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Кения — ДР Конго прогноз специалиста 26.03.17

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Прогнозы на сегодня:
ВТА теннис: ВТА – Одиночные – Майами, США
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# Анетт Контавейт 24.03 20:15 по МСК. Екатерина Макарова #
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По уже сложившейся традиции Контавейт весьма перспективно выступает на турнирах из американской серии. Продолжится ли череда побед эстонской спортсменки в Майами?
Австрия футбол: Австрия Amateur – Регионаллига Восток
до начала:
# Амстеттен 24.03 20:45 по МСК. Стадлау #
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Перед нами поединок 20 тура, региональной лиги Австрии, зона Восток. Амштеттен принимает дома венский Штадлау
Чемпионат Мира Квалификация, Европа футбол: Чемпионат Мира Квалификация, Европа
до начала:
# Ирландия 24.03 22:45 по МСК. Уэльс #
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Один из самых высоких коэффициентов дня! Минимальный риск при максимально возможных дивидендах. Наши аргументы - внутри прогноза  
Чемпионат Мира Квалификация, Европа футбол: Чемпионат Мира Квалификация, Европа
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# Хорватия 24.03 22:45 по МСК. Украина #
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Судя по коэффициентам букмекеров, сборная Украины практически не имеет шансов в Хорватии. Так ли это на самом деле?
Чемпионат Мира Квалификация, Европа футбол: Чемпионат Мира Квалификация, Европа
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# Kosovo 24.03 22:45 по МСК. Исландия #
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Вступаем в спор с букмекерами и подсказываем, почему коэффициент выставлены не совсем адекватно. А самое главное - даем дельный прогноз с высоким коэффициентом 
Евролига Баскетбол: Евролига
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# Барселона 24.03 23:00 по МСК. ЦЗ Телеком #
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В одном из матчей 28 тура баскетбольной Евролиги, провалившая нынешний еврокубковый сезон «Барселона» будет принимать «Црвену Звезду», которая все еще ведет отчаянную борьбу за восьмую позицию. Сможет ли каталонский клуб вставить палки в колеса сербам?
Кубок мира Квалификация футбол: Кубок мира Квалификация
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# США 25.03 05:30 по МСК. Гондурас #
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Чемпионат Мира Квалификация, Европа футбол: Чемпионат Мира Квалификация, Европа
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# Болгария 25.03 22:45 по МСК. Нидерланды #
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# Северная Ирландия 26.03 22:45 по МСК. Норвегия #
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Самый высокий коэффициент дня! Прогноз имеет логическое обоснование и дает на выбор сразу несколько ставок
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# Румыния 26.03 22:45 по МСК. Дания #
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Прогноз от наших экспертов
Кения — ДР Конго прогноз специалиста 26.03.17

Футболисты клуба ДР Конго не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 26-го марта 2017 года проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Кения – ДР Конго идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 13:00 по МСК.

Российские букмекеры не прошли мимо матча Кения – ДР Конго, выставив коэффициент 1.8 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 4.3, а поставить на ничью возможно по 3.8.

После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Кения отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Кения еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Кения пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.

В этом сезоне у футбольного клуба ДР Конго совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице ДР Конго находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома ДР Конго выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба ДР Конго в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.

Спортивные аналитики понимают, что в поединке Кения – ДР Конго встречаются лидер дивизиона и аутсайдер, так что ждать сюрпризов не приходится и можно поставить на фору хозяев поля -2 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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