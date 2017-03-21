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**Количество прогнозов:
170
|Жальгирис
|21.03 21:00 по МСК.
|Анадолу
В этом поединке «Анадолу Эфес» попробует отстоять добытое ранее турнирное преимущество, и фактически отцепить за четыре тура до финиша одного из основных конкурентов. Удастся ли турецкому клубу одолеть литовцев?
|Риса Озаки
|21.03 21:40 по МСК.
|Юлия Босеруп
Получится ли у Юлии Боузрап пройти неуступчивую теннисистку из Японии Рису Одзаки?
|Бамберг
|21.03 22:00 по МСК.
|Каха Лабораль
Регулярный чемпионат в главном европейском турнире – Евролиге, подходит к завершению. Осталось сыграть всего четыре тура. Ряд команд уже гарантировали себе путевку в плей-офф. Несколько уже доигрывают турнир, не решая никаких задач. Самая жаркая борьба развернется в середине турнирки. «Баскония» как раз является одной из команд, которая еще не гарантировала себе продолжения выступления в турнире, тогда как «Бамбергу» уже ничто не поможет пробиться дальше.
|Панатинайкос
|21.03 22:15 по МСК.
|Армани Милан
В этом поединке «Панатинаикос» попробует максимально приблизиться к преследуемой цели, именуемой «Выход в плей-офф». Для этого грекам нужно добиться победы над одним из главных аутсайдеров Евролиги. Сумеет ли «Милан» удивить греков на их паркете?
|Торки
|21.03 22:45 по МСК.
|Торки
Высокий коэффициент в данном прогнозе привлекает также защитой вложенных средств
|Брайнтри
|21.03 22:45 по МСК.
|Вокинг
Для кого важно сделать ставку на среднем коэффициенте, но с высокой уверенностью в возможном успехе - этот прогноз для вас
|Йорк Сити
|21.03 22:45 по МСК.
|Саутпорт
В случае с данной ставкой нужно поторопиться - пока коэффициент не просел еще больше
В 18:30 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок ОАЭ – Япония, за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 23-го марта и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб ОАЭ сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.
Гости футбольного поединка ОАЭ – Япония получили коэффициент 4.1 от букмекеров на свою победу. Поставить на ничью можно по 3.45, а на хозяев принимаются ставки по котировке 1.95.
Два года назад финансовые дела футбольного клуба ОАЭ существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб ОАЭ проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что ОАЭ никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.
В прошлом домашнем поединке футбольный клуб Япония постоянно проигрывал по ходу встречи, но в итоге одержал победу со счетом 5-3. Футболисты сейчас вдохновлены такой яркой победой, так что на выезде постараются сыграть не хуже. Гости привыкли делать ставку на нападение на протяжении всех девяносто минут, так что команда хоть и часто пропускает в свои ворота, увлекшись атакой, но зато очень много забивает. С выездными поединками особых проблем нет, хотя выиграно было только половину встреч, а также очень много ничейных результатов. Нынче команда в отличной форме, выдавая серию из трех побед, а существенных кадровых потерь нет. Да, в лазарете находится три защитника и один полузащитник, но каждый из них в этом сезоне не более трех раз появлялся на поле.
Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок ОАЭ – Япония, советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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