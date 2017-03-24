Грузия U21 — Исландия U21: прогноз, ставки букмекера на матч. 25.03.17

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 25-го марта, так как именно в этот день на поле сойдутся Грузия U21 и Исландия U21. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Исландия U21 сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Грузия U21. Начало данной игры произойдет в 13:00 по московскому времени.

В футбольном поединке Грузия U21 – Исландия U21 букмекерские конторы порадовали коэффициентами. На победу хозяев поля стоит 1.95, на ничью выставили 3.45, а на то, что сильнее будут гости, принимают ставки по коэффициенту 4.1.

В прошлом поединке футбольного клуба Грузия U21 основной голкипер получил травму плеча, так что хозяевам придется обойтись без него. Это будет не просто, ведь вратарь выходил на поле во всех матчах данного сезона и именно благодаря ему команда пропускала очень мало голов в свои ворота. Теперь ворота ФК Грузия U21 будет защищать молодой голкипер, который в данном дивизионе только три раза выходил на поле. Хозяевам крайне важно удерживать свои позиции в турнирной таблице, ведь у футбольного клуба Грузия U21 есть хорошие шансы попасть в еврокубки. На своем поле команда выступает очень хорошо и пропускает меньше всего в чемпионате, но в этой игре в виду отсутствия голкипера статистика может ухудшиться. На поле также не смогут выйти центральный защитник и правый вингер.

За последние четыре недели футбольному клубу Исландия U21 пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Исландия U21 находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Исландия U21 намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Исландия U21 в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Поклонникам футбола понятно, что фаворитом встречи Грузия U21 – Исландия U21 являются гости, но спортивные эксперты учли тот факт, что выступление гостевой команды пошло на спад, так что можно сделать ставку на фору +1 гол хозяев поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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