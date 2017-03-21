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170
|Риса Озаки
|21.03 20:45 по МСК.
|Юлия Босеруп
Получится ли у Юлии Боузрап пройти неуступчивую теннисистку из Японии Рису Одзаки?
|Жальгирис
|21.03 21:00 по МСК.
|Анадолу
В этом поединке «Анадолу Эфес» попробует отстоять добытое ранее турнирное преимущество, и фактически отцепить за четыре тура до финиша одного из основных конкурентов. Удастся ли турецкому клубу одолеть литовцев?
|Бамберг
|21.03 22:00 по МСК.
|Каха Лабораль
Регулярный чемпионат в главном европейском турнире – Евролиге, подходит к завершению. Осталось сыграть всего четыре тура. Ряд команд уже гарантировали себе путевку в плей-офф. Несколько уже доигрывают турнир, не решая никаких задач. Самая жаркая борьба развернется в середине турнирки. «Баскония» как раз является одной из команд, которая еще не гарантировала себе продолжения выступления в турнире, тогда как «Бамбергу» уже ничто не поможет пробиться дальше.
|Панатинайкос
|21.03 22:15 по МСК.
|Армани Милан
В этом поединке «Панатинаикос» попробует максимально приблизиться к преследуемой цели, именуемой «Выход в плей-офф». Для этого грекам нужно добиться победы над одним из главных аутсайдеров Евролиги. Сумеет ли «Милан» удивить греков на их паркете?
|Торки
|21.03 22:45 по МСК.
|Торки
Высокий коэффициент в данном прогнозе привлекает также защитой вложенных средств
|Брайнтри
|21.03 22:45 по МСК.
|Вокинг
Для кого важно сделать ставку на среднем коэффициенте, но с высокой уверенностью в возможном успехе - этот прогноз для вас
|Йорк Сити
|21.03 22:45 по МСК.
|Саутпорт
В случае с данной ставкой нужно поторопиться - пока коэффициент не просел еще больше
Для экспертов нашего ресурса всегда непросто выбирать футбольные матчи для прогнозирования. Сегодня футбол настолько популярен, что его качество улучшается ежедневно, и даже те футбольные клубы, которые еще недавно выступали в низших дивизионах, совершенно безболезненно переходят в высший дивизион, и начинают на равных играх с клубами, которые не один год ведут борьбу за самые высокие места в чемпионате. Современный футбол не терпит никаких преклонений, в нем практически не осталось идолов, а свой высокий статус необходимо подтверждать в каждом матче. В составе команды Ланус и команды Ривер Плейт, которые сыграют между собой, нет громких имен, так как обоим клубам это не по карману. Зато, футболисты этих команд показывают отличный комбинационный футбол, благодаря которому занимают высокое место в турнирной таблице. Ежегодно из составов этих команд забирают наиболее талантливых футболистов, однако команды чудесным образом подписывают новых молодых исполнителей, которые вновь и вновь выводят клуб на высокий уровень. Работа, которую проделывают в командах, просто поражает своим масштабом, так как найти перспективных молоды футболистов и ввести их в основную команду – задача не из легких, а еще более трудная задача – заставить их играть в командный футбол. Но современные тренеры отлично с этим справляют, благодаря чему болельщики могут наслаждаться прекрасной игрой лучших футбольных команд.
Ситуация вокруг матча команды Ланус и команды Ривер Плейт начала накаляться задолго до старта матча. В СМИ начали публиковать привью, в которых проводились сравнения лучших игроков команд. Поднимались различные истории, связанные с соперничеством клубов, а также брались интервью у тренеров и футболистов, которые в разные годы входили в состав команды Ланус и команды Ривер Плейт. В общем, СМИ, как могли, разогревали публику перед этим противостоянием. Наши эксперты тоже решили не оставаться в стороне. Мы тщательно проанализировали статистику выступлений команд в нынешнем чемпионате, а также статистику выступлений команд в матчах между собой. Это позволило нам сделать определенные выводы, которые мы отразили в своих прогнозах на этот матч. Особенно порадовало нас то, что многие букмекерские конторы предложили огромный выбор ставок на этот матч. Причем, дали не только ставки на основные исходы противостояния, но и широкую роспись на статистику. Мы полагаем, что матч должен получиться богатым на события, так как команды всегда проводят матчи друг с другом активно. У хозяев поля стоит отметить хорошую линию атаки, а у гостей – надежную оборону. Однако какую тактику изберут тренеры на этот матч – пока неясно. Но одно можно сказать точно – матч будет очень и очень интересным.
Фаворитом наших экспертов в противостоянии команды Ланус и команды Ривер Плейт являются хозяева поля. Команда Ланус сейчас показывает отличный командный футбол, который позволяет клубу стабильно набирать очки и занимать высокое место в турнирной таблице. До старта чемпионата команда рассматривалась в числе претендентов на борьбу за чемпионство и пока полностью оправдывает надежды. Исходя из информации с официального сайта клуба, травмированных игроков основы у команды нет, так что, можно ожидать, что хозяева поля с первых минут будут играть сильнейшим составом. Гости показывают в нынешнем сезоне хорошие результаты. Несмотря на то, что в составе команды нет звездных футболистов, клуб играет в комбинационный атакующий футбол, благодаря чему набирает очки и тоже занимает довольно высокое место в турнирной таблице. Однако, команда Ривер Плейт очень тяжело играет в гостях, так как клуб не умеет играть вторым номером, то нередко нарывается на убийственные атаки соперника, в связи с чем и проигрывает матчи. Поэтому, наш фаворит в противостоянии команды Ланус и команды Ривер Плейт – хозяева поля. Мы думаем, что сегодня обеим командам вполне по силам перебить тотал мячей, предложенный букмекерами. Команда Ланус играет в родных стенах в атакующий футбол, а гости не умеют играть в обороне, предпочитая постоянно атаковать. Исходя из этого, мы ждем, что обе команды смогут забить в этой игре, но хозяева за счет более слаженных действий, должны одержать победу.
Победителем противостояния станет Ланус — 1.8, в матче нет победителей — 3.8, победителем противостояния станет Ривер Плейт — 4.3.
Эксперты нашего ресурса составляют множество прогнозов на футбольные матчи. В современном футболе практически ежедневно проводятся матчи между известными клубами, которые просто не могут пропустить истинные ценители этого вида спорта. Большое количество известных футболистов, которые собираются на одном стадионе, чтобы продемонстрировать все свое мастерство, естественно, приковывают к себе внимание. Такие матчи – отличная возможность насладиться футболом во всей его красе, прочувствовать атмосферу игры, стать ее участником. Мы делаем прогнозы на такие матчи не для того чтобы втянуть болельщиков в мир азарта, а для того чтобы болельщики не просто наслаждались просмотром интересных футбольных противостояний, но и неплохо на этом зарабатывали, делая ставки в букмекерских конторах. Кроме этого, ставка, сделанная под просмотр футбольного матча, еще больше усиливает эмоции, полученные от просмотра. Так что, всем выигрышных ставок и отличного футбольного вечера!
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