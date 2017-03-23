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|23.03 18:30 по МСК.
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Вступаем в спор с букмекерами и подсказываем, почему коэффициент выставлены не совсем адекватно. А самое главное - даем дельный прогноз с высоким коэффициентом
История противостояния Мексика – Коста-Рика длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Мексика одержал 51 победу, а на счету ФК Коста-Рика 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 25 марта и по московскому времени его начало будет в 03:50.
Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Мексика – Коста-Рика определились с коэффициентами. На ФК Мексика выставили 1.9, на мировую между командами — 3.6, а ставки на гостей матча принимаются по 4.2.
На своем поле футбольный клуб Мексика не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Мексика находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Мексика в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.
Футбольный клуб Коста-Рика в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Коста-Рика демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Коста-Рика забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Коста-Рика имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.
Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок Мексика – Коста-Рика, советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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