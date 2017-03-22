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Испания U19 — Англия U19 прогноз и ставки от специалиста 24.03.17

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Международные Товарищеские Матчи футбол: Международные Товарищеские Матчи
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# Шотландия 22.03 22:45 по МСК. Канада #
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Коэффициент на выбранное событие вполне соответствует высоким ожиданиям от победы ставки
Чемпионат Мира Квалификация, Азия футбол: Чемпионат Мира Квалификация, Азия
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# Объединенные Арабские Эмираты 23.03 18:30 по МСК. Япония #
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# Kosovo 24.03 22:45 по МСК. Исландия #
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Прогноз от наших экспертов
Испания U19 — Англия U19 прогноз и ставки от специалиста 24.03.17

24 марта футбольному клубу Испания U19 на своем поле необходимо сыграть против такого непростого оппонента, как Англия U19. По Москве данная игра стартует в 17:00 и, как показывает история личных встреч, между командами всегда ведется напряженная борьба, так что сложно однозначно сказать кто является фаворитом, ведь в последних десяти личных встречах каждый соперник одержал по три победы.

Самый большой коэффициент в матче Испания U19 – Англия U19 идет на гостей и составляет 4.4, что показывает небольшую вероятность их победы. На ничью у них также не много шансов, так как коэффициент также не маленький — 3.5. А вот хозяева явные фавориты матча, о чем говорит котировка 1.85.

После первых десяти туров национального первенства руководство футбольного клуба Испания U19 не выдержало череды слабых матчей, так что главного тренера отправили в отставку. Искать ему замену не стали, а исполняющим обязанности стал его бывший помощник. Новый тренер решил сделать настоящую революцию в команде, усадив на скамейку запасных мало не половину основного состава, а на поле выпустив много молодых и талантливых игроков. Как не странно, это принесло свой результат, ведь если в начале сезона команда обитала над зоной вылета, то сейчас Испания U19 уже претендует на квалификацию в еврокубки. Победная серия хозяев достигает уже четыре поединка, а кадровых проблем нет в команде, ведь все те игроки, на которых рассчитывает тренер, в хорошей форме.

Футбольный клуб Англия U19 в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Англия U19 демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Англия U19 забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Англия U19 имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.

Учитывая статистику личных встреч Испания U19 – Англия U19, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Англия U19 еще не разу не проигрывал в два мяча.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
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