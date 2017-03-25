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|24.03 02:00 по МСК.
|Бразилия
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|Ирландия
|24.03 22:45 по МСК.
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|Хорватия
|24.03 22:45 по МСК.
|Украина
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|Kosovo
|24.03 22:45 по МСК.
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|Болгария
|25.03 22:45 по МСК.
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|Северная Ирландия
|26.03 22:45 по МСК.
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|Румыния
|26.03 22:45 по МСК.
|Дания
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В рамках национального первенства пройдет поединок Бельгия – Греция, который будет сыгран между командами в 25 марта. Поклонники футбольных клубов однозначно заполнят все трибуны в 22:45 до московского времени, ведь ожидается атакующая и результативная игра. В прошлой встрече данных соперников был зафиксирован счет 3-3, а до этого было еще четыре личных встречи, где всегда команды на двоих забивали не менее трех голов за игру. А по выигранным поединкам лидирует Греция – две победы против одного поражения.
В футбольном поединке Бельгия – Греция букмекерские конторы порадовали коэффициентами. На победу хозяев поля стоит 1.85, на ничью выставили 3.5, а на то, что сильнее будут гости, принимают ставки по коэффициенту 4.4.
В прошлом поединке футбольного клуба Бельгия основной голкипер получил травму плеча, так что хозяевам придется обойтись без него. Это будет не просто, ведь вратарь выходил на поле во всех матчах данного сезона и именно благодаря ему команда пропускала очень мало голов в свои ворота. Теперь ворота ФК Бельгия будет защищать молодой голкипер, который в данном дивизионе только три раза выходил на поле. Хозяевам крайне важно удерживать свои позиции в турнирной таблице, ведь у футбольного клуба Бельгия есть хорошие шансы попасть в еврокубки. На своем поле команда выступает очень хорошо и пропускает меньше всего в чемпионате, но в этой игре в виду отсутствия голкипера статистика может ухудшиться. На поле также не смогут выйти центральный защитник и правый вингер.
В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Греция уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Греция практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Греция демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.
Учитывая статистику личных встреч Бельгия – Греция, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Греция еще не разу не проигрывал в два мяча.
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