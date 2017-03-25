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Литва U21 — Беларусь U21 прогноз и ставки от специалиста 25.03.17

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Евролига Баскетбол: Евролига
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# Анадолу 23.03 20:30 по МСК. Фенербахче #
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Евролига продолжает двигаться к плей-офф. Не успел закончиться 27 тур, как уже сразу берет начало тур 28-й. Открывать его будет стамбульское дерби, в котором «Анадолу Эфес» попытается окончательно оформить билет в следующий круг, обыграв «Фенербахче».
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# Уругвай 24.03 02:00 по МСК. Бразилия #
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Сборная Бразилии под руководством Тите одержала 100% побед в ОЧМ-2018. Серия продолжится?
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# Ирландия 24.03 22:45 по МСК. Уэльс #
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Один из самых высоких коэффициентов дня! Минимальный риск при максимально возможных дивидендах. Наши аргументы - внутри прогноза  
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# Хорватия 24.03 22:45 по МСК. Украина #
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Судя по коэффициентам букмекеров, сборная Украины практически не имеет шансов в Хорватии. Так ли это на самом деле?
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# Kosovo 24.03 22:45 по МСК. Исландия #
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Вступаем в спор с букмекерами и подсказываем, почему коэффициент выставлены не совсем адекватно. А самое главное - даем дельный прогноз с высоким коэффициентом 
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# Болгария 25.03 22:45 по МСК. Нидерланды #
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Сборная Голландии провалила ОЧЕ-2016 и пытается показать новое лицо в ОЧМ-2018. На что способна нынешняя команда "помаранчевых"?
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# Северная Ирландия 26.03 22:45 по МСК. Норвегия #
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# Румыния 26.03 22:45 по МСК. Дания #
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Прогноз от наших экспертов
Литва U21 — Беларусь U21 прогноз и ставки от специалиста 25.03.17

В последнем противостоянии Литва U21 – Беларусь U21 свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 25.03.2017 у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 19:00. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб Литва U21 обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.

За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Литва U21 – Беларусь U21 коэффициент на победу гостей просел до 3.87. На ничью он остался неизменным — 3.4, а на победу хозяев матча он немного вырос до 2.

В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Литва U21 использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Литва U21, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Литва U21 выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.

Последний матч футбольного клуба Беларусь U21 прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Беларусь U21 находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Беларусь U21 в этом матче не сыграет крайний полузащитник.

На поединок Литва U21 – Беларусь U21 идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

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Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
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