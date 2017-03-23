Прогноз на матч Сидней Уондерерс — Мельбурн Сити. Рекомендуемые ставки от экспертов 24.03.17

Игра, в которой примут участие команда Сидней Уондерерс и команда Мельбурн Сити обещает быть очень напряженной. Сейчас оба футбольных клуба, практически, уже прошли половину пути в чемпионате. Нельзя сказать, что для обеих команд этот путь оказался легким. Необходимость участвовать одновременно в нескольких футбольных турнирах, вызовы в национальную сборную, а также короткий летний перерыв – все это отложило свой отпечаток на футболистах, и порой, наблюдая за их действиями на футбольном поле, невольно замечаешь усталость. Далеко не каждому футбольному клубу под силу ровно проводить весь сезон, для этого необходимо иметь широкую скамейку, чтобы вовремя дать возможность отдохнуть ведущим футболистам, дав возможность проявить себя футболистам резерва. У команды Сидней Уондерерс и команды Мельбурн Сити вполне широкая скамейка запасных, но травмы преследуют основных исполнителей, поэтому сейчас команды показывают не лучший футбол, так как не все футболисты резерва готовы к титаническим нагрузкам, из-за чего в игре команд нередко возникают провалы. По заверениям тренеров, к очному противостоянию составы обеих команд должны быть более-менее в норме, так что, велика вероятность появления на футбольном поле футболистов, залечивших травмы. Это, конечно, вызовет еще больший интерес со стороны болельщиков и любителей футбола, так что, ждем интересного и результативного футбола.

Команда Сидней Уондерерс и команда Мельбурн Сити – старые соперники, которые в чемпионате провели огромное количество матчей между собой. Эти футбольные клубы всегда претендуют на высокие места в турнирной таблице, поэтому и являются вечными соперниками. Матчи этих команды всегда собирают целые стадионы преданных фанатов, а команды всегда проводят очные противостояния на пределе возможностей. Кроме того, что за игрой команд наблюдают фанаты на стадионе, многомиллионная армия болельщиков смотрит за противостоянием этих клубов у экранов телевизоров. Все надеются на то, что команды покажут настоящую игру чемпионов, благодаря которой победит только сильнейший. Сами футболисты неоднократно говорили о роли таких матчей в карьере, они подчеркивают, что победа над принципиальным соперником существенно поднимает боевой дух, способствует тому, что следующих соперников просто не замечаешь на футбольном поле, так как ты еще находишься под действием тех эмоций, которые захлестнули тебя в предыдущем матче. Из этого можно сделать вывод, что настрой у футболистов на этот матч будет самым боевым, так как у команд есть отличная возможность обыграть главного конкурента и единолично возглавить турнирную таблицу. А для футболистов лучшего мотиватора и придумать сложно. В общем, наши эксперты полагают, что сегодня болельщики станут свидетелями отличного матча, который подарят футболисты одной и другой команды, остается только наблюдать за этой игрой, в которой победит сильнейший.

Спрогнозировать исход матча между командой Сидней Уондерерс и командой Мельбурн Сити было очень непросто. Но, наши эксперты тщательно проанализировали статистические данные, и смогли найти интересные предложения в линиях букмекерских контор. Итак, хозяева поля сегодня будут играть в несколько ослабленном составе. Буквально перед матчем стало известно, что несколько игроков основы пропустят матч из-за вируса. Вообще, хозяева поля сейчас играют в довольно невнятный футбол, из-за чего пока находятся в середине турнирной таблице. Отсутствие ключевых футболистов должно негативно сказаться на игре команды, так как тренеру придется искать варианты решения проблемы, выбирая резервных футболистов. Гости пока радуют своей игрой. Несмотря на то, что команда пока осваивается в чемпионате, клуб не тушуется перед грандами, стараясь играть в свой футбол. Что-то получается, что-то не получается, но, по крайней мере, футболисты играют с желанием, а иногда и этого вполне достаточно для победы. Наш фаворит в этом матче – команда Мельбурн Сити, так как команда более сыграна, да и возможность победить в матче, скорее всего, заставит гостей действовать более расковано. Забитых голов в игре должно быть много, так как оба клуба играют в атакующий футбол, а учитывая тот факт, что у хозяев не будет нескольких игроков основы, это может послужить поводом к возникновению разрывов между обороной и атакой, чем непременно должны воспользоваться гости. Так что, общий тотал больше – хорошая игра в этом матче.

Матч завершится победой Сидней Уондерерс — 1.95, ничья в матче — 3.45, матч завершится победой Мельбурн Сити — 4.1.

Нашим экспертам всегда удается находить наиболее интересные и зрелищные футбольные матчи. Мы всегда стараемся быть в курсе последних новостей и изменений, происходящих в станах команд Благодаря этому, мы всегда предоставляем отличные прогнозы на футбольные матчи. Команда Сидней Уондерерс и команда Мельбурн Сити, которые встретятся в очном противостоянии, в последние годы являются непримиримыми соперниками. Это качество серьезно сказывается и на игре этих команд друг с другом. Сейчас редко можно увидеть по-настоящему грубую игру, когда команда не просто срывает атаки соперника грубыми приемами в центре поля, а действует осознанно, чтобы травмировать своего оппонента. При этом, в составах обеих команд достаточно футболистов, которые могут сыграть технично. Благодаря этому, противостояние этих футбольных клубов приобретает особый колорит – смесь техничности и грубости, а такой футбол очень любят футбольные болельщики. Так что, рекомендуем матч команды Сидней Уондерерс и команды Мельбурн Сити к просмотру, надеемся, что команды покажут отличную игру.

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