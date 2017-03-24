Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
*Ставка, руб
Количество дней:
за 34 дня подписки вы могли бы заработать:
44199 руб.
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период
**Количество прогнозов:
170
|Объединенные Арабские Эмираты
|23.03 18:30 по МСК.
|Япония
За 4 последние личные встречи Япония лишь однажды обыграла ОАЭ. Что происходит: футболисты страны восходящего солнца стали слабее, или класс эмиратских игроков так вырос?
|Катар
|23.03 19:00 по МСК.
|Иран
Для Катара наступает последняя реальная попытка зацепиться за финальную часть ЧМ-2018
|Сара Эррани
|23.03 19:20 по МСК.
|Шай Чжан
В 2016-м году на турнире WTA в Майами Чжан Шуай вылетела из второго круга основной сетки. Ожидать ли что-то подобное с её стороны в текущем сезоне?
|СКА
|23.03 19:30 по МСК.
|Локомотив
Плей-офф КХЛ после не большой паузы возвращается, и сейчас на повестке дня остаются финальные пары конференций.
|Анадолу
|23.03 20:30 по МСК.
|Фенербахче
Евролига продолжает двигаться к плей-офф. Не успел закончиться 27 тур, как уже сразу берет начало тур 28-й. Открывать его будет стамбульское дерби, в котором «Анадолу Эфес» попытается окончательно оформить билет в следующий круг, обыграв «Фенербахче».
|Уругвай
|24.03 02:00 по МСК.
|Бразилия
Сборная Бразилии под руководством Тите одержала 100% побед в ОЧМ-2018. Серия продолжится?
|Ирландия
|24.03 22:45 по МСК.
|Уэльс
Один из самых высоких коэффициентов дня! Минимальный риск при максимально возможных дивидендах. Наши аргументы - внутри прогноза
|Kosovo
|24.03 22:45 по МСК.
|Исландия
Вступаем в спор с букмекерами и подсказываем, почему коэффициент выставлены не совсем адекватно. А самое главное - даем дельный прогноз с высоким коэффициентом
|Хорватия
|24.03 22:45 по МСК.
|Украина
Судя по коэффициентам букмекеров, сборная Украины практически не имеет шансов в Хорватии. Так ли это на самом деле?
|Болгария
|25.03 22:45 по МСК.
|Нидерланды
Сборная Голландии провалила ОЧЕ-2016 и пытается показать новое лицо в ОЧМ-2018. На что способна нынешняя команда "помаранчевых"?
|Румыния
|26.03 22:45 по МСК.
|Дания
Сборные Румынии и Дании решат, кто из них более достоин продолжать реальную борьбу за выход в финальную часть Чемпионата мира
|Северная Ирландия
|26.03 22:45 по МСК.
|Норвегия
Самый высокий коэффициент дня! Прогноз имеет логическое обоснование и дает на выбор сразу несколько ставок
Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 25-го марта, так как именно в этот день на поле сойдутся Грузия U21 и Исландия U21. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Исландия U21 сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Грузия U21. Начало данной игры произойдет в 13:00 по московскому времени.
В футбольном поединке Грузия U21 – Исландия U21 букмекерские конторы порадовали коэффициентами. На победу хозяев поля стоит 1.95, на ничью выставили 3.45, а на то, что сильнее будут гости, принимают ставки по коэффициенту 4.1.
В прошлом поединке футбольного клуба Грузия U21 основной голкипер получил травму плеча, так что хозяевам придется обойтись без него. Это будет не просто, ведь вратарь выходил на поле во всех матчах данного сезона и именно благодаря ему команда пропускала очень мало голов в свои ворота. Теперь ворота ФК Грузия U21 будет защищать молодой голкипер, который в данном дивизионе только три раза выходил на поле. Хозяевам крайне важно удерживать свои позиции в турнирной таблице, ведь у футбольного клуба Грузия U21 есть хорошие шансы попасть в еврокубки. На своем поле команда выступает очень хорошо и пропускает меньше всего в чемпионате, но в этой игре в виду отсутствия голкипера статистика может ухудшиться. На поле также не смогут выйти центральный защитник и правый вингер.
За последние четыре недели футбольному клубу Исландия U21 пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Исландия U21 находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Исландия U21 намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Исландия U21 в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.
Поклонникам футбола понятно, что фаворитом встречи Грузия U21 – Исландия U21 являются гости, но спортивные эксперты учли тот факт, что выступление гостевой команды пошло на спад, так что можно сделать ставку на фору +1 гол хозяев поля.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
Читайте также:
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.
Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq