата – известные футбольные клубы, которые всегда ведут борьбу только за самые высокие места в тех турнирах, где принимают участие. Бюджет обеих команд позволяет им приглашать высококлассных футболистов, благодаря чему игра команды приобретает особый оттенок. Обычно, оба клуба стараются играть в атакующий футбол, который очень нравится болельщикам. Вообще, если рассматривать современный футбол, то можно отметить, что сегодня все больше команд тяготеет к атакующему стилю игры. Дело в том, что закрытый комбинационный футбол, когда футбольные клубы довольствовались одни забитым мячом для победы – начинает потихоньку отмирать. Огромное количество турниров и чемпионатов, существенно сказывается на физических кондициях футболистов, поэтому сейчас модно действовать на футбольном поле открыто. Игра идет по принципу: вы забивайте сколько сможете, а мы – сколько захотим. Естественно, такая философия применима к тем противостояниям, когда встречаются между собой слабый и сильный клуб, а когда на поле встречаются две равные команды, то здесь очень тяжело предсказать итоговый результат. Но, чем труднее это сделать, тем больший интерес вызывают такие матчи у болельщиков, и задача наших экспертов – подогреть этот интерес хорошими прогнозами.

Прогнозирование футбольных матчей всегда сопряжено с тщательным анализом статистических данных. Помимо этого, эксперты нашего ресурса просматривают матчи соперников, чтобы определить их текущую форму, а также понять о роли каждого футболиста в команде. Судя по тому, что мы увидели во время анализа матчей команд, которые примут участие в предстоящем матче, команда Эйбар и команда Эспаньол подходят к очному противостоянию в хорошей форме с равными шансами на успех. Не всегда фактор родного поля имеет ключевое значение для победы команды. В чемпионате есть команды, которые гораздо лучше выступают в выездных матчах, а есть и такие клубы, которые могут показывать отличные результаты и на своем поле и на поле соперников. Сейчас необходимо отталкиваться от текущей формы команд, а глядя на соперников, мы обратили внимание на слаженные действия защиты и нападения, между которыми практически нет разрывов. Это означает, что команды отлично сыграны и действуют, как единое целое. Помимо этого, нельзя сбрасывать со счетом индивидуальное мастерство отдельных футболистов, которые в одиночку могут решить любой игровой эпизод. В общем, из того, что нам удалось узнать, мы сделали выводы о том, что игра предстоит очень интересная, с хорошими шансами на победу для одной и другой команды

Наши эксперты, после тщательно анализа матча между командой Эйбар и командой Эспаньол, пришли к мнению, что хозяева поля являются фаворитами в этой встрече. Сейчас команда Эйбар находятся в отличной форме, а в родных стенах клуб еще ни разу не проигрывал в нынешнем сезоне. Судя по информации из официального источника, команда будет с первых минут играть сильнейшим составом, так что, первым номером в матче явно будут действовать хозяева. Гости пока не нашли свою игру, в родных стенах клуб играет еще более-менее, а вот выездные матчи у команды явно не получаются. Вдобавок к этому, перед матчем с командой Эйбар гости понесли серьезные кадровые потери, поэтому вряд ли они смогут достойно сопротивляться атакам хозяев поля. Исходя из этого, наши эксперты полагают, что ставка на победу команды Эйбар – отличная ставка в этом матче. Так как хозяева поля имеют сильное нападение, а в родных стенах не уходят с поля без забитых голов, мы думаем, что прекрасной ставкой на этот матч будет ставка на индивидуальный тотал хозяев поля на больше. В команде есть кому забивать, да и оборона соперника не представляет собой крепкий орешек, пропуская практически в каждом матче. Желтых карточек в игре не должно быть много, так как обе команды не относятся к грубиянам чемпионата. Поэтому этот тотал можно заигрывать на меньше.

В матче победа достанется Эйбар — 1.9, в матче победа достанется Эспаньол — 4.2, ничья в противостоянии — 3.6.

Развитие современного футбола неотрывно связано с развитием букмекерских контор. В любой игре обязательно присутствует азарт, а там где азарт, там обязательно заключают пари, и практически всегда – на деньги. Так что, букмекерские конторы времени зря не теряли, а вплотную подошли к современному спорту, в частности к футболу. Многие букмекеры сегодня являются не только официальными спонсорами футбольных чемпионатов и турниров, но и выступают спонсорами отдельных футбольных команд. Однако наши эксперты смотрят на это с оптимизмом, так как появление большого количества букмекерских контор, дает возможность для маневра. Сегодня все букмекеры предлагают огромное количество ставок на различные футбольные матчи, причем, объем ставок будет больше в зависимости от популярности матча. Так что, на наиболее популярные футбольные матчи, можно сделать ставки на различные события, чем и пользуются наши эксперты. Так что, следуйте нашим прогнозам, и каждый футбольный матч будет приносить только положительные эмоции.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также:

Футбол

Хоккей

Теннис


Телстар — Маастрихт прогноз и ставки от профессионала 17.03.17
Томь — Амкар: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат России 18.03.17
Прогнозы и ставки специалистов на матч Боруссия М — Шальке 16.03.17
Шахтер Донецк — Олимпик прогноз и ставки от специалиста 17.03.17
Днепр — Карпаты прогноз специалиста 17.03.17
Прогнозы и ставки специалистов на матч Коламбус — Флорида 17.03.17
Прогноз на матч Эдмонтон — Бостон от эксперта 17.03.17
Ставки на матч Аризона – Детройт, прогноз на НХЛ от 17.03.17
Ванкувер — Даллас прогноз специалиста на матч НХЛ 17.03.17
НХЛ. Сегодня матч Каролина — Миннесота. Прогнозы и ставки от эксперта 17.03.17


Получить доступ ко всем прогнозам
Высокая скорость роста дохода
60-500% прибыльность одного прогноза
Общая статистика доходов по данным БК
При самостоятельных ставках
При работе с прогнозом Betfaq
Увеличьте свой доход уже сегодня
Знание — сила
Наши спортивные аналитики - неоднократные победители крупнейших конкурсов
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
33 рубля! СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПРОГНОЗА ПРИ ПОКУПКЕ ПОДПИСКИ
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Выберите удобный тариф
О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

Получите ознакомительный доступ
Купить доступ на 10 дней
Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.

Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq

 