Алавес — Реал Сосьедад: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Испании 18.03.17

Футбольные чемпионаты приближаются к середине пути. Поэтому сейчас самое время подвести некоторые итоги в отношении выступлений команд в нынешнем сезоне. Нельзя сказать, что сезон складывается полностью удачно для футболистов команды Алавес и футболистов команды Реал Сосьедад. За спиной обеих команд осталось достаточно матчей, в которых были хорошие результаты и не очень, но, главное, что сейчас команды находятся в верхней части турнирной таблицы и ведут борьбу за высокие места. Это говорит о том, что клубы сумели преодолеть все трудности, и сейчас перед ними только уверенность в том, что они смогут выполнить поставленную вначале сезона задачу. Обычно, команда Алавес и команда Реал Сосьедад ведут борьбу между собой только за самые высокие места. Бюджет клубов позволяет им приглашать известных футболистов, которые отличаются отличными командными действиями, а также в определенные моменты игры могут потянуть одеяло на себя, в одиночку решив игровой эпизод. Такая игра, несомненно, приносит командам успех, так как нередко соперники настраиваются на игру против всей команды, а не против отдельно взятых футболистов. Между собой эти футбольные клубы тоже будут встречаться не в первый раз. За свою долгую историю они сыграли огромное количество матчей, в каждом из которых была борьба, азарт и воля к победе. Сегодняшняя игра не должна стать исключением, поэтому наши эксперты ждут от команд хорошего футбола с большим количеством голов.

Эксперты нашего ресурса выбрали матч, в котором команда Алавес будет противостоять команде Реал Сосьедад – не зря. Сейчас оба клуба показывают отличную игру. По словам наставников команд, они специально выводили свои клубы на пик формы к этому игровому отрезку. Не секрет, что играть матчи экватора чемпионата очень тяжело. Впереди заманчивые перспективы отдыха, поэтому футболисты должны мотивировать себя проводить матчи на высоком уровне. А лучшей мотивацией является возможность завершить чемпионат в числе лидеров, чтобы уже после перерыва начать новую компанию по финишированию на высоком месте. Тренеры обеих команд – опытные специалисты, они прекрасно понимают, что сейчас, когда футболисты других команд мысленно пребывают в отпуске – самое время для укреплений своих позиций в турнирной таблице. Поэтому, наши эксперты полагают, что противостояние команды Алавес и команды Реал Сосьедад будет очень боевым, так как перед обеими командами стоит задача – закончить сезон на высоком месте в турнирной таблице. В лазарете клубов нет травмированных футболистов основного состава, поэтому, мы думаем, что обе команды начнут матч лучшими силами, а уже по ходу игры тренеры будут вносить корректировки. Игра должна понравиться болельщикам, так как на футбольном поле ожидается много борьбы.

Наши эксперты не согласны с букмекерами, которые дают практически равные коэффициенты на победу команды Алавес и команды Реал Сосьедад в очном противостоянии. Мы полагаем, что коэффициент на победу хозяев поля существенно завышен, так как команда, в которой играют звезды современного футбола, не может сравниться с клубом, который только благодаря победам над слабыми соперниками, смог попасть в число сильнейших клубов чемпионата. Дело здесь даже не в поддержку родных трибун и не в факторе выездных матчей для гостей. Просто команда Алавес играет в комбинационный футбол, у хозяев поля очень тяжело отобрать мяч, а именно владение мячом и игровое пространство необходимо гостям для того чтобы строить свои атаки. Если этого нет, то футболисты команды Реал Сосьедад теряются, и не знают, что делать. Если команда Алавес будет навязывать свою игру, а она это делать будет, то здесь победа хозяев поля может достичь преимущества в несколько мячей. Поэтому, мы однозначно советуем всем бетторам делать ставки на победу команды Алавес. Причем, те бетторы, которые любят рисковать, могут сделать ставку на то, что хозяева поля победят с преимуществом в два мяча. Индивидуальный тотал команды Алавес в этой игре выглядит тоже хорошей ставкой. Постоянно владея мячом, и угрожая воротам соперника, команда Алавес вряд ли успокоиться, единожды забив в ворота соперника. Так что, свой тотал голов хозяева должны пробивать.

Матч завершится победой Алавес — 1.8, нет победителей — 3.8, матч завершится победой Реал Сосьедад — 4.3.

Среди футбольных болельщиков немало тех, кто делает ставки в букмекерских конторах. Спорт и азарт – неразрывные понятия, поэтому букмекеры стали заключать спонсорские соглашения с чемпионатами и клубами, рекламируя свои услуги. Однако в мире беттинга очень мало профессионалов, людей, которые делают действительно осознанные ставки, приносящие прибыль. Зато слишком много тех, кто делает ставки импульсивно, чаще всего, чтобы поболеть, под просмотр того или иного футбольного матча. Наши эксперты тщательно анализируют все футбольные матчи, предлагая ставки только на наиболее интересные. Мы полагаем, что делать ставки необходимо для того чтобы только выигрывать, в противном случае, смысл рисковать своими деньгами. Благодаря нашим прогнозам, можно выиграть хорошие деньги у букмекеров, а также получить удовольствие от просмотра выбранного футбольного матча. Так что, следуйте нашим советам, и вы всегда будете иметь отличное настроение и много денег!

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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