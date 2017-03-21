Австрия U17 — Франция U17 прогноз и ставки от профессионала 23.03.17

В рамках национального первенства пройдет поединок Австрия U17 – Франция U17, который будет сыгран между командами в 23-го марта 2017 года. Поклонники футбольных клубов однозначно заполнят все трибуны в 20:00 до московского времени, ведь ожидается атакующая и результативная игра. В прошлой встрече данных соперников был зафиксирован счет 3-3, а до этого было еще четыре личных встречи, где всегда команды на двоих забивали не менее трех голов за игру. А по выигранным поединкам лидирует Франция U17 – две победы против одного поражения.

Букмекерские конторы в футбольном поединке Австрия U17 – Франция U17 практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 3.8. Хозяева получили на свою победу котировку 1.8, а на гостей идет прием ставок по 4.3.

В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Австрия U17 использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Австрия U17, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Австрия U17 выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.

В прошлом домашнем поединке футбольный клуб Франция U17 постоянно проигрывал по ходу встречи, но в итоге одержал победу со счетом 5-3. Футболисты сейчас вдохновлены такой яркой победой, так что на выезде постараются сыграть не хуже. Гости привыкли делать ставку на нападение на протяжении всех девяносто минут, так что команда хоть и часто пропускает в свои ворота, увлекшись атакой, но зато очень много забивает. С выездными поединками особых проблем нет, хотя выиграно было только половину встреч, а также очень много ничейных результатов. Нынче команда в отличной форме, выдавая серию из трех побед, а существенных кадровых потерь нет. Да, в лазарете находится три защитника и один полузащитник, но каждый из них в этом сезоне не более трех раз появлялся на поле.

В матче Австрия U17 – Франция U17 довольно сложно определить фаворита, ведь оба соперника сейчас в хорошей форме. Но, так как команды предпочитают играть от обороны, то можно смело сделать ставку на тотал голов менее 2.5.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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