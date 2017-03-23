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Германия U19 — Сербия U19 прогноз профессионала 25.03.17

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Прогнозы на сегодня:
Чемпионат Мира Квалификация, Азия футбол: Чемпионат Мира Квалификация, Азия
до начала:
# Объединенные Арабские Эмираты 23.03 18:30 по МСК. Япония #
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За 4 последние личные встречи Япония лишь однажды обыграла ОАЭ. Что происходит: футболисты страны восходящего солнца стали слабее, или класс эмиратских игроков так вырос? 
Чемпионат Мира Квалификация, Азия футбол: Чемпионат Мира Квалификация, Азия
до начала:
# Катар 23.03 19:00 по МСК. Иран #
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Для Катара наступает последняя реальная попытка зацепиться за финальную часть ЧМ-2018
ВТА теннис: ВТА – Одиночные – Майами, США
до начала:
# Сара Эррани 23.03 19:20 по МСК. Шай Чжан #
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В 2016-м году на турнире WTA в Майами Чжан Шуай вылетела из второго круга основной сетки. Ожидать ли что-то подобное с её стороны в текущем сезоне?
Россия Хоккей: Россия – КХЛ
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# СКА 23.03 19:30 по МСК. Локомотив #
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Плей-офф КХЛ после не большой паузы возвращается, и сейчас на повестке дня остаются финальные пары конференций.
Евролига Баскетбол: Евролига
до начала:
# Анадолу 23.03 20:30 по МСК. Фенербахче #
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Евролига продолжает двигаться к плей-офф. Не успел закончиться 27 тур, как уже сразу берет начало тур 28-й. Открывать его будет стамбульское дерби, в котором «Анадолу Эфес» попытается окончательно оформить билет в следующий круг, обыграв «Фенербахче».
Кубок мира Квалификация, КОНМЕБОЛ футбол: Кубок мира Квалификация, КОНМЕБОЛ
до начала:
# Уругвай 24.03 02:00 по МСК. Бразилия #
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Сборная Бразилии под руководством Тите одержала 100% побед в ОЧМ-2018. Серия продолжится?
Чемпионат Мира Квалификация, Европа футбол: Чемпионат Мира Квалификация, Европа
до начала:
# Ирландия 24.03 22:45 по МСК. Уэльс #
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Один из самых высоких коэффициентов дня! Минимальный риск при максимально возможных дивидендах. Наши аргументы - внутри прогноза  
Чемпионат Мира Квалификация, Европа футбол: Чемпионат Мира Квалификация, Европа
до начала:
# Kosovo 24.03 22:45 по МСК. Исландия #
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Вступаем в спор с букмекерами и подсказываем, почему коэффициент выставлены не совсем адекватно. А самое главное - даем дельный прогноз с высоким коэффициентом 
Чемпионат Мира Квалификация, Европа футбол: Чемпионат Мира Квалификация, Европа
до начала:
# Хорватия 24.03 22:45 по МСК. Украина #
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Судя по коэффициентам букмекеров, сборная Украины практически не имеет шансов в Хорватии. Так ли это на самом деле?
Чемпионат Мира Квалификация, Европа футбол: Чемпионат Мира Квалификация, Европа
до начала:
# Болгария 25.03 22:45 по МСК. Нидерланды #
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Сборная Голландии провалила ОЧЕ-2016 и пытается показать новое лицо в ОЧМ-2018. На что способна нынешняя команда "помаранчевых"?
Чемпионат Мира Квалификация, Европа футбол: Чемпионат Мира Квалификация, Европа
до начала:
# Румыния 26.03 22:45 по МСК. Дания #
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Сборные Румынии и Дании решат, кто из них более достоин продолжать реальную борьбу за выход в финальную часть Чемпионата мира
Чемпионат Мира Квалификация, Европа футбол: Чемпионат Мира Квалификация, Европа
до начала:
# Северная Ирландия 26.03 22:45 по МСК. Норвегия #
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Самый высокий коэффициент дня! Прогноз имеет логическое обоснование и дает на выбор сразу несколько ставок
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Прогноз от наших экспертов
Германия U19 — Сербия U19 прогноз профессионала 25.03.17

Футболисты клуба Германия U19 готовятся до 25-го марта, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Сербия U19. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 13:00 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Германия U19 – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.

Букмекеры считают фаворитом поединка Германия U19 – Сербия U19 гостей, так что на их победу выставили коэффициент 4.4. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 1.85, а на ничейный результат можно поставить по 3.5.

Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Германия U19 на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Германия U19 потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Германия U19 в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.

Последний матч футбольного клуба Сербия U19 прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Сербия U19 находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Сербия U19 в этом матче не сыграет крайний полузащитник.

Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Германия U19 – Сербия U19, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Сербия U19.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

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основатель проекта Betfaq

 