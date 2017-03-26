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Санта Фе — Мильонариос прогноз и ставки от специалиста 26.03.17

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# Ирландия 24.03 22:45 по МСК. Уэльс #
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# Хорватия 24.03 22:45 по МСК. Украина #
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# Kosovo 24.03 22:45 по МСК. Исландия #
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# Румыния 26.03 22:45 по МСК. Дания #
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Прогноз от наших экспертов
Санта Фе — Мильонариос прогноз и ставки от специалиста 26.03.17

Личная встреча между футбольными клубами Санта Фе и Мильонариос назначена на 26.03.2017 и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Санта Фе. По Москве начало данной игры в 02:00.

Российские букмекеры не прошли мимо матча Санта Фе – Мильонариос, выставив коэффициент 1.85 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 4.4, а поставить на ничью возможно по 3.5.

На своем поле футбольный клуб Санта Фе не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Санта Фе находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Санта Фе в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.

В этом сезоне у футбольного клуба Мильонариос совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Мильонариос находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Мильонариос выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Мильонариос в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.

Так как хозяева поединка Санта Фе – Мильонариос сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Санта Фе.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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