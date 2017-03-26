Верона — Пиза прогноз специалиста на матч 26.03.17

История противостояния Верона – Пиза длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Верона одержал 51 победу, а на счету ФК Пиза 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 26.03.2017 и по московскому времени его начало будет в 13:30.

Ставки на футбольную встречу Верона – Пиза уже принимаются букмекерами и тем, кто верит в хозяев, можно сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.85. Уверенные в победе гостей могут поставить на 4.4, а на ничейный результат конторы принимают ставки по коэффициенту 3.5.

Футбольный клуб Верона в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Верона сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Верона выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Верона не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.

В прошлом домашнем поединке футбольный клуб Пиза постоянно проигрывал по ходу встречи, но в итоге одержал победу со счетом 5-3. Футболисты сейчас вдохновлены такой яркой победой, так что на выезде постараются сыграть не хуже. Гости привыкли делать ставку на нападение на протяжении всех девяносто минут, так что команда хоть и часто пропускает в свои ворота, увлекшись атакой, но зато очень много забивает. С выездными поединками особых проблем нет, хотя выиграно было только половину встреч, а также очень много ничейных результатов. Нынче команда в отличной форме, выдавая серию из трех побед, а существенных кадровых потерь нет. Да, в лазарете находится три защитника и один полузащитник, но каждый из них в этом сезоне не более трех раз появлялся на поле.

Хозяева матча Верона – Пиза предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Верона больше 1.5 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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