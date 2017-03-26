Веллингтон Феникс — Ньюкасл Джетс прогноз профессионала 26.03.17

Футболисты клуба Ньюкасл Джетс не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 26.03.2017 проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Веллингтон Феникс – Ньюкасл Джетс идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 09:00 по МСК.

Гости футбольного поединка Веллингтон Феникс – Ньюкасл Джетс получили коэффициент 4.1 от букмекеров на свою победу. Поставить на ничью можно по 3.45, а на хозяев принимаются ставки по котировке 1.95.

Две недели назад футбольный клуб Веллингтон Феникс получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Веллингтон Феникс из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Веллингтон Феникс выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Веллингтон Феникс – Ньюкасл Джетс у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

После недавнего вылета из еврокубков футбольный клуб Ньюкасл Джетс может полностью сосредоточиться на национальном первенстве и исправлять сложившуюся ситуацию. Из-за сложного графика за последние два месяца команда потеряла много очков и опустилась на девятую строчку. Руководство ФК Ньюкасл Джетс надеется в этом сезоне снова попасть в еврокубки, так что гостям необходимо компенсировать расстояние в семь очков. Это вполне реально, учитывая сильную игру в своих стенах, а также довольно неплохое выступление на выезде, где было только три поражения в этом сезоне. У гостей было только три дня на подготовку к этому поединку, но Ньюкасл Джетс имеет глубокий состав, причем у главного тренера хватает игроков, чтобы сделать ротацию и выпустить несколько свежих футболистов. Пропустить поединок только вынужден правый вингер, у которого перебор желтых карточек.

Учитывая статистику личных встреч Веллингтон Феникс – Ньюкасл Джетс, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Ньюкасл Джетс еще не разу не проигрывал в два мяча.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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