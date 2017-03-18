Регистрация

Манчестер Сити — Ливерпуль прогноз профессионала на матч 19.03.17

Сколько зарабатывают владельцы vip подписки

*Ставка, руб

Количество дней:

1 100 34

за 34 дня подписки вы могли бы заработать:

44199 руб.

* фиксированная ставка на каждый прогноз
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период

**Количество прогнозов:

170

начать зарабатывать сейчас
Прогнозы на сегодня:
Германия футбол: Германия Amateur – Вторая Бундеслига
до начала:
# 1860 Мюнхен 17.03 20:30 по МСК. Вюрцбург #
Открыть доступ

В матче первого круга "Вюрцбургер Киккерс" на своем поле обыграл "Мюнхен 1860", удастся ли на выезде повторить успех?
Испания футбол: Испания – Второй Дивизион
до начала:
# Гимнастик 17.03 22:00 по МСК. Эльче #
Открыть доступ

"Эльче" и "Химнастик" уже вряд ли смогут претендовать на попадание в стыковые матчи за право попасть в Ла Лигу, однако более приземленные задачи все же остаются. Кому сегодня удастся увеличить отрыв от зоны вылета? 
Испания футбол: Испания – Примера Испания
до начала:
# Лас Палмас 17.03 22:45 по МСК. Вильяреал #
Открыть доступ

Какая стихия возьмет верх - атакующая Лас-Пальмаса или оборонительная Вильярреала?
Челленджер теннис: Челленджер – Одиночные – Дрюммонвилль, Канада
до начала:
# Alex de Minaur 18.03 01:30 по МСК. Felix Auger Aliassime #
Открыть доступ

Продолжит ли Аугер Альияссиме оправдывать доверие организаторов канадского "челленджера" в Дрюммонвилле, предоставивших ему "wild card"?
США Хоккей: США – НХЛ
до начала:
# Рейнджерс 18.03 02:00 по МСК. Флорида #
Открыть доступ

8 марта команды уже встречались между собой, тогда Рейнджерс выиграл на выезде с уверенным счетом 2-5. Что нам ждать сегодня? 
Германия футбол: Германия Amateur – Бундеслига
до начала:
# Вольфсбург 18.03 17:30 по МСК. Дармштадт #
Открыть доступ

Рекомендуем поторопится со ставкой на предложенный вариант. Коэффициент наверняка просядет к началу встречи
Англия футбол: Англия Amateur – Премьер-лига
до начала:
# Кристал 18.03 18:00 по МСК. Уотфорд #
Открыть доступ

Чемпионат Англии. Лондонское дерби между Кристал Пэлас и Уотфорд может принести вам хорошие дивиденды
Франция футбол: Франция – Лига 1
до начала:
# Нанси 18.03 22:00 по МСК. Лорьян #
Открыть доступ

Чемпионат Франции. Нанси принимает Лорьян. Фактически решается, кто из команд сохранит прописку в элитном дивизионе
Англия футбол: Англия Amateur – Премьер-лига
до начала:
# Мидлсбро 19.03 15:00 по МСК. Ман Ю #
Открыть доступ

Пока многие любители ставок уверенно "заряжают" на победу "Манчестер Юнайтед" просто потому, что это "Манчестер Юнайтед", предложим более оригинальную и тонкую ставку
Франция футбол: Франция – Лига 1
до начала:
# Каен 19.03 17:00 по МСК. Монако #
Открыть доступ

Успеет ли Монако восстановиться после тяжелого матча Лиги чемпионов с Манчестер Сити?
Испания футбол: Испания – Примера Испания
до начала:
# Атлетико М 19.03 18:15 по МСК. Севилья #
Открыть доступ

Болельщики Испании и всей Европы в воскресенье будет наслаждаться поединком Атлетико и Севильи. Просмотр матча можно сделать не только интересным, но и прибыльным. Как это сделать - подскажет прогноз!
Получить доступ ко всем прогнозам
Прогноз от наших экспертов
Манчестер Сити — Ливерпуль прогноз профессионала на матч 19.03.17

Любители футбола вряд ли смогут возразить, что современный футбол просто поражает обилием талантливой молодежи, которая играет во всех известных футбольных клубах. Практически, все тренеры сейчас делают ставку на молодых футболистов, понимая, что молодой футболист способен приносить пользу клубу на протяжении многих сезонов, при этом, его стоимость не так велика, по сравнению с уже известным и распиаренным футболистом. Ставка на молодежь популярна еще и тем, что молодые игроки пока жаждут играть в футбол. Они приходят в большой спорт не за баснословными гонорарами или признанием, а именно для того чтобы играть. И пока это желание превышает все остальные, такие футболисты не только будут получать удовольствие от того, чем они занимаются на футбольном поле, но и будут своими действиями приносить немалую пользу футбольному клубу, в составе которого выступают. В команде Манчестер Сити и команде Ливерпуль, которые сыграют между собой в ближайшем матче, достаточно молодых игроков. Это придает игре команд динамичности, а болельщики, наблюдая за матчами клубов, не зевают от скуки, а с интересом наблюдают за действиями футболистов на футбольном поле, так как в любой момент быстрые молодые игроки могут придумать немыслимую комбинацию, которая приведет к взятию ворот соперника. Наши эксперты тоже внимательно наблюдают за такими командами, так как это позволяет нам предлагать хорошие прогнозы, позволяющие обыгрывать букмекеров.

Мы давно ждали матча, в которой на футбольном поле сойдутся команда Манчестер Сити и команда Ливерпуль. На данный момент, это одни из лучших футбольных клубов, которые показывают отличную игру и в атаке, и в обороне. В составе обеих команд достаточно высококлассных футболистов, демонстрирующих слаженную командную игру. Благодаря этому, команды постоянно ведут борьбу только за самые высокие места в тех турнирах, в которых принимают участие. Сейчас команды будут бороться между собой за лидерство в турнирной таблице чемпионата. Пока ситуация складывается благоприятно для обоих клубов, так как они имеют практически одинаковое количество очков. Хотя впереди в чемпионате еще предстоит сыграть очень много матчей, но ключевым все же является данное противостояние, так как здесь перед командами открывается прекрасная перспектива собственными руками устранить конкурента и добиться единоличного лидерства. Наши эксперты полагают, что матч должен получиться бескомпромиссным и зрелищным, так как не один из соперников не будет уступать свои конкурентам ни сантиметра футбольного поля. Эмоции в матче будут бить через край, а сама игра должна получиться еще и результативной, так как сойдутся два лучших нападения чемпионата. Так что, любители футбола обязательно должны посмотреть этот матч!

Наши эксперты и букмекеры имеют единое мнение относительно фаворита предстоящего матч между командой Манчестер Сити и командой Ливерпуль. Хозяева поля сейчас вышли на пик формы. Лазарет команды полностью пуст и это хороший знак. В родных стенах команда играет очень мощно, практически сметая оборону соперников. Уже многие команды пострадали от действий атаки команды Манчестер Сити, которая продолжает атаковать даже тогда, когда команда уверенно ведет в счете. Гости не отличаются стабильностью, особенно это касается выездных матчей. Создается впечатление, что в команде отсутствует дисциплина, так как команда Ливерпуль может один матч провести на высоком уровне, а уже во втором матче и защита, и атака будут действовать обособленно. Так что, фаворитом в матче команды Манчестер Сити и команды Ливерпуль мы видим хозяев поля, и рекомендуем делать ставки на то, что команда Манчестер Сити в этой игре добьется уверенной победы. Так как хозяева поля постоянно угрожают воротам соперника, а также являются лидерами по количеству забитых голов, то мы думаем, что наиболее верной ставкой здесь будет ставка на индивидуальный тотал забитых мячей хозяевами поля на больше. Хотя, вполне реально можно рассматривать и общий тотал на больше, так как гости, скорее всего, смогут забить свой гол. Даже если гостям не удастся забить, то хозяева поля вполне могут самостоятельно пробить общий тотал за счет хорошей атаки.

Победителем матча будет Манчестер Сити — 2, ничья в матче — 3.4, победителем матча будет Ливерпуль — 3.87.

Не всегда нашим экспертам удается верно проанализировать некоторые футбольные матчи. Напомним, что для качественного анализа необходимо учитывать огромное количество факторов. Однако, многие футбольные клубы просто стараются скрыть информацию, чтобы ей не воспользовались соперники, а из-за этого возникают казусы. Но, мы всегда стараемся быть на высоте, предлагая прогнозы не только на исход футбольных противостояний, но и на статистику, которую, как известно, обмануть очень тяжело. В преддверии матча, где команды Манчестер Сити встретится с командой Ливерпуль, наши эксперты смогли найти несколько интересных прогнозов на этот матч. Выше с ними можно ознакомиться более детально. Надеемся, что команда Манчестер Сити и команда Ливерпуль не подведут и матч получиться динамичным и результативным. Мы всегда стараемся выбирать наиболее интересные, с точки зрения соперничества, матчи, чтобы футбольные болельщики могли наслаждаться качественным футболом.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также:

Футбол

Хоккей

Теннис


Маритиму — Арока: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Португалии 19.03.17
Прогноз на матч Бирмингем — Ньюкасл Юнайтед 18.03.17
Нанси — Лорьян: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Франции 18.03.17
Удинезе — Палермо прогноз и ставки от профессионала 19.03.17
Бурсаспор — Аланияспор прогноз специалиста 19.03.17
Питтсбург — Нью-Джерси прогноз профессионала 18.03.17
Прогноз на матч Анахайм — Баффало от эксперта 18.03.17
Рейнджерс — Флорида: прогноз, ставки букмекера на матч НХЛ 18.03.17
Айлендерс — Коламбус: прогноз, ставки букмекера на матч НХЛ 18.03.17
Прогноз на матч Калгари — Даллас от эксперта 18.03.17


Получить доступ ко всем прогнозам
Высокая скорость роста дохода
60-500% прибыльность одного прогноза
Общая статистика доходов по данным БК
При самостоятельных ставках
При работе с прогнозом Betfaq
Увеличьте свой доход уже сегодня
Знание — сила
Наши спортивные аналитики - неоднократные победители крупнейших конкурсов
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
33 рубля! СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПРОГНОЗА ПРИ ПОКУПКЕ ПОДПИСКИ
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Выберите удобный тариф
О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

Получите ознакомительный доступ
Купить доступ на 10 дней
Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.

Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq

 