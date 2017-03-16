Регистрация

Санкт-Паули — Ганновер прогноз и ставки от профессионала 18.03.17

Сколько зарабатывают владельцы vip подписки

*Ставка, руб

Количество дней:

1 100 34

за 34 дня подписки вы могли бы заработать:

44199 руб.

* фиксированная ставка на каждый прогноз
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период

**Количество прогнозов:

170

начать зарабатывать сейчас
Прогнозы на сегодня:
Россия Хоккей: Россия – КХЛ
до начала:
# СКА 16.03 19:30 по МСК. Динамо Мск #
Открыть доступ

Завершит ли СКА серию против московского "Динамо уже сегодня?
Лига Европы УЕФА футбол: Лига Европы УЕФА
до начала:
# Бешикташ 16.03 21:00 по МСК. Пирей #
Открыть доступ

На предыдущем этапе Лиги Европы Олимпиакос уже обыгрывал турецкий клуб. Смогут ли греки справиться теперь с Бешикташем? 
Евролига Баскетбол: Евролига
до начала:
# Армани Милан 16.03 22:45 по МСК. ЦЗ Телеком #
Открыть доступ

За пять туров до финиша основной части Евролиги, борьба за место в плей-офф еще больше обострилась. По сути, на данный момент выход в следующий раунд обеспечила себе только первая четверка команд, тогда как все остальные вполне могут оказаться за бортом. Сделает ли «Црвена Звезда» очередной шаг для достижения цели?
Лига Европы УЕФА футбол: Лига Европы УЕФА
до начала:
# Ман Ю 16.03 23:05 по МСК. Ростов #
Открыть доступ

Для Ростова наступает время решающей битва в еврокубках
Челленджер теннис: Челленджер – Одиночные – Ирвинг, США
до начала:
# Томас Беллуччи 16.03 23:40 по МСК. Альяс Бедене #
Открыть доступ

После трёх поражений к ряду Беллуччи наконец-то одержал трудовую победу. Сможет ли бразилец пройти очередного соперника в Ирвинге?
Испания футбол: Испания – Примера Испания
до начала:
# Лас Палмас 17.03 22:45 по МСК. Вильяреал #
Открыть доступ

Какая стихия возьмет верх - атакующая Лас-Пальмаса или оборонительная Вильярреала?
Германия футбол: Германия Amateur – Бундеслига
до начала:
# Вольфсбург 18.03 17:30 по МСК. Дармштадт #
Открыть доступ

Рекомендуем поторопится со ставкой на предложенный вариант. Коэффициент наверняка просядет к началу встречи
Англия футбол: Англия Amateur – Премьер-лига
до начала:
# Кристал 18.03 18:00 по МСК. Уотфорд #
Открыть доступ

Чемпионат Англии. Лондонское дерби между Кристал Пэлас и Уотфорд может принести вам хорошие дивиденды
Франция футбол: Франция – Лига 1
до начала:
# Нанси 18.03 22:00 по МСК. Лорьян #
Открыть доступ

Чемпионат Франции. Нанси принимает Лорьян. Фактически решается, кто из команд сохранит прописку в элитном дивизионе
Франция футбол: Франция – Лига 1
до начала:
# Каен 19.03 17:00 по МСК. Монако #
Открыть доступ

Успеет ли Монако восстановиться после тяжелого матча Лиги чемпионов с Манчестер Сити?
Испания футбол: Испания – Примера Испания
до начала:
# Атлетико М 19.03 18:15 по МСК. Севилья #
Открыть доступ

Болельщики Испании и всей Европы в воскресенье будет наслаждаться поединком Атлетико и Севильи. Просмотр матча можно сделать не только интересным, но и прибыльным. Как это сделать - подскажет прогноз!
Получить доступ ко всем прогнозам
Прогноз от наших экспертов
Санкт-Паули — Ганновер прогноз и ставки от профессионала 18.03.17

Футбольные чемпионаты приближаются к середине пути. Поэтому сейчас самое время подвести некоторые итоги в отношении выступлений команд в нынешнем сезоне. Нельзя сказать, что сезон складывается полностью удачно для футболистов команды Санкт-Паули и футболистов команды Ганновер. За спиной обеих команд осталось достаточно матчей, в которых были хорошие результаты и не очень, но, главное, что сейчас команды находятся в верхней части турнирной таблицы и ведут борьбу за высокие места. Это говорит о том, что клубы сумели преодолеть все трудности, и сейчас перед ними только уверенность в том, что они смогут выполнить поставленную вначале сезона задачу. Обычно, команда Санкт-Паули и команда Ганновер ведут борьбу между собой только за самые высокие места. Бюджет клубов позволяет им приглашать известных футболистов, которые отличаются отличными командными действиями, а также в определенные моменты игры могут потянуть одеяло на себя, в одиночку решив игровой эпизод. Такая игра, несомненно, приносит командам успех, так как нередко соперники настраиваются на игру против всей команды, а не против отдельно взятых футболистов. Между собой эти футбольные клубы тоже будут встречаться не в первый раз. За свою долгую историю они сыграли огромное количество матчей, в каждом из которых была борьба, азарт и воля к победе. Сегодняшняя игра не должна стать исключением, поэтому наши эксперты ждут от команд хорошего футбола с большим количеством голов.

Эксперты нашего ресурса выбрали матч, в котором команда Санкт-Паули будет противостоять команде Ганновер – не зря. Сейчас оба клуба показывают отличную игру. По словам наставников команд, они специально выводили свои клубы на пик формы к этому игровому отрезку. Не секрет, что играть матчи экватора чемпионата очень тяжело. Впереди заманчивые перспективы отдыха, поэтому футболисты должны мотивировать себя проводить матчи на высоком уровне. А лучшей мотивацией является возможность завершить чемпионат в числе лидеров, чтобы уже после перерыва начать новую компанию по финишированию на высоком месте. Тренеры обеих команд – опытные специалисты, они прекрасно понимают, что сейчас, когда футболисты других команд мысленно пребывают в отпуске – самое время для укреплений своих позиций в турнирной таблице. Поэтому, наши эксперты полагают, что противостояние команды Санкт-Паули и команды Ганновер будет очень боевым, так как перед обеими командами стоит задача – закончить сезон на высоком месте в турнирной таблице. В лазарете клубов нет травмированных футболистов основного состава, поэтому, мы думаем, что обе команды начнут матч лучшими силами, а уже по ходу игры тренеры будут вносить корректировки. Игра должна понравиться болельщикам, так как на футбольном поле ожидается много борьбы.

Очень принципиальные соперники встретятся между собой. Команда Санкт-Паули и команда Ганновер ведут борьбу за верхние строчки турнирной таблицы, поэтому в сегодняшнем противостоянии ни одной из команд нельзя проигрывать. Наши эксперты прогнозируют в этом матче будет много нарушений правил и желтых карточек, также мы не исключаем, что в матче может быть и удаление футболиста с поля, так как обычно матчи команды Санкт-Паули и команды Ганновер сопровождаются очень бурными эмоциями футболистов. Относительно победителя, мы полагаем, что больше шансов на победу в этой игре имеют гости. Несмотря на то, что команда Санкт-Паули очень сильно выступает в родных стенах, в последних матчах футболисты хозяев поля явно подсели. Это видно из результатов, так как победы даются команде явно тяжелее, чем обычно. Возможно, это связано с тем, что из-за травмы некоторые количество матчей был вынужден пропустить лидер команды Санкт-Паули, который должен восстановиться к матчу с командой Ганновер. Но, все же, вряд ли он сможет сыграть в полную силу, так как это будет его первая игра после длительного перерыва. А вот гости в последних играх действуют довольно агрессивно. Команда явно нашла свою игру, поэтому справиться с атаками гостей у хозяев поля вряд ли получится. Исходя из этого, мы советуем делать ставки на то, что в матче команды Санкт-Паули и команды Ганновер победу одержат гости. Причем, мы думаем, что в игре будет много забитых голов, так как обе команды играют в атакующий футбол и имеют в своих составах классных футболистов.

Победителем противостояния станет Санкт-Паули — 1.95, в матче нет победителей — 3.45, победителем противостояния станет Ганновер — 4.1.

Футбол не зря пользуется огромной популярностью. Эта игра уже объединила миллионы болельщиков во всем мире и способна пойти еще дальше. Многочисленные чемпионаты и турниры способствуют развитию этого вида спорта. В футбол играют люди всех возрастов, а потом вместе собираются на стадионах или у экранов телевизоров, чтобы насладиться игрой своих кумиров. Наши эксперты тоже следят за развитием событий в мире футбола. Мы стараемся выбрать наиболее интересные матчи, на которые предлагаем прогнозы. Сегодня букмекерские конторы предлагают делать ставки не только на основные исходы, но и на статистику. Появление большого количества букмекерских контор способствует тому, что букмекеры предлагают некоторые события по более высоким коэффициентам. Так что, мы всегда готовы найти интересную ставку, и предложить ее футбольным болельщикам. Мы думаем, что в противостоянии команды Санкт-Паули и команды Ганновер нас ждет интересный футбол, надеемся, что все наши прогнозы окажутся верными и принесут прибыль!

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также:

Футбол

Хоккей

Теннис


Сантос — Стронгест: прогноз, ставки букмекера на матч. Кубок Либертадорес 17.03.17
Прогнозы и ставки на матч Бешикташ — Олимпиакос 16.03.17
Боруссия Д — Ингольштадт прогноз профессионала 17.03.17
Санкт-Паули — Ганновер прогноз и ставки от профессионала 18.03.17
Вест Бромвич — Арсенал: прогноз, ставки букмекера на матч. 18.03.17
Ставки на матч Аризона – Детройт, прогноз на НХЛ от 17.03.17
НХЛ. Прогноз на матч Лос-Анджелес — Баффало 17.03.17
НХЛ. Сегодня матч Каролина — Миннесота. Прогнозы и ставки от эксперта 17.03.17
Ванкувер — Даллас прогноз специалиста на матч НХЛ 17.03.17
НХЛ. Сегодня матч Нью-Джерси — Филадельфия. Прогнозы и ставки от эксперта 17.03.17


Получить доступ ко всем прогнозам
Высокая скорость роста дохода
60-500% прибыльность одного прогноза
Общая статистика доходов по данным БК
При самостоятельных ставках
При работе с прогнозом Betfaq
Увеличьте свой доход уже сегодня
Знание — сила
Наши спортивные аналитики - неоднократные победители крупнейших конкурсов
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
33 рубля! СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПРОГНОЗА ПРИ ПОКУПКЕ ПОДПИСКИ
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Выберите удобный тариф
О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

Получите ознакомительный доступ
Купить доступ на 10 дней
Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.

Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq

 