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Россия — Кот-д’Ивуар прогноз специалиста 24.03.17

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Международные Товарищеские Матчи футбол: Международные Товарищеские Матчи
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# Чехия 22.03 20:00 по МСК. Литва #
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# Сонненхоф Гроссаспах 22.03 21:00 по МСК. Лотте #
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Международные Товарищеские Матчи футбол: Международные Товарищеские Матчи
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# Шотландия 22.03 22:45 по МСК. Канада #
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Коэффициент на выбранное событие вполне соответствует высоким ожиданиям от победы ставки
Чемпионат Мира Квалификация, Азия футбол: Чемпионат Мира Квалификация, Азия
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# Объединенные Арабские Эмираты 23.03 18:30 по МСК. Япония #
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Чемпионат Мира Квалификация, Азия футбол: Чемпионат Мира Квалификация, Азия
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# Катар 23.03 19:00 по МСК. Иран #
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# Уругвай 24.03 02:00 по МСК. Бразилия #
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# Kosovo 24.03 22:45 по МСК. Исландия #
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Вступаем в спор с букмекерами и подсказываем, почему коэффициент выставлены не совсем адекватно. А самое главное - даем дельный прогноз с высоким коэффициентом 
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Прогноз от наших экспертов
Россия — Кот-д’Ивуар прогноз специалиста 24.03.17

24.03.2017 футбольному клубу Россия на своем поле необходимо сыграть против такого непростого оппонента, как Кот-д’Ивуар. По Москве данная игра стартует в 19:00 и, как показывает история личных встреч, между командами всегда ведется напряженная борьба, так что сложно однозначно сказать кто является фаворитом, ведь в последних десяти личных встречах каждый соперник одержал по три победы.

Футбольный клуб Россия среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 1.8. Ничейный результат оценен котировкой 3.8, а на ФК Кот-д’Ивуар выставили 4.3.

Две недели назад футбольный клуб Россия получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Россия из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Россия выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Россия – Кот-д’Ивуар у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

За последние четыре недели футбольному клубу Кот-д’Ивуар пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Кот-д’Ивуар находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Кот-д’Ивуар намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Кот-д’Ивуар в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Учитывая статистику личных встреч Россия – Кот-д’Ивуар, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Кот-д’Ивуар еще не разу не проигрывал в два мяча.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

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Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
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основатель проекта Betfaq

 