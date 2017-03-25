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Каррарезе — Сиена прогноз специалиста на матч 25.03.17

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# Анадолу 23.03 20:30 по МСК. Фенербахче #
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# Уругвай 24.03 02:00 по МСК. Бразилия #
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# Хорватия 24.03 22:45 по МСК. Украина #
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Прогноз от наших экспертов
Каррарезе — Сиена прогноз специалиста на матч 25.03.17

В 18:30 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Каррарезе – Сиена, за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 25.03.2017 и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Каррарезе сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.

Самый большой коэффициент в матче Каррарезе – Сиена идет на гостей и составляет 4.3, что показывает небольшую вероятность их победы. На ничью у них также не много шансов, так как коэффициент также не маленький — 3.8. А вот хозяева явные фавориты матча, о чем говорит котировка 1.8.

По меркам национального чемпионата Каррарезе это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где Каррарезе является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу Каррарезе пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.

Футбольный клуб Сиена имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Сиена демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Сиена продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Сиена в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

В матче Каррарезе – Сиена довольно сложно определить фаворита, ведь оба соперника сейчас в хорошей форме. Но, так как команды предпочитают играть от обороны, то можно смело сделать ставку на тотал голов менее 2.5.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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