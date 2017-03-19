НХЛ.Торонто — Бостон: прогноз, ставки букмекера на матч. 21.03.17

Для команды Торонто и команды Бостон матч будет иметь принципиальное значение, так как обе команды являются непримиримыми соперниками чемпионата НХЛ. Соперничество этих хоккейных клубов началось очень давно, и длиться по сей день. Каждый сезон НХЛ эти команды демонстрируют отличные очные противостояния, в которых есть все то, за что болельщики обожают заокеанский хоккей. Абсолютно неважно, какие задачи в регулярном сезоне решают оба клуба на момент очного противостояния, когда они выходят на лед, перед ними есть только одна задача – нанести как можно более разгромное поражение своему сопернику. В матчах команды Торонто и команды Бостон всегда забрасывается много шайб, так как, несмотря на постоянные стычки, хоккеисты постоянно стараются держать ворота друг друга в напряжении, бомбардируя их большим количеством бросков с различных дистанций. Такой хоккей особенно нравится болельщикам, так как интрига в матче сохраняется до финальной сирены, а динамически развивающиеся события на площадке не позволяют заскучать. Наши эксперты тоже с интересом наблюдают за противостоянием этих хоккейных клубов, а сегодняшний матч мы решили еще и тщательно проанализировать, благодаря чему у нас появилось несколько интересных идей для ставок, с которыми можно ознакомиться ниже. Мы полагаем, что и сегодня клубы не изменят своему принципу, и игра захватит с первой секунды.

Сегодня в мире есть только одна хоккейная ига, где играют настоящие профессионалы, а удовольствие от просмотра можно получать от каждого матча. Это чемпионат НХЛ. Здесь действительно выступают настоящие звезды современного хоккея, которые за свое мастерство получают огромные гонорары, но, глядя на то, что эти парни делают на площадке, напрочь забываешь обо всем, полностью сосредотачиваясь только на игре. Команда Торонто и команда Бостон, которые будут противостоять друг другу в рамках регулярного чемпионата НХЛ, тоже могут похвастаться тем, что за них выступают известные хоккеисты. Однако мало иметь в команде звезд, необходимо, чтобы хоккеисты играли в командный хоккей, добивались результатов и могли демонстрировать такую игру стабильно – на протяжении всего сезона. А для этого необходим толковый и опытный менеджер, который сможет донести свои идеи до хоккеистов, а также заставит их выполнять его требования, сделав единой командой. Все это сейчас есть у команд-соперников, именно поэтому их результаты в регулярном чемпионате НХЛ впечатляют, а сами команды имеют отличные шансы на попадание в плей-офф и борьбу за Кубок Стэнли. Однако об этом говорить пока рано, сейчас важен матч команды Торонто и команды Бостон, прогнозы на который уже предложили наши эксперты. Так что, будем болеть за зрелищный хоккей и стараться выигрывать у букмекеров!

Определить фаворита в матче команды Торонто и команды Бостон, который состоится в рамках регулярного чемпионата НХЛ, оказалось трудной задачей даже для таких профессионалов, как эксперты нашего ресурса. Обе команды сейчас набрали неплохой ход, занимают высокие позиции в турнирной таблице, да и результаты очных встреч этих соперников всегда непредсказуемы. При анализе этого поединка наши эксперты обратили внимание на то, что команда Торонто и команда Бостон часто определяют победителя в овертайме или по буллитам. Так как очки в чемпионате необходимы обеим командам, то наши эксперты пришли к мнению, что и в этом матче весьма вероятна ничья в основное время. Букмекеры предлагают довольно высокий коэффициент на ничью, поэтому, сделав такую ставку, можно в несколько раз увеличить свой игровой банк. Конечно, риск есть, но этот риск вполне оправдан высоким коэффициентом. Хотя, те бетторы, которые привыкли к более надежным ставкам, могут сыграть другие предложения букмекеров – менее рисковые. К примеру, общий тотал заброшенных шайб. Так как оба клуба сейчас находятся в отличной форме и много забрасывают в ворота своих соперников, то и сегодня мы ждем результативного хоккея, поэтому рекомендуем общий тотал шайб в этом матче играть на больше. Еще, мы полагаем, что игра будет грубой, так как соперники не сильно ладят друг с другом, поэтому общий тотал штрафных минут в этом матче тоже советуем играть на больше.

Триумфатором игры станет Торонто — 1.8, нет победителей — 3.8, триумфатором игры станет Бостон — 4.3.

За баталиями регулярного чемпионата НХЛ всегда интересно наблюдать. Здесь играют известные хоккеисты, которые показывают результативный и зрелищный хоккей, позволяя свои клубам занимать высокие позиции в чемпионате. Оба клуба, которые сыграют между собой в этом матче – одни из основных претендентов на попадание в плей-офф. Это означает, что игра будет динамичной и непредсказуемой. Между собой эти команды встречаются в каждом сезоне и каждый матч абсолютно не похож на предыдущий. От сегодняшнего противостояния болельщики ждут только бескомпромиссной борьбы. Сейчас ситуация в чемпионате довольно напряженная, так как все клубы претендуют на попадание в плей-офф, но времени для решения этих задач остается не так уж и много, вдобавок к этому, во многих клубах тренеры столкнулись с травмами ведущих хоккеистов. Поэтому сейчас для обеих команд появляется отличная возможность укрепить свои позиции в турнирной таблице, а для этого необходимо побеждать в сегодняшнем матче. Так что, ждем интересного хоккея в этой игре.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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