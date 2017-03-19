Ставки на матч Энтелла – Салернитана, прогноз на футбол от 20.03.17

Эксперты нашего ресурса стараются выбирать наиболее интересные футбольные матчи для прогнозирования. В современном футболе такие матчи проводятся не только среди топ-чемпионатов, в которых выступают футбольные клубы, которые могут позволить себе приглашать звездных футболистов. Современный футбол достиг таких высот, что даже в низших лигах сейчас выступают команды, футболисты которых показывают очень приличный уровень игру. Современный футбол помолодел, и сейчас молодые футболисты стараются рано показать себя, чтобы их заметили в топ-клубах. Еще свежи примеры команд, которые недавно выступали в низших лигах или боролись за выживание в первом дивизионе, а сейчас не просто составляют конкуренцию грандам европейского футбола, но и уверенно возглавляют турнирные таблицы своих чемпионатов. Команда Энтелла и команда Салернитана имеют богатую историю, однако сейчас командам становится все сложнее набирать очки в чемпионате. Во многом этому препятствует тяжелый график и отсутствие достойных футболистов резерва, которые бы показывали ту же игру, что и звездные футболисты основы. Эксперты не зря говорят о том, что невозможно на протяжении нескольких лет выступать одним и тем же составом, так как игроки начинают уставать, их косят травмы, да и вообще, футболистам довольно сложно мотивировать себя на достижение новых побед, когда на полках полно трофеев. Но, к противостоянию команды Энтелла и команды Салернитана эти высказывания не имеют отношения. Данные футбольные клубы готовы всегда противостоять друг другу на высоком уровне, так как являются непримиримыми соперниками. Поэтому качественный и зрелищный футбол в этом матче гарантирован.

Ситуация вокруг матча команды Энтелла и команды Салернитана начала накаляться задолго до старта матча. В СМИ начали публиковать привью, в которых проводились сравнения лучших игроков команд. Поднимались различные истории, связанные с соперничеством клубов, а также брались интервью у тренеров и футболистов, которые в разные годы входили в состав команды Энтелла и команды Салернитана. В общем, СМИ, как могли, разогревали публику перед этим противостоянием. Наши эксперты тоже решили не оставаться в стороне. Мы тщательно проанализировали статистику выступлений команд в нынешнем чемпионате, а также статистику выступлений команд в матчах между собой. Это позволило нам сделать определенные выводы, которые мы отразили в своих прогнозах на этот матч. Особенно порадовало нас то, что многие букмекерские конторы предложили огромный выбор ставок на этот матч. Причем, дали не только ставки на основные исходы противостояния, но и широкую роспись на статистику. Мы полагаем, что матч должен получиться богатым на события, так как команды всегда проводят матчи друг с другом активно. У хозяев поля стоит отметить хорошую линию атаки, а у гостей – надежную оборону. Однако какую тактику изберут тренеры на этот матч – пока неясно. Но одно можно сказать точно – матч будет очень и очень интересным.

Команда Энтелла и команда Салернитана, которые сыграют между собой в ближайшем матче, являются одними из лидеров чемпионата. Оба клуба сейчас находятся в прекрасной форме, о чем свидетельствуют результаты последних игр чемпионата. Кроме этого, в составах команд нет существенных потерь перед этим матчем. Так что, болельщики могут справедливо ожидать интересный футбол в исполнении обеих команд. Наши эксперты полагают, что фаворитом игры являются хозяева поля. Команда набрала хороший ход, одержав несколько побед подряд, причем, клуб в родных стенах крайне мало пропускает от своих соперников, а этот факторов в игре может иметь ключевое значение. Да и вообще, команда Энтелла выглядит более симпатично в последних матчах по сравнению со своими соперниками, которым победы даются с трудом. Гости поднялись на высокое место в турнирной таблице благодаря необычайному везению. То судьи поставят пенальти в ворота соперников команды Салернитана, то удалят игрока, то добавят более пяти минут. В общем, на таких вот мелких погрешностях арбитров и строится успех команды Салернитана. Все более-менее серьезные матчи клуб в этом сезоне провалил. Так что, фаворитом наших экспертов здесь является команда Энтелла, и за такой коэффициент победу этого клуба однозначно стоит играть. Общий тотал забитых голов в игре мы видим на меньше. У хозяев поля слишком насыщенная оборона, чтобы ее можно было взять с наскока, да и сами хозяева поля не тот клуб, который готов бежать вперед все 90-то минут матча. А вот нарушений правил и желтых карточек в игре ожидается много, так как команды не самые корректные, да и между собой играют грубо.

Победа достанется Энтелла — 2, ничья по окончанию матча — 3.4, победа достанется Салернитана — 3.87.

Футбол – это непредсказуемый вид спорта, в котором успех не всегда зависит от бюджета команды и известности футболистов, которые в ней выступают. Никому не известные парни, которые еще сезон или два назад выступали в низшей футбольной лиге, очень быстро могут развенчать миф о непобедимости или крутости топ-клуба. Обычно, команды, которые ведут борьбу за высокие места в чемпионате, имеют привычку недооценивать своих соперников, особенно, если те являются вчерашними представителями низших лиг. В футболе масса примеров того, какое наказание несут такие команды за свою неосмотрительность. Так что, в матче команды Энтелла и команды Салернитана соперники должны серьезно подойти к оценке друг друга, так как, судя по результатам нынешнего чемпионата, болельщиков ждем очень непростое и интересное противостояние. Наши эксперты постараются сделать его еще более интересным, предложив качественные прогнозы на этот матч.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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