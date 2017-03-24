Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
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170
|Чехия
|22.03 20:00 по МСК.
|Литва
Товарищеский матч сборных. Чехия - Литва. Ожидается уверенная победа хозяев? Или можно ждать сюрпризов от прибалтов?
|Сонненхоф Гроссаспах
|22.03 21:00 по МСК.
|Лотте
Зонненхоф Гроссаспах с 37 очками идет на 10 строчке. В последнее время команда начала достойно проводить домашние матчи
|Риса Озаки
|22.03 21:55 по МСК.
|Луиза Чирико
Риса Одзаки два года назад проиграла американке на турнире WTA в Акапулько. Подготовила ли японка новые приёмы к предстоящей борьбе против своей давней обидчицы?
|Шотландия
|22.03 22:45 по МСК.
|Канада
Коэффициент на выбранное событие вполне соответствует высоким ожиданиям от победы ставки
|Объединенные Арабские Эмираты
|23.03 18:30 по МСК.
|Япония
За 4 последние личные встречи Япония лишь однажды обыграла ОАЭ. Что происходит: футболисты страны восходящего солнца стали слабее, или класс эмиратских игроков так вырос?
|Катар
|23.03 19:00 по МСК.
|Иран
Для Катара наступает последняя реальная попытка зацепиться за финальную часть ЧМ-2018
|Уругвай
|24.03 02:00 по МСК.
|Бразилия
Сборная Бразилии под руководством Тите одержала 100% побед в ОЧМ-2018. Серия продолжится?
|Kosovo
|24.03 22:45 по МСК.
|Исландия
Вступаем в спор с букмекерами и подсказываем, почему коэффициент выставлены не совсем адекватно. А самое главное - даем дельный прогноз с высоким коэффициентом
Болельщики 24.03.2017 ожидают зрелищного футбольного матча, ведь на футбольном поле сойдутся игроки таких клубов, как Хорватия U21 и Словения U21. Это одни из сильнейших европейских клубов, которым в 17:30 по МСК нужно определить сильнейшего. Между собой команды встречаются не часто, ведь ранее было только четыре личных встречи и дважды соперникам приходилось определять победителя только в дополнительное время.
Гости футбольного поединка Хорватия U21 – Словения U21 получили коэффициент 4.4 от букмекеров на свою победу. Поставить на ничью можно по 3.5, а на хозяев принимаются ставки по котировке 1.85.
Если раньше футбольный клуб Хорватия U21 ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. Хорватия U21 в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба Хорватия U21 стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.
Слабое выступление в начале сезона привело к увольнению главного тренера футбольного клуба Словения U21. Но, его сменщик не сумел наладить дела в команде, продержавшись на посту только шесть недель, после чего руководство решило вернуть прежнего наставника. От все этих перестановок толку мало, ведь Словения U21 продолжает находиться в зоне вылета, и чтобы ее покинуть, команде уже сейчас не хватает девяти очков. А так как на выезде Словения U21 крайне редко набирает очки, одержав всего одну победу за весь сезон и трижды сыграв вничью, то гостям будет крайне сложно избавиться от статуса аутсайдера. Самая большая проблема у гостей на флангах, где нет опытных крайних защитников, из-за чего именно оттуда и проходит большинство голевых атак соперника. Травмы помешают выйти на поле нападающему и двум полузащитника, из которых один выступал во всех матчах и является незаменимым для команды.
Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Хорватия U21 и Словения U21, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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