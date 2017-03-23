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|Жальгирис
|21.03 21:00 по МСК.
|Анадолу
В этом поединке «Анадолу Эфес» попробует отстоять добытое ранее турнирное преимущество, и фактически отцепить за четыре тура до финиша одного из основных конкурентов. Удастся ли турецкому клубу одолеть литовцев?
|Риса Озаки
|21.03 21:40 по МСК.
|Юлия Босеруп
Получится ли у Юлии Боузрап пройти неуступчивую теннисистку из Японии Рису Одзаки?
|Бамберг
|21.03 22:00 по МСК.
|Каха Лабораль
Регулярный чемпионат в главном европейском турнире – Евролиге, подходит к завершению. Осталось сыграть всего четыре тура. Ряд команд уже гарантировали себе путевку в плей-офф. Несколько уже доигрывают турнир, не решая никаких задач. Самая жаркая борьба развернется в середине турнирки. «Баскония» как раз является одной из команд, которая еще не гарантировала себе продолжения выступления в турнире, тогда как «Бамбергу» уже ничто не поможет пробиться дальше.
|Панатинайкос
|21.03 22:15 по МСК.
|Армани Милан
В этом поединке «Панатинаикос» попробует максимально приблизиться к преследуемой цели, именуемой «Выход в плей-офф». Для этого грекам нужно добиться победы над одним из главных аутсайдеров Евролиги. Сумеет ли «Милан» удивить греков на их паркете?
|Торки
|21.03 22:45 по МСК.
|Торки
Высокий коэффициент в данном прогнозе привлекает также защитой вложенных средств
|Брайнтри
|21.03 22:45 по МСК.
|Вокинг
Для кого важно сделать ставку на среднем коэффициенте, но с высокой уверенностью в возможном успехе - этот прогноз для вас
|Йорк Сити
|21.03 22:45 по МСК.
|Саутпорт
В случае с данной ставкой нужно поторопиться - пока коэффициент не просел еще больше
Главный арбитр матча Россия U17 – Венгрия U17 в 17:30 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 23.03.2017 и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Венгрия U17 на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Венгрия U17 – девять против двух.
Российские букмекеры не прошли мимо матча Россия U17 – Венгрия U17, выставив коэффициент 1.85 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 4.4, а поставить на ничью возможно по 3.5.
В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Россия U17 использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Россия U17, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Россия U17 выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.
Футбольный клуб Венгрия U17 в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Венгрия U17 демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Венгрия U17 забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Венгрия U17 имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.
Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке Россия U17 – Венгрия U17, так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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