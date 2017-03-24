Регистрация

Хетафе — Луго: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Испании 26.03.17

Сколько зарабатывают владельцы vip подписки

*Ставка, руб

Количество дней:

1 100 34

за 34 дня подписки вы могли бы заработать:

44199 руб.

* фиксированная ставка на каждый прогноз
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период

**Количество прогнозов:

170

начать зарабатывать сейчас
Прогнозы на сегодня:
ВТА теннис: ВТА – Одиночные – Майами, США
до начала:
# Анетт Контавейт 24.03 20:15 по МСК. Екатерина Макарова #
Открыть доступ

По уже сложившейся традиции Контавейт весьма перспективно выступает на турнирах из американской серии. Продолжится ли череда побед эстонской спортсменки в Майами?
Австрия футбол: Австрия Amateur – Регионаллига Восток
до начала:
# Амстеттен 24.03 20:45 по МСК. Стадлау #
Открыть доступ

Перед нами поединок 20 тура, региональной лиги Австрии, зона Восток. Амштеттен принимает дома венский Штадлау
Чемпионат Мира Квалификация, Европа футбол: Чемпионат Мира Квалификация, Европа
до начала:
# Ирландия 24.03 22:45 по МСК. Уэльс #
Открыть доступ

Один из самых высоких коэффициентов дня! Минимальный риск при максимально возможных дивидендах. Наши аргументы - внутри прогноза  
Чемпионат Мира Квалификация, Европа футбол: Чемпионат Мира Квалификация, Европа
до начала:
# Хорватия 24.03 22:45 по МСК. Украина #
Открыть доступ

Судя по коэффициентам букмекеров, сборная Украины практически не имеет шансов в Хорватии. Так ли это на самом деле?
Чемпионат Мира Квалификация, Европа футбол: Чемпионат Мира Квалификация, Европа
до начала:
# Kosovo 24.03 22:45 по МСК. Исландия #
Открыть доступ

Вступаем в спор с букмекерами и подсказываем, почему коэффициент выставлены не совсем адекватно. А самое главное - даем дельный прогноз с высоким коэффициентом 
Евролига Баскетбол: Евролига
до начала:
# Барселона 24.03 23:00 по МСК. ЦЗ Телеком #
Открыть доступ

В одном из матчей 28 тура баскетбольной Евролиги, провалившая нынешний еврокубковый сезон «Барселона» будет принимать «Црвену Звезду», которая все еще ведет отчаянную борьбу за восьмую позицию. Сможет ли каталонский клуб вставить палки в колеса сербам?
Кубок мира Квалификация футбол: Кубок мира Квалификация
до начала:
# США 25.03 05:30 по МСК. Гондурас #
Открыть доступ

Для сборной США наступает момент истины: чем завершиться для янки дебют нового главного тренера?
Чемпионат Мира Квалификация, Европа футбол: Чемпионат Мира Квалификация, Европа
до начала:
# Болгария 25.03 22:45 по МСК. Нидерланды #
Открыть доступ

Сборная Голландии провалила ОЧЕ-2016 и пытается показать новое лицо в ОЧМ-2018. На что способна нынешняя команда "помаранчевых"?
Чемпионат Мира Квалификация, Европа футбол: Чемпионат Мира Квалификация, Европа
до начала:
# Северная Ирландия 26.03 22:45 по МСК. Норвегия #
Открыть доступ

Самый высокий коэффициент дня! Прогноз имеет логическое обоснование и дает на выбор сразу несколько ставок
Чемпионат Мира Квалификация, Европа футбол: Чемпионат Мира Квалификация, Европа
до начала:
# Румыния 26.03 22:45 по МСК. Дания #
Открыть доступ

Сборные Румынии и Дании решат, кто из них более достоин продолжать реальную борьбу за выход в финальную часть Чемпионата мира
Получить доступ ко всем прогнозам
Прогноз от наших экспертов
Хетафе — Луго: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Испании 26.03.17

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 26 марта, так как именно в этот день на поле сойдутся Хетафе и Луго. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Луго сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Хетафе. Начало данной игры произойдет в 13:00 по московскому времени.

За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Хетафе – Луго коэффициент на победу гостей просел до 4.2. На ничью он остался неизменным — 3.6, а на победу хозяев матча он немного вырос до 1.9.

По меркам национального чемпионата Хетафе это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где Хетафе является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу Хетафе пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.

За последние четыре недели футбольному клубу Луго пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Луго находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Луго намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Луго в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Учитывая сильную игру хозяев матча Хетафе – Луго на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Луго, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также:

Футбол

Хоккей

Теннис


Зонненхоф Гроссаспах — Цвикау прогноз профессионала 25.03.17
Прогнозы и ставки на матч Централ Кост Маринерс — Аделаида Юнайтед 25.03.17
Прогноз на матч Бельфор — Булонь 24.03.17
Рот-Вайсс Эрфурт — Майнц II прогноз специалиста 25.03.17
Южная Африка — Гвинея-Бисау прогноз профессионала на матч 25.03.17
Анахайм — Виннипег прогноз профессионала 25.03.17
Прогноз на матч Детройт — Тампа-Бэй от эксперта 25.03.17
Прогноз на матч Питтсбург — Айлендерс от эксперта 25.03.17
Даллас — Сан-Хосе прогноз и ставки от специалиста 25.03.17


Получить доступ ко всем прогнозам
Высокая скорость роста дохода
60-500% прибыльность одного прогноза
Общая статистика доходов по данным БК
При самостоятельных ставках
При работе с прогнозом Betfaq
Увеличьте свой доход уже сегодня
Знание — сила
Наши спортивные аналитики - неоднократные победители крупнейших конкурсов
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
33 рубля! СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПРОГНОЗА ПРИ ПОКУПКЕ ПОДПИСКИ
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Выберите удобный тариф
О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

Получите ознакомительный доступ
Купить доступ на 10 дней
Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.

Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq

 