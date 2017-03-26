Перт Глори — Сидней прогноз и ставки от специалиста 26.03.17

История противостояния Перт Глори – Сидней длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Перт Глори одержал 51 победу, а на счету ФК Сидней 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 26.03.2017 и по московскому времени его начало будет в 11:00.

Букмекеры считают фаворитом поединка Перт Глори – Сидней гостей, так что на их победу выставили коэффициент 4.3. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 1.8, а на ничейный результат можно поставить по 3.8.

После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Перт Глори отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Перт Глори еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Перт Глори пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.

После очень успешного прошлого сезона, когда футбольный клуб Сидней сумел финишировать в зоне Лиги Чемпионов, в этом году гости стали играть намного слабее. Да, в европейском турнире команда смогла преодолеть групповой этап и обеспечила себе весенние участие, но вот в национальном первенстве гости скатились до зоны вылета. Сейчас Сидней имеет преимущество над аутсайдерами только в три очка, так что команде нужно быть крайне внимательной. А ведь в межсезонье футбольный клуб Сидней покинул всего один игрок основы и были потрачены деньги на усиление состава, но все равно команда очень далека от того уровня, который был задан в прошлом сезоне. Намного слабее стало выступать нападение, а лучший нападающий если раньше забивал в каждом матче, то сейчас лишь один раз на три поединка поражает ворота соперника. Единственная потеря гостей в этой игре — это центральный полузащитник.

Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок Перт Глори – Сидней, советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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