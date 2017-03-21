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Германия — Англия прогноз и ставки от специалиста 22.03.17

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Англия футбол: Англия Amateur – Национальная Конференция
до начала:
# Брайнтри 21.03 22:45 по МСК. Вокинг #
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Англия футбол: Англия Amateur – Национальная Конференция
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# Йорк Сити 21.03 22:45 по МСК. Саутпорт #
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Прогноз от наших экспертов
Германия — Англия прогноз и ставки от специалиста 22.03.17

В рамках национального первенства пройдет поединок Германия – Англия, который будет сыгран между командами в 22-го марта 2017 года. Поклонники футбольных клубов однозначно заполнят все трибуны в 22:45 до московского времени, ведь ожидается атакующая и результативная игра. В прошлой встрече данных соперников был зафиксирован счет 3-3, а до этого было еще четыре личных встречи, где всегда команды на двоих забивали не менее трех голов за игру. А по выигранным поединкам лидирует Англия – две победы против одного поражения.

Футбольный клуб Германия среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 1.8. Ничейный результат оценен котировкой 3.8, а на ФК Англия выставили 4.3.

Если раньше футбольный клуб Германия ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. Германия в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба Германия стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.

На выезде футбольный клуб Англия выступает просто ужасно, ведь в этом сезоне команда смогла добыть в гостях лишь одно очко в поединке с таким же аутсайдером, а все остальные гостевые встречи были проиграны. Так как на своем поле Англия выступает не намного лучше, то не удивительно, что гости сейчас пребывают в зоне вылета, а чтобы ее покинуть, необходимо набрать уже не менее восьми очков. Как ни странно, но оборона команды далеко не самая худшая в дивизионе, но причиной постоянных поражений является нападение, которое в этом сезоне забило лишь одиннадцать мячей во всех поединках. За последние десять туров футболисты клуба Англия добыли только четыре очка, что говорит о крайне слабой форме. Уже более месяца вне игры пребывают два основных полузащитника, что также негативно сказывается на игре.

Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок Германия – Англия, советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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