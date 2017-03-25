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Уимблдон — Саутенд Юнайтед прогноз специалиста на матч 25.03.17

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Прогнозы на сегодня:
Евролига Баскетбол: Евролига
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# Анадолу 23.03 20:30 по МСК. Фенербахче #
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Евролига продолжает двигаться к плей-офф. Не успел закончиться 27 тур, как уже сразу берет начало тур 28-й. Открывать его будет стамбульское дерби, в котором «Анадолу Эфес» попытается окончательно оформить билет в следующий круг, обыграв «Фенербахче».
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# Уругвай 24.03 02:00 по МСК. Бразилия #
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# Ирландия 24.03 22:45 по МСК. Уэльс #
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# Хорватия 24.03 22:45 по МСК. Украина #
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Судя по коэффициентам букмекеров, сборная Украины практически не имеет шансов в Хорватии. Так ли это на самом деле?
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# Kosovo 24.03 22:45 по МСК. Исландия #
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# Болгария 25.03 22:45 по МСК. Нидерланды #
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# Северная Ирландия 26.03 22:45 по МСК. Норвегия #
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# Румыния 26.03 22:45 по МСК. Дания #
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Прогноз от наших экспертов
Уимблдон — Саутенд Юнайтед прогноз специалиста на матч 25.03.17

Футболисты клуба Саутенд Юнайтед не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 25.03.2017 проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Уимблдон – Саутенд Юнайтед идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 18:00 по МСК.

Поставить на хозяев матча Уимблдон – Саутенд Юнайтед можно по коэффициенту 1.8, когда на гостей букмекерские конторы дают более высокую котировку — 4.3. Между данными коэффициентами расположился еще на ничью — 3.8.

Два года назад финансовые дела футбольного клуба Уимблдон существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Уимблдон проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Уимблдон никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.

За последние четыре недели футбольному клубу Саутенд Юнайтед пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Саутенд Юнайтед находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Саутенд Юнайтед намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Саутенд Юнайтед в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Поклонникам футбола понятно, что фаворитом встречи Уимблдон – Саутенд Юнайтед являются гости, но спортивные эксперты учли тот факт, что выступление гостевой команды пошло на спад, так что можно сделать ставку на фору +1 гол хозяев поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
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