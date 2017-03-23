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170
|Чехия
|22.03 20:00 по МСК.
|Литва
Товарищеский матч сборных. Чехия - Литва. Ожидается уверенная победа хозяев? Или можно ждать сюрпризов от прибалтов?
|Сонненхоф Гроссаспах
|22.03 21:00 по МСК.
|Лотте
Зонненхоф Гроссаспах с 37 очками идет на 10 строчке. В последнее время команда начала достойно проводить домашние матчи
|Риса Озаки
|22.03 21:55 по МСК.
|Луиза Чирико
Риса Одзаки два года назад проиграла американке на турнире WTA в Акапулько. Подготовила ли японка новые приёмы к предстоящей борьбе против своей давней обидчицы?
|Шотландия
|22.03 22:45 по МСК.
|Канада
Коэффициент на выбранное событие вполне соответствует высоким ожиданиям от победы ставки
|Объединенные Арабские Эмираты
|23.03 18:30 по МСК.
|Япония
За 4 последние личные встречи Япония лишь однажды обыграла ОАЭ. Что происходит: футболисты страны восходящего солнца стали слабее, или класс эмиратских игроков так вырос?
|Катар
|23.03 19:00 по МСК.
|Иран
Для Катара наступает последняя реальная попытка зацепиться за финальную часть ЧМ-2018
|Уругвай
|24.03 02:00 по МСК.
|Бразилия
Сборная Бразилии под руководством Тите одержала 100% побед в ОЧМ-2018. Серия продолжится?
|Kosovo
|24.03 22:45 по МСК.
|Исландия
Вступаем в спор с букмекерами и подсказываем, почему коэффициент выставлены не совсем адекватно. А самое главное - даем дельный прогноз с высоким коэффициентом
Футболисты клуба Чехия U21 готовятся до 24-го марта 2017 года, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Словакия U21. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 19:00 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Чехия U21 – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.
Российские букмекеры не прошли мимо матча Чехия U21 – Словакия U21, выставив коэффициент 1.85 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 4.4, а поставить на ничью возможно по 3.5.
На своем поле футбольный клуб Чехия U21 не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Чехия U21 находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Чехия U21 в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.
Несмотря на слабоватый старт, футбольный клуб Словакия U21 прибавил по ходу сезона, так что сейчас даже имеет неплохие шансы побороться за Лигу Европы. В национальном первенстве гости расположились на восьмой строчке, но до зоны еврокубков только три очка, а так как Словакия U21 сейчас выдает уже восьмиматчевую серию без поражений, то у гостей отличные шансы продвинуться выше по турнирной таблице. На выезде футбольный клуб Словакия U21 в этом сезоне проиграл четыре раза, но зато побед было уже пятнадцать. Хорошо выступать команда стала благодаря сильной полузащите, где тренер пытается задействовать максимальное количество игроков. Гости могут атаковать как через фланги, так и через центральную зону, а также в составе команды достаточно разноплановых футболистов. Среди потерь стоит отметить только травму правого вингера, который выбыл на двухмесячный срок.
Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок Чехия U21 – Словакия U21, советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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