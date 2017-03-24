Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
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|Уругвай
|24.03 02:00 по МСК.
|Бразилия
Сборная Бразилии под руководством Тите одержала 100% побед в ОЧМ-2018. Серия продолжится?
|Ирландия
|24.03 22:45 по МСК.
|Уэльс
Один из самых высоких коэффициентов дня! Минимальный риск при максимально возможных дивидендах. Наши аргументы - внутри прогноза
|Хорватия
|24.03 22:45 по МСК.
|Украина
Судя по коэффициентам букмекеров, сборная Украины практически не имеет шансов в Хорватии. Так ли это на самом деле?
|Kosovo
|24.03 22:45 по МСК.
|Исландия
Вступаем в спор с букмекерами и подсказываем, почему коэффициент выставлены не совсем адекватно. А самое главное - даем дельный прогноз с высоким коэффициентом
|Болгария
|25.03 22:45 по МСК.
|Нидерланды
Сборная Голландии провалила ОЧЕ-2016 и пытается показать новое лицо в ОЧМ-2018. На что способна нынешняя команда "помаранчевых"?
|Северная Ирландия
|26.03 22:45 по МСК.
|Норвегия
Самый высокий коэффициент дня! Прогноз имеет логическое обоснование и дает на выбор сразу несколько ставок
|Румыния
|26.03 22:45 по МСК.
|Дания
Сборные Румынии и Дании решат, кто из них более достоин продолжать реальную борьбу за выход в финальную часть Чемпионата мира
25-го марта футбольному клубу Португалия на своем поле необходимо сыграть против такого непростого оппонента, как Венгрия. По Москве данная игра стартует в 22:45 и, как показывает история личных встреч, между командами всегда ведется напряженная борьба, так что сложно однозначно сказать кто является фаворитом, ведь в последних десяти личных встречах каждый соперник одержал по три победы.
По мнению букмекеров, у гостей в матче Португалия – Венгрия неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 4.4. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 1.85 и 3.5.
Свой последний матч клуб Португалия провел только два дня назад, так что футболисты сильно устали, ведь пришлось отыграть сто двадцать минут, так как поединок перешел в дополнительное время. Главному тренеру хозяев придется точно проводить ротацию состава, а значит, некоторым игрокам основы будет предоставлен отдых. Хозяевам нужны очки в данном поединке, ведь команда сейчас борется за четвертое место в чемпионате, а до него футбольному клубу не хватает всего двух очков. С домашними поединками у команды все в порядке, ведь на своем поле Португалия крайне редко проигрывает, но полурезервному составу будет нелегко, даже несмотря на ярую поддержку болельщиков. Однозначно на поле не выйдут травмированные игроки – левый защитник и два центральных полузащитника.
Несмотря на слабоватый старт, футбольный клуб Венгрия прибавил по ходу сезона, так что сейчас даже имеет неплохие шансы побороться за Лигу Европы. В национальном первенстве гости расположились на восьмой строчке, но до зоны еврокубков только три очка, а так как Венгрия сейчас выдает уже восьмиматчевую серию без поражений, то у гостей отличные шансы продвинуться выше по турнирной таблице. На выезде футбольный клуб Венгрия в этом сезоне проиграл четыре раза, но зато побед было уже пятнадцать. Хорошо выступать команда стала благодаря сильной полузащите, где тренер пытается задействовать максимальное количество игроков. Гости могут атаковать как через фланги, так и через центральную зону, а также в составе команды достаточно разноплановых футболистов. Среди потерь стоит отметить только травму правого вингера, который выбыл на двухмесячный срок.
Между командами Португалия и Венгрия всегда ведется ожесточенная борьба на футбольном поле, а так как соперники сейчас больше думают об обороне свои ворот, то футбольные прогнозисты предлагают сделать ставку на тотал менее 2.5.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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