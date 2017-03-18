Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
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44199 руб.
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период
**Количество прогнозов:
170
|Alex de Minaur
|18.03 01:30 по МСК.
|Felix Auger Aliassime
Продолжит ли Аугер Альияссиме оправдывать доверие организаторов канадского "челленджера" в Дрюммонвилле, предоставивших ему "wild card"?
|Рейнджерс
|18.03 02:00 по МСК.
|Флорида
8 марта команды уже встречались между собой, тогда Рейнджерс выиграл на выезде с уверенным счетом 2-5. Что нам ждать сегодня?
|Вольфсбург
|18.03 17:30 по МСК.
|Дармштадт
Рекомендуем поторопится со ставкой на предложенный вариант. Коэффициент наверняка просядет к началу встречи
|Кристал
|18.03 18:00 по МСК.
|Уотфорд
Чемпионат Англии. Лондонское дерби между Кристал Пэлас и Уотфорд может принести вам хорошие дивиденды
|Нанси
|18.03 22:00 по МСК.
|Лорьян
Чемпионат Франции. Нанси принимает Лорьян. Фактически решается, кто из команд сохранит прописку в элитном дивизионе
|Мидлсбро
|19.03 15:00 по МСК.
|Ман Ю
Пока многие любители ставок уверенно "заряжают" на победу "Манчестер Юнайтед" просто потому, что это "Манчестер Юнайтед", предложим более оригинальную и тонкую ставку
|Каен
|19.03 17:00 по МСК.
|Монако
Успеет ли Монако восстановиться после тяжелого матча Лиги чемпионов с Манчестер Сити?
|Атлетико М
|19.03 18:15 по МСК.
|Севилья
Болельщики Испании и всей Европы в воскресенье будет наслаждаться поединком Атлетико и Севильи. Просмотр матча можно сделать не только интересным, но и прибыльным. Как это сделать - подскажет прогноз!
Между командой Спарта и командой Хераклес, которые встретятся в очном противостоянии, соперничество зародилось еще в те далекие времена, когда чемпионат только-только начинался. Причем, это соперничество зародилось не на почве того, какая из команд лучше играла в футбол. Причины вражды кроются в истории, которая только наложила свой отпечаток на взаимоотношения команд на футбольном поле. В мире нет более яростного противостояния, чем матчи команды Спарта и команды Хераклес. Независимо от турниров и чемпионатов, где эти команды пересекаются в очных противостояниях, каждый их матч – настоящий вулкан, в котором страсти кипят с первой минуты матча и до финального свистка. В составах команд выступает достаточно известных футболистов, многие из которых имеют различные престижные награды за достижения в мире футбола. Возможно, что в некоторых матчах – особенно против слабых соперников, эти команды действуют не в полную силу. Но, точно можно сказать, что когда судьба сводит лицом к лицу этих соперников, все футболисты забывают о своих травмах и усталости, стремясь побыстрее выйти на футбольное поле, и забить как можно больше мячей в ворота своих оппонентов. Наши эксперты давно ждали этого противостояния, так как мы знаем, что оно вызовет огромный интерес среди болельщиков, поэтому мы и предлагаем только качественные прогнозы на самое известное футбольное противостояние, где сойдутся команда Спарта и команда Хераклес.
Наши эксперты всегда стараются предлагать только качественные прогнозы на футбольные матчи. В преддверии противостояния команды Спарта и команды Хераклес, мы тщательно изучили статистические факторы игр этих команд между собой. Такой подход позволил нам найти много интересного, что мы и отразили в своих прогнозах на этот матч. Хозяева поля отличаются хорошо поставленными атакующими действиями, команда всегда играет первым номером в родных стенах. Это позволяет ей не только контролировать ход матча, но и постоянно атаковать ворота соперников. Гости придерживаются защитной тактики, особенно ярко это проявляется в выездных матчах, где они, преимущественно, играют на контратаках. Благодаря крепкой обороне и надежным действиям голкипера, команде Хераклес удается забивать один-два мяча в ворота своих соперников, а дальше, сдерживая их натиск – доводить дело до победы. Мы думаем, что такая тактика в матче с командой Спарта вряд ли поможет гостям, так как слишком опытные футболисты будут действовать на острие атаки хозяев поля, чтобы ни разу не отметить в воротах гостей. Это должно заставить команду Хераклес раскрыться, поэтому в этом противостоянии наши эксперты ждут атакующего футбола в исполнении двух команд. Исходя из этого, мы предполагаем, что игра должна получиться насыщенной и болельщики с удовольствием будут наблюдать за развитием событий на футбольном поле.
Наши эксперты не согласны с букмекерами, которые дают практически равные коэффициенты на победу команды Спарта и команды Хераклес в очном противостоянии. Мы полагаем, что коэффициент на победу хозяев поля существенно завышен, так как команда, в которой играют звезды современного футбола, не может сравниться с клубом, который только благодаря победам над слабыми соперниками, смог попасть в число сильнейших клубов чемпионата. Дело здесь даже не в поддержку родных трибун и не в факторе выездных матчей для гостей. Просто команда Спарта играет в комбинационный футбол, у хозяев поля очень тяжело отобрать мяч, а именно владение мячом и игровое пространство необходимо гостям для того чтобы строить свои атаки. Если этого нет, то футболисты команды Хераклес теряются, и не знают, что делать. Если команда Спарта будет навязывать свою игру, а она это делать будет, то здесь победа хозяев поля может достичь преимущества в несколько мячей. Поэтому, мы однозначно советуем всем бетторам делать ставки на победу команды Спарта. Причем, те бетторы, которые любят рисковать, могут сделать ставку на то, что хозяева поля победят с преимуществом в два мяча. Индивидуальный тотал команды Спарта в этой игре выглядит тоже хорошей ставкой. Постоянно владея мячом, и угрожая воротам соперника, команда Спарта вряд ли успокоиться, единожды забив в ворота соперника. Так что, свой тотал голов хозяева должны пробивать.
В игре выиграет Спарта — 1.95, ничья в игре — 3.45, в игре выиграет Хераклес — 4.1.
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