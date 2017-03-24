Хетафе — Луго: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Испании 26.03.17

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 26 марта, так как именно в этот день на поле сойдутся Хетафе и Луго. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Луго сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Хетафе. Начало данной игры произойдет в 13:00 по московскому времени.

За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Хетафе – Луго коэффициент на победу гостей просел до 4.2. На ничью он остался неизменным — 3.6, а на победу хозяев матча он немного вырос до 1.9.

По меркам национального чемпионата Хетафе это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где Хетафе является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу Хетафе пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.

За последние четыре недели футбольному клубу Луго пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Луго находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Луго намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Луго в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Учитывая сильную игру хозяев матча Хетафе – Луго на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Луго, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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