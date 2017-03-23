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170
|Чехия
|22.03 20:00 по МСК.
|Литва
Товарищеский матч сборных. Чехия - Литва. Ожидается уверенная победа хозяев? Или можно ждать сюрпризов от прибалтов?
|Сонненхоф Гроссаспах
|22.03 21:00 по МСК.
|Лотте
Зонненхоф Гроссаспах с 37 очками идет на 10 строчке. В последнее время команда начала достойно проводить домашние матчи
|Риса Озаки
|22.03 21:55 по МСК.
|Луиза Чирико
Риса Одзаки два года назад проиграла американке на турнире WTA в Акапулько. Подготовила ли японка новые приёмы к предстоящей борьбе против своей давней обидчицы?
|Шотландия
|22.03 22:45 по МСК.
|Канада
Коэффициент на выбранное событие вполне соответствует высоким ожиданиям от победы ставки
|Объединенные Арабские Эмираты
|23.03 18:30 по МСК.
|Япония
За 4 последние личные встречи Япония лишь однажды обыграла ОАЭ. Что происходит: футболисты страны восходящего солнца стали слабее, или класс эмиратских игроков так вырос?
|Катар
|23.03 19:00 по МСК.
|Иран
Для Катара наступает последняя реальная попытка зацепиться за финальную часть ЧМ-2018
|Уругвай
|24.03 02:00 по МСК.
|Бразилия
Сборная Бразилии под руководством Тите одержала 100% побед в ОЧМ-2018. Серия продолжится?
|Kosovo
|24.03 22:45 по МСК.
|Исландия
Вступаем в спор с букмекерами и подсказываем, почему коэффициент выставлены не совсем адекватно. А самое главное - даем дельный прогноз с высоким коэффициентом
Личная встреча между футбольными клубами Норвегия U19 и Беларусь U19 назначена на 24-го марта 2017 года и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Норвегия U19. По Москве начало данной игры в 17:00.
За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Норвегия U19 – Беларусь U19 коэффициент на победу гостей просел до 4.2. На ничью он остался неизменным — 3.6, а на победу хозяев матча он немного вырос до 1.9.
В прошлом поединке футбольного клуба Норвегия U19 основной голкипер получил травму плеча, так что хозяевам придется обойтись без него. Это будет не просто, ведь вратарь выходил на поле во всех матчах данного сезона и именно благодаря ему команда пропускала очень мало голов в свои ворота. Теперь ворота ФК Норвегия U19 будет защищать молодой голкипер, который в данном дивизионе только три раза выходил на поле. Хозяевам крайне важно удерживать свои позиции в турнирной таблице, ведь у футбольного клуба Норвегия U19 есть хорошие шансы попасть в еврокубки. На своем поле команда выступает очень хорошо и пропускает меньше всего в чемпионате, но в этой игре в виду отсутствия голкипера статистика может ухудшиться. На поле также не смогут выйти центральный защитник и правый вингер.
Слабое выступление в начале сезона привело к увольнению главного тренера футбольного клуба Беларусь U19. Но, его сменщик не сумел наладить дела в команде, продержавшись на посту только шесть недель, после чего руководство решило вернуть прежнего наставника. От все этих перестановок толку мало, ведь Беларусь U19 продолжает находиться в зоне вылета, и чтобы ее покинуть, команде уже сейчас не хватает девяти очков. А так как на выезде Беларусь U19 крайне редко набирает очки, одержав всего одну победу за весь сезон и трижды сыграв вничью, то гостям будет крайне сложно избавиться от статуса аутсайдера. Самая большая проблема у гостей на флангах, где нет опытных крайних защитников, из-за чего именно оттуда и проходит большинство голевых атак соперника. Травмы помешают выйти на поле нападающему и двум полузащитника, из которых один выступал во всех матчах и является незаменимым для команды.
Между командами Норвегия U19 и Беларусь U19 всегда ведется ожесточенная борьба на футбольном поле, а так как соперники сейчас больше думают об обороне свои ворот, то футбольные прогнозисты предлагают сделать ставку на тотал менее 2.5.
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