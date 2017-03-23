Олдхэм — Шеффилд Юнайтед прогноз и ставки от профессионала 25.03.17

В рамках национального первенства пройдет поединок Олдхэм – Шеффилд Юнайтед, который будет сыгран между командами в 25 марта. Поклонники футбольных клубов однозначно заполнят все трибуны в 18:00 до московского времени, ведь ожидается атакующая и результативная игра. В прошлой встрече данных соперников был зафиксирован счет 3-3, а до этого было еще четыре личных встречи, где всегда команды на двоих забивали не менее трех голов за игру. А по выигранным поединкам лидирует Шеффилд Юнайтед – две победы против одного поражения.

Футбольный клуб Олдхэм среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 1.9. Ничейный результат оценен котировкой 3.6, а на ФК Шеффилд Юнайтед выставили 4.2.

После первых десяти туров национального первенства руководство футбольного клуба Олдхэм не выдержало череды слабых матчей, так что главного тренера отправили в отставку. Искать ему замену не стали, а исполняющим обязанности стал его бывший помощник. Новый тренер решил сделать настоящую революцию в команде, усадив на скамейку запасных мало не половину основного состава, а на поле выпустив много молодых и талантливых игроков. Как не странно, это принесло свой результат, ведь если в начале сезона команда обитала над зоной вылета, то сейчас Олдхэм уже претендует на квалификацию в еврокубки. Победная серия хозяев достигает уже четыре поединка, а кадровых проблем нет в команде, ведь все те игроки, на которых рассчитывает тренер, в хорошей форме.

За последние четыре недели футбольному клубу Шеффилд Юнайтед пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Шеффилд Юнайтед находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Шеффилд Юнайтед намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Шеффилд Юнайтед в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Учитывая сильную игру хозяев матча Олдхэм – Шеффилд Юнайтед на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Шеффилд Юнайтед, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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