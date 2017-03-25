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Порденоне — Лумеззане прогноз профессионала на матч 25.03.17

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Евролига Баскетбол: Евролига
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# Анадолу 23.03 20:30 по МСК. Фенербахче #
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Евролига продолжает двигаться к плей-офф. Не успел закончиться 27 тур, как уже сразу берет начало тур 28-й. Открывать его будет стамбульское дерби, в котором «Анадолу Эфес» попытается окончательно оформить билет в следующий круг, обыграв «Фенербахче».
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# Уругвай 24.03 02:00 по МСК. Бразилия #
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# Ирландия 24.03 22:45 по МСК. Уэльс #
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# Хорватия 24.03 22:45 по МСК. Украина #
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Судя по коэффициентам букмекеров, сборная Украины практически не имеет шансов в Хорватии. Так ли это на самом деле?
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# Kosovo 24.03 22:45 по МСК. Исландия #
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# Болгария 25.03 22:45 по МСК. Нидерланды #
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# Румыния 26.03 22:45 по МСК. Дания #
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Прогноз от наших экспертов
Порденоне — Лумеззане прогноз профессионала на матч 25.03.17

В рамках национального первенства пройдет поединок Порденоне – Лумеззане, который будет сыгран между командами в 25.03.2017. Поклонники футбольных клубов однозначно заполнят все трибуны в 18:30 до московского времени, ведь ожидается атакующая и результативная игра. В прошлой встрече данных соперников был зафиксирован счет 3-3, а до этого было еще четыре личных встречи, где всегда команды на двоих забивали не менее трех голов за игру. А по выигранным поединкам лидирует Лумеззане – две победы против одного поражения.

Букмекеры считают фаворитом поединка Порденоне – Лумеззане гостей, так что на их победу выставили коэффициент 3.87. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 2, а на ничейный результат можно поставить по 3.4.

В прошлом поединке футбольного клуба Порденоне основной голкипер получил травму плеча, так что хозяевам придется обойтись без него. Это будет не просто, ведь вратарь выходил на поле во всех матчах данного сезона и именно благодаря ему команда пропускала очень мало голов в свои ворота. Теперь ворота ФК Порденоне будет защищать молодой голкипер, который в данном дивизионе только три раза выходил на поле. Хозяевам крайне важно удерживать свои позиции в турнирной таблице, ведь у футбольного клуба Порденоне есть хорошие шансы попасть в еврокубки. На своем поле команда выступает очень хорошо и пропускает меньше всего в чемпионате, но в этой игре в виду отсутствия голкипера статистика может ухудшиться. На поле также не смогут выйти центральный защитник и правый вингер.

Последний матч футбольного клуба Лумеззане прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Лумеззане находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Лумеззане в этом матче не сыграет крайний полузащитник.

Хозяева матча Порденоне – Лумеззане предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Порденоне больше 1.5 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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