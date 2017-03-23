НХЛ. Сегодня матч Лос-Анджелес — Виннипег. Прогнозы и ставки от эксперта 24.03.17

Мы неоднократно говорили о том, что матчи чемпионата НХЛ отличаются непредсказуемостью. Этот чемпионат не похож на традиционные хоккейные чемпионаты, так как здесь хоккеисты, в первую очередь, стараются проявить все свои лучшие качества, принести пользу своему клубу, добиться победы. Для этого все средства хороши: начиная от слаженной командной игры и заканчивая индивидуальным мастерством в отдельно взятом игровом эпизоде. Команда Лос-Анджелес и команда Виннипег – это известные хоккейные клубы, которые имеют богатую историю. Сегодня в составах этих команд выступает достаточно известных хоккеистов, которые показывают отличную командную игру, благодаря чему клубы идут в числе лидеров чемпионата. Однако до конца регулярного сезона НХЛ командам предстоит сыграть еще много матчей, поэтому хоккеисты должны быть готовы к тому, что на пути к плей-офф их ожидает множество непростых противостояний. Примером такого противостояния может служить сегодняшняя игра, так как просто на ледовой площадке не будет ни одной из команд. В очных противостояниях команды Лос-Анджелес и команды Виннипег всегда много интересных событий, которые приводят в восторг болельщиков. По словам менеджеров, оба клуба будут выступать в оптимальных составах, что усиливает надежды на интересный хоккей. Наши эксперты тоже подготовились к этому матчу, надеемся, что хоккеисты не подведут.

Две команды, которые в ближайшее время выйдут на лед в рамках матча регулярного чемпионата НХЛ, известны многим любителям хоккея. Команда Лос-Анджелес и команда Виннипег имеют за плечами богатую историю, причем не только успешных выступлений в заокеанском чемпионате. Между этими командами всегда идет борьба за право быть лучшим клубом НХЛ. Поэтому очные матчи команды Лос-Анджелес и команды Виннипег частенько превращаются в настоящие триллеры, развязка которых держит зрителей в напряжении до самой концовки матча. Турнирное положение нынешнего чемпионата обязывает оба хоккейных клуба играть только на победу, хотя, даже если бы команды уже решили все свои задачи в нынешнем чемпионате, они бы все равно играли с полной самоотдачей, так как победить своих соперников – основная задача для команд такого уровня. По информации, которую нам удалось получить из альтернативных источников, в составе обеих команд не будет серьезных изменений, так как все хоккеисты пребывают в отличной форме и со стартовых минут готовы выйти на лед. Менеджеры тоже подтверждают эту информацию, поэтому наши эксперты постарались построить свои прогнозы на этот матч на том, что команды будут действовать с первых минут игры в сильнейших составах. Помимо этого, мы еще приготовили несколько интересных прогнозов на этот матч, более детальное описание которых, можно найти ниже.

В матче, где команды Лос-Анджелес встретится с командой Виннипег, эксперты нашего ресурса долго определяли фаворита. Сейчас хоккеисты обеих команд демонстрируют отличную форму и показывают хорошие результаты. Оба клуба занимают высокие места в турнирной таблице НХЛ и имеют отличные шансы попасть в плей-офф. В составе хозяев площадки сегодня не будет нескольких ведущих хоккеистов, возможно, что именно с этим связано движение коэффициентов в букмекерских конторах. Однако необходимо учитывать тот факт, что команда Лос-Анджелес имеет над своими соперниками определенное преимущество. В родных стенах хозяева играют очень мощно, и в этом смогли убедиться многие хоккейные клубы в нынешнем сезоне. Поэтому, несмотря на то, что команда Виннипег показывает неплохой хоккей в выездных матчах, ей будет довольно непросто противостоять хоккеистам команды Лос-Анджелес. Наши эксперты полагают, что в этом матче необходимо делать ставки на победу команды Лос-Анджелес. Еще мы считаем, что в предстоящей встрече обе команды вполне могут перебить общий тотал шайб, предлагаемых букмекерами. С атакой у команд полный порядок, тем более что они много атакуют и много бросают. В предыдущих матчах обе клуба тоже показали достойные результаты, поэтому вполне справедливо, что данный матч необходимо рассматривать с точки зрения большого количества заброшенных шайб. Что мы и рекомендуем делать.

В противостоянии ничья — 3.4, победит в противостоянии Лос-Анджелес — 2, победит в противостоянии Виннипег — 3.87.

Команда Лос-Анджелес и команда Виннипег – старые соперники. Из года в год противостояние этих хоккейных команд пользовалось популярностью у болельщиков. Дело в том, что оба клуба всегда стараются бороться только за самые высокие места. Нынешний сезон – е исключение. Благодаря хорошему финансированию, обе команды могут позволить себе заключать контракты только с лучшими хоккеистами, что делает эти клубы одними из самых грозных соперников. В составах команды Лос-Анджелес и команды Виннипег достаточно хоккеистов, которые могут не только слаженной и четко взаимодействовать со своими партнерами, но и могут показать индивидуальное мастерство. Такие соперники очень опасны, так как в любой момент могут принять неординарное решение, которое позволит им победить. Сегодняшнее противостояние – это не только противостояние хоккейных команд, но и менеджеров, которым есть что доказывать друг другу, поэтому наши эксперты ждут от этого матча отличного хоккейного зрелища, и рекомендуют игру к просмотру.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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