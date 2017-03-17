Прогноз на матч Эшторил — Боавишта 17.03.17

Любители футбола вряд ли смогут возразить, что современный футбол просто поражает обилием талантливой молодежи, которая играет во всех известных футбольных клубах. Практически, все тренеры сейчас делают ставку на молодых футболистов, понимая, что молодой футболист способен приносить пользу клубу на протяжении многих сезонов, при этом, его стоимость не так велика, по сравнению с уже известным и распиаренным футболистом. Ставка на молодежь популярна еще и тем, что молодые игроки пока жаждут играть в футбол. Они приходят в большой спорт не за баснословными гонорарами или признанием, а именно для того чтобы играть. И пока это желание превышает все остальные, такие футболисты не только будут получать удовольствие от того, чем они занимаются на футбольном поле, но и будут своими действиями приносить немалую пользу футбольному клубу, в составе которого выступают. В команде Эшторил и команде Боавишта, которые сыграют между собой в ближайшем матче, достаточно молодых игроков. Это придает игре команд динамичности, а болельщики, наблюдая за матчами клубов, не зевают от скуки, а с интересом наблюдают за действиями футболистов на футбольном поле, так как в любой момент быстрые молодые игроки могут придумать немыслимую комбинацию, которая приведет к взятию ворот соперника. Наши эксперты тоже внимательно наблюдают за такими командами, так как это позволяет нам предлагать хорошие прогнозы, позволяющие обыгрывать букмекеров.

Мы неоднократно говорили о том, что современный футбол отказывается от защитной тактики. Команды начинают действовать все более раскованнее, стараясь больше атаковать ворота друг друга, чем сдерживать атаки соперников. В противостоянии команды Эшторил и команды Боавишта, которые являются лидерами чемпионата по количеству забитых голов, мы предполагаем открытую игру с большим количеством голевых моментов. В атаке команд принимают участие не только нападающие, но и футболисты средней линии, поэтому матч сегодня ожидается динамичным. Оба клуба вполне комфортно чувствуют себя в турнирной таблице, и не о каком принципиальном противостоянии речь не идет. Поэтому, сегодня команды вполне сыграть в свое удовольствие, продемонстрировав свои лучшие качества, главным из которых является атака. Хозяева поля будут действовать в полном составе, а вот у гостей не будет нескольких ключевых игроков оборонительного плана. Исходя из этого, мы полагаем, что это еще больше усилит давление на ворота обеих команд, которые порадуют болельщиков большим количеством забитых мячей. Эксперты нашего портала сделали несколько интересных прогнозов на этот матч, более подробно с ними ознакомиться можно ниже. Всем результативного футбола и удачных ставок!

Наши эксперты не согласны с тем, кого букмекеры видят фаворитом в противостоянии команды Эшторил и команды Боавишта. Судя по коэффициентам, которые букмекеры выставили на этот матч, они видят фаворитом игры команду Боавишта. Однако наши эксперты полагают, что в этом противостоянии фаворитом должны быть хозяева поля. Команда Эшторил сейчас вышла на пик формы, клуб мощно играет в родных стенах, а форварды команды отмечаются забитыми мячами в каждом матче. Фактор родных трибун тоже будет играть не последнюю роль в этой игре, так как все болельщики будут неистово поддерживать хозяев поля. Да, команда Боавишта тоже выступает довольно мощно в последних матчах, но ее соперниками были команды из второй половины турнирной таблицы, тогда как хозяева поля противостояли клубам из середины турнирной таблицы. Проблем с составами нет ни у одной из команд, а при равной игре наши эксперты отдают предпочтение хозяева поля, на победу которых мы и рекомендуем делать ставки. Общий тотал матча видится на больше, так как в последних матчах оба футбольных клуба продемонстрировали атакующий футбол, а также забили довольно много голов. Личные встречи между этими командами тоже подчеркивают целесообразность этой ставки, так как между собой эти команды обычно играют крупно. Наши эксперты полагают, что матч не будет грубым, так как сейчас командам крайне важно набрать очки, а не выяснять отношения, так что, общий тотал желтых карточек стоит попробовать сыграть на меньше.

Победителем матча будет Эшторил — 1.85, ничья в матче — 3.5, победителем матча будет Боавишта — 4.4.

Развитие современного футбола неотрывно связано с развитием букмекерских контор. В любой игре обязательно присутствует азарт, а там где азарт, там обязательно заключают пари, и практически всегда – на деньги. Так что, букмекерские конторы времени зря не теряли, а вплотную подошли к современному спорту, в частности к футболу. Многие букмекеры сегодня являются не только официальными спонсорами футбольных чемпионатов и турниров, но и выступают спонсорами отдельных футбольных команд. Однако наши эксперты смотрят на это с оптимизмом, так как появление большого количества букмекерских контор, дает возможность для маневра. Сегодня все букмекеры предлагают огромное количество ставок на различные футбольные матчи, причем, объем ставок будет больше в зависимости от популярности матча. Так что, на наиболее популярные футбольные матчи, можно сделать ставки на различные события, чем и пользуются наши эксперты. Так что, следуйте нашим прогнозам, и каждый футбольный матч будет приносить только положительные эмоции.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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