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170
|СКА
|16.03 19:30 по МСК.
|Динамо Мск
Завершит ли СКА серию против московского "Динамо уже сегодня?
|Бешикташ
|16.03 21:00 по МСК.
|Пирей
На предыдущем этапе Лиги Европы Олимпиакос уже обыгрывал турецкий клуб. Смогут ли греки справиться теперь с Бешикташем?
|Армани Милан
|16.03 22:45 по МСК.
|ЦЗ Телеком
За пять туров до финиша основной части Евролиги, борьба за место в плей-офф еще больше обострилась. По сути, на данный момент выход в следующий раунд обеспечила себе только первая четверка команд, тогда как все остальные вполне могут оказаться за бортом. Сделает ли «Црвена Звезда» очередной шаг для достижения цели?
|Ман Ю
|16.03 23:05 по МСК.
|Ростов
Для Ростова наступает время решающей битва в еврокубках
|Томас Беллуччи
|16.03 23:40 по МСК.
|Альяс Бедене
После трёх поражений к ряду Беллуччи наконец-то одержал трудовую победу. Сможет ли бразилец пройти очередного соперника в Ирвинге?
|Лас Палмас
|17.03 22:45 по МСК.
|Вильяреал
Какая стихия возьмет верх - атакующая Лас-Пальмаса или оборонительная Вильярреала?
|Вольфсбург
|18.03 17:30 по МСК.
|Дармштадт
Рекомендуем поторопится со ставкой на предложенный вариант. Коэффициент наверняка просядет к началу встречи
|Кристал
|18.03 18:00 по МСК.
|Уотфорд
Чемпионат Англии. Лондонское дерби между Кристал Пэлас и Уотфорд может принести вам хорошие дивиденды
|Нанси
|18.03 22:00 по МСК.
|Лорьян
Чемпионат Франции. Нанси принимает Лорьян. Фактически решается, кто из команд сохранит прописку в элитном дивизионе
|Каен
|19.03 17:00 по МСК.
|Монако
Успеет ли Монако восстановиться после тяжелого матча Лиги чемпионов с Манчестер Сити?
|Атлетико М
|19.03 18:15 по МСК.
|Севилья
Болельщики Испании и всей Европы в воскресенье будет наслаждаться поединком Атлетико и Севильи. Просмотр матча можно сделать не только интересным, но и прибыльным. Как это сделать - подскажет прогноз!
Футбольные чемпионаты приближаются к середине пути. Поэтому сейчас самое время подвести некоторые итоги в отношении выступлений команд в нынешнем сезоне. Нельзя сказать, что сезон складывается полностью удачно для футболистов команды Санкт-Паули и футболистов команды Ганновер. За спиной обеих команд осталось достаточно матчей, в которых были хорошие результаты и не очень, но, главное, что сейчас команды находятся в верхней части турнирной таблицы и ведут борьбу за высокие места. Это говорит о том, что клубы сумели преодолеть все трудности, и сейчас перед ними только уверенность в том, что они смогут выполнить поставленную вначале сезона задачу. Обычно, команда Санкт-Паули и команда Ганновер ведут борьбу между собой только за самые высокие места. Бюджет клубов позволяет им приглашать известных футболистов, которые отличаются отличными командными действиями, а также в определенные моменты игры могут потянуть одеяло на себя, в одиночку решив игровой эпизод. Такая игра, несомненно, приносит командам успех, так как нередко соперники настраиваются на игру против всей команды, а не против отдельно взятых футболистов. Между собой эти футбольные клубы тоже будут встречаться не в первый раз. За свою долгую историю они сыграли огромное количество матчей, в каждом из которых была борьба, азарт и воля к победе. Сегодняшняя игра не должна стать исключением, поэтому наши эксперты ждут от команд хорошего футбола с большим количеством голов.
Эксперты нашего ресурса выбрали матч, в котором команда Санкт-Паули будет противостоять команде Ганновер – не зря. Сейчас оба клуба показывают отличную игру. По словам наставников команд, они специально выводили свои клубы на пик формы к этому игровому отрезку. Не секрет, что играть матчи экватора чемпионата очень тяжело. Впереди заманчивые перспективы отдыха, поэтому футболисты должны мотивировать себя проводить матчи на высоком уровне. А лучшей мотивацией является возможность завершить чемпионат в числе лидеров, чтобы уже после перерыва начать новую компанию по финишированию на высоком месте. Тренеры обеих команд – опытные специалисты, они прекрасно понимают, что сейчас, когда футболисты других команд мысленно пребывают в отпуске – самое время для укреплений своих позиций в турнирной таблице. Поэтому, наши эксперты полагают, что противостояние команды Санкт-Паули и команды Ганновер будет очень боевым, так как перед обеими командами стоит задача – закончить сезон на высоком месте в турнирной таблице. В лазарете клубов нет травмированных футболистов основного состава, поэтому, мы думаем, что обе команды начнут матч лучшими силами, а уже по ходу игры тренеры будут вносить корректировки. Игра должна понравиться болельщикам, так как на футбольном поле ожидается много борьбы.
Очень принципиальные соперники встретятся между собой. Команда Санкт-Паули и команда Ганновер ведут борьбу за верхние строчки турнирной таблицы, поэтому в сегодняшнем противостоянии ни одной из команд нельзя проигрывать. Наши эксперты прогнозируют в этом матче будет много нарушений правил и желтых карточек, также мы не исключаем, что в матче может быть и удаление футболиста с поля, так как обычно матчи команды Санкт-Паули и команды Ганновер сопровождаются очень бурными эмоциями футболистов. Относительно победителя, мы полагаем, что больше шансов на победу в этой игре имеют гости. Несмотря на то, что команда Санкт-Паули очень сильно выступает в родных стенах, в последних матчах футболисты хозяев поля явно подсели. Это видно из результатов, так как победы даются команде явно тяжелее, чем обычно. Возможно, это связано с тем, что из-за травмы некоторые количество матчей был вынужден пропустить лидер команды Санкт-Паули, который должен восстановиться к матчу с командой Ганновер. Но, все же, вряд ли он сможет сыграть в полную силу, так как это будет его первая игра после длительного перерыва. А вот гости в последних играх действуют довольно агрессивно. Команда явно нашла свою игру, поэтому справиться с атаками гостей у хозяев поля вряд ли получится. Исходя из этого, мы советуем делать ставки на то, что в матче команды Санкт-Паули и команды Ганновер победу одержат гости. Причем, мы думаем, что в игре будет много забитых голов, так как обе команды играют в атакующий футбол и имеют в своих составах классных футболистов.
Победителем противостояния станет Санкт-Паули — 1.95, в матче нет победителей — 3.45, победителем противостояния станет Ганновер — 4.1.
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