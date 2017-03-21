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170
|Жальгирис
|21.03 21:00 по МСК.
|Анадолу
В этом поединке «Анадолу Эфес» попробует отстоять добытое ранее турнирное преимущество, и фактически отцепить за четыре тура до финиша одного из основных конкурентов. Удастся ли турецкому клубу одолеть литовцев?
|Риса Озаки
|21.03 21:40 по МСК.
|Юлия Босеруп
Получится ли у Юлии Боузрап пройти неуступчивую теннисистку из Японии Рису Одзаки?
|Бамберг
|21.03 22:00 по МСК.
|Каха Лабораль
Регулярный чемпионат в главном европейском турнире – Евролиге, подходит к завершению. Осталось сыграть всего четыре тура. Ряд команд уже гарантировали себе путевку в плей-офф. Несколько уже доигрывают турнир, не решая никаких задач. Самая жаркая борьба развернется в середине турнирки. «Баскония» как раз является одной из команд, которая еще не гарантировала себе продолжения выступления в турнире, тогда как «Бамбергу» уже ничто не поможет пробиться дальше.
|Панатинайкос
|21.03 22:15 по МСК.
|Армани Милан
В этом поединке «Панатинаикос» попробует максимально приблизиться к преследуемой цели, именуемой «Выход в плей-офф». Для этого грекам нужно добиться победы над одним из главных аутсайдеров Евролиги. Сумеет ли «Милан» удивить греков на их паркете?
|Торки
|21.03 22:45 по МСК.
|Торки
Высокий коэффициент в данном прогнозе привлекает также защитой вложенных средств
|Брайнтри
|21.03 22:45 по МСК.
|Вокинг
Для кого важно сделать ставку на среднем коэффициенте, но с высокой уверенностью в возможном успехе - этот прогноз для вас
|Йорк Сити
|21.03 22:45 по МСК.
|Саутпорт
В случае с данной ставкой нужно поторопиться - пока коэффициент не просел еще больше
23 марта состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Бахрейн – Таджикистан. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Бахрейн, а вот игроки ФК Таджикистан смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 20:00 по МСК.
Ставки на футбольную встречу Бахрейн – Таджикистан уже принимаются букмекерами и тем, кто верит в хозяев, можно сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.95. Уверенные в победе гостей могут поставить на 4.1, а на ничейный результат конторы принимают ставки по коэффициенту 3.45.
Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Бахрейн на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Бахрейн потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Бахрейн в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.
В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Таджикистан уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Таджикистан практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Таджикистан демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.
Хозяева матча Бахрейн – Таджикистан предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Бахрейн больше 1.5 гола.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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