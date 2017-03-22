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Шотландия — Канада прогноз специалиста 22.03.17

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Англия футбол: Англия Amateur – Национальная Конференция
до начала:
# Брайнтри 21.03 22:45 по МСК. Вокинг #
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Англия футбол: Англия Amateur – Национальная Конференция
до начала:
# Йорк Сити 21.03 22:45 по МСК. Саутпорт #
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Шотландия — Канада прогноз специалиста 22.03.17

История противостояния Шотландия – Канада длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Шотландия одержал 51 победу, а на счету ФК Канада 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 22-го марта и по московскому времени его начало будет в 22:45.

Если футбольные клубы Шотландия и Канада в личной встрече не определят сильнейшего, то сыграет ставка по коэффициенту 3.45. В случае победы хозяев выигрыш будет рассчитан по 1.95, а при победе гостевой команды исходя из коэффициента 4.1.

После первых десяти туров национального первенства руководство футбольного клуба Шотландия не выдержало череды слабых матчей, так что главного тренера отправили в отставку. Искать ему замену не стали, а исполняющим обязанности стал его бывший помощник. Новый тренер решил сделать настоящую революцию в команде, усадив на скамейку запасных мало не половину основного состава, а на поле выпустив много молодых и талантливых игроков. Как не странно, это принесло свой результат, ведь если в начале сезона команда обитала над зоной вылета, то сейчас Шотландия уже претендует на квалификацию в еврокубки. Победная серия хозяев достигает уже четыре поединка, а кадровых проблем нет в команде, ведь все те игроки, на которых рассчитывает тренер, в хорошей форме.

После очень успешного прошлого сезона, когда футбольный клуб Канада сумел финишировать в зоне Лиги Чемпионов, в этом году гости стали играть намного слабее. Да, в европейском турнире команда смогла преодолеть групповой этап и обеспечила себе весенние участие, но вот в национальном первенстве гости скатились до зоны вылета. Сейчас Канада имеет преимущество над аутсайдерами только в три очка, так что команде нужно быть крайне внимательной. А ведь в межсезонье футбольный клуб Канада покинул всего один игрок основы и были потрачены деньги на усиление состава, но все равно команда очень далека от того уровня, который был задан в прошлом сезоне. Намного слабее стало выступать нападение, а лучший нападающий если раньше забивал в каждом матче, то сейчас лишь один раз на три поединка поражает ворота соперника. Единственная потеря гостей в этой игре — это центральный полузащитник.

На поединок Шотландия – Канада идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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